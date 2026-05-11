Mẹo nhỏ loại bỏ cặn bẩn ấm đun nước siêu sạch, siêu nhanh
GĐXH - Nếu bạn dùng ấm đun nước có lớp cáu bẩn này lâu ngày sẽ cực kỳ có hại cho sức khỏe. Những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn làm sạch cặn bẩn của ấm đun nước siêu nhanh và siêu sạch.
Dùng muối ăn
Không khó để tìm kiếm nguyên liệu muối ăn ở trong gian bếp nhà bạn. Để vệ sinh ấm siêu tốc bằng muối bạn chỉ cần cho khoảng 1 – 2 muỗng cà phê muối ăn vào ấm, thêm nước và đun sôi. Cuối cùng, tráng lại ấm bằng nước sạch là bạn đã có một chiếc ấm siêu tốc sạch cặn bẩn rồi.
Dùng giấm trắng
Bạn hãy đổ giấm và nước vào ấm theo tỷ lệ 1:1, đảm bảo lượng giấm vừa đủ để làm sạch lớp cặn bám.
Sau đó, bạn bật ấm và đun sôi hỗn hợp giấm và nước trong vài phút. Khi nước đã sôi, bạn tắt ấm và để hỗn hợp này ngâm trong ấm khoảng 1-2 giờ để giấm có thời gian hòa tan và làm mềm các cặn canxi cứng đầu.
Cuối cùng, bạn đổ bỏ dung dịch giấm và rửa sạch ấm với nước vài lần để loại bỏ hoàn toàn mùi giấm cũng như phần cặn còn sót lại.
Dùng vỏ khoai tây
Có rất nhiều bà nội trợ ưa chuộng cách làm sạch cặn bẩn của ấm đun nước bằng phương pháp dùng khoai tây vì hiệu quả bất ngờ của chúng.
Đối với những ấm đun nước mới mua về, bạn hãy gọt vỏ của 3 củ khoai tây và cho phần vỏ vào ấm đun sôi cùng với nước trong khoảng 7 phút, rồi rửa sạch ấm. Việc làm này giúp cặn bẩn hạn chế bám vào ấm trong những lần sử dụng sau.
Đối với những chiếc ấm cũ có nhiều vết cáu bẩn, bạn cũng thực hiện cắt vỏ khoai tây hoặc cắt nhỏ củ khoai tây cho vào ấm rồi đun với nước trong khoảng 10 phút. Bạn sẽ thấy những vết bẩn cứng đầu bong ra.
Dùng vỏ trứng gà
Bạn có thể tận dụng vỏ trứng gà để làm sạch ấm đun nước. Bạn dùng chày đập nát khoảng 3-4 vỏ trứng gà và cho vào ấm đun.
Bạn đổ nước vào ấm đun đến 1/2 ấm. Trong quá trình đun sôi, thỉnh thoảng bạn dùng đũa khuấy đều vỏ trứng trong ấm. Bạn đun khoảng 10 phút rồi bắc ấm xuống để nguội và rửa sạch lại ấm. Bạn sẽ thấy ấm sạch cặn bẩn.
Dùng nước Coca Cola
Nước giải khát Coca Cola có công dụng làm sạch bất ngờ mà nhiều người có thể chưa biết. Bạn đổ 1 lon coca vào ấm siêu tốc và ngâm trong khoảng 1 giờ. Sau đó, đổ nước ra và lấy khăn mềm sạch lau nhẹ nhàng là cặn bẩn sẽ được loại bỏ sạch sẽ.
Hoặc nếu muốn nhanh hơn, bạn có thể đun sôi nước coca rồi dùng thìa gỗ khuấy đáy ấm trong vòng vài phút, sau đó tráng lại bằng nước sạch là được.
Dùng baking soda
Baking soda có khả năng phản ứng với thành phần ion cứng trong cặn nước, từ đó đánh bay lớp mảng bám này khỏi ấm đun.
Bạn chỉ cần cho 1 thìa nhỏ baking soda, đổ nước đầy ⅓ đến 1 nửa bình, đun nước trong 2 đến 3 phút, sẽ giúp nhanh chóng làm sạch các mảng bám trên thành ấm. Hoặc cũng có thể đổ baking soda có độ đặc 1% vào 500ml nước, sau đó lau nhẹ đáy ấm là xong.
Dùng lá chè tươi hoặc xơ mướp
Bạn chỉ cần đặt xơ mướp vào trong ấm, chúng sẽ có công dụng như một tấm lọc nước, giúp ấm đun nước không tích tụ những chất cặn.
Tuy nhiên, cần lưu ý phải thay xơ mướp định kỳ và giữ xơ mướp sạch sẽ trước khi cho vào ấm. Hoặc bạn có thể sử dụng lá chè để thay thế. Vò nát lá trà xanh rồi cho vào ấm nước đun sôi, sau đó ngâm trong khoảng 1 ngày để đánh bay các lớp cặn cứng đầu.
