Mẹo giúp bạn vệ sinh dụng cụ nhà bếp bằng nguyên liệu tự nhiên đảm bảo an toàn

Thứ hai, 07:10 11/05/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Dưới đây là những cách vệ sinh dụng cụ nhà bếp từ các nguyên liệu tự nhiên mà bạn có thể áp dụng cho căn bếp nhà mình thêm tươi sáng.

Cách làm sạch xoong nồi bị cháy

Bạn có thể làm sạch xoong nồi bị cháy bằng baking soda và giấm vì chúng đều có tác dụng khử mùi, làm sạch những vết ố và diệt vi khuẩn. Bạn làm dung dịch vệ sinh xoong nồi theo hướng dẫn:

Cho hỗn hợp giấm và nước ấm vào xoong nồi hay chảo bị cháy rồi đun cho đến khi sôi và tắt bếp. Để nguội trong vòng 1 phút rồi đổ giấm ra khỏi nồi và cho bột baking soda vào.

Dùng khăn mềm để cào những vết cháy còn lại rồi rửa lại bằng nước sạch hoặc nước rửa chén.

Khi sử dụng xoong nồi hay chảo chống dính, bạn nên vệ sinh bằng khăn mềm để tránh làm trầy xước.

Bạn cũng không nên chà mạnh đáy xoong nồi vì sẽ bị mất lớp chống dính và gây hại cho sức khỏe. Khi xoong nồi bị cháy, bạn hãy để nguội hẳn rồi mới làm sạch để thời gian sử dụng được bền lâu hơn.

Cách vệ sinh lò vi sóng sạch bong

Bạn có thể dùng giấm để khử mùi và làm sạch vết cặn bẩn của dầu mỡ trong lò vi sóng bằng các bước dưới đây:

Cho nửa bát (chén) giấm vào chậu thủy tinh nhỏ và đặt vào lò vi sóng. Bật lò vi sóng ở chế độ lửa vừa khoảng 5 phút để hơi giấm bốc lên khắp các thành lò vi sóng và làm nới lỏng các vết cặn bã.

Lấy chiếc bàn xoay thủy tinh trong lò vi sóng ra và rửa sạch bằng nước rửa chén. Dùng khăn khô để lau toàn bộ lò và làm sạch các vết cặn bẩn cũng như dầu mỡ.

Bạn có thể sử dụng rượu trắng để lau kính và khử vi trùng của lò với cách tương tự như giấm trắng nhưng bạn chỉ nên đặt lò ở chế độ trung bình trong vòng 3 phút.

Cách vệ sinh thớt đảm bảo an toàn

Bạn có thể vệ sinh thớt bằng muối và chanh vì muối có tác dụng làm sạch các vết bẩn còn chanh có tác dụng khử trùng và khử mùi hôi. Dưới đây là các bước thực hiện:

Bạn rắc muối lên thớt, cắt nửa quả chanh và dùng miếng chanh ấy để thoa lên bề mặt thớt. Bạn vừa thoa thớt vừa vắt nhẹ miếng chanh để chanh và muối cùng làm tác dụng khử trùng cho thớt.

Để hỗn hợp trên thớt khoảng 5 phút rồi dùng một lưỡi dao bản lớn để cạo chất lỏng màu xám vào một cái bát rồi bỏ đi. Bạn rửa sạch bề mặt thớt bằng miếng bọt biển cùng với nước và lau khô.

Nếu dùng hỗn hợp chanh và muối để làm sạch thớt mà thớt vẫn không sạch hơn thì bạn nên thay đổi thớt mới. Bạn cũng nên lưu ý tráng thớt bằng nước nóng trước khi dùng để xắt thực phẩm chín. Tốt nhất bạn nên dùng riêng thớt xắt đồ nấu chín rồi và đồ tươi sống để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cách làm sạch máy xay sinh tố tự nhiên

Bạn có thể làm sạch máy xay sinh tố an toàn bằng nước nóng và giấm để khử trùng vi khuẩn. Bạn đổ nước nóng đầy 1/3 chiếc cối xay bị bẩn và cho giấm vào. Tùy thuộc vào vết bẩn nhiều hay ít mà bạn sẽ điều chỉnh lượng giấm đổ vào máy xay sinh tố cho phù hợp.

Lắp cối xay chắc chắn và đặt một chiếc khăn sạch lên phần nắp. Bật máy xay sinh tố khoảng 10 giây và giữ tay ở trên nắp máy xay để nước không văng ra ngoài. Rửa máy xay lại bằng nước ấm và phơi khô.

Cách làm sạch bếp ga đơn giản tại nhà

Phần dễ bị bẩn mà lại khó làm sạch nhất chính là kiềng bếp ga. Bạn có thể tham khảo cách làm sạch kiềng bếp ga bằng baking soda theo những bước dưới đây:

Sau khi làm sạch kiềng bếp ga bằng baking soda, bạn nên thường xuyên làm sạch bếp ga bằng giấm. Bạn đựng giấm trong một bình xịt và xịt lên bếp ga, để yên trong vòng 15 phút và lau lại bằng vải mềm.

Lấy kiềng ra khỏi bếp ga và ngâm kiềng trong nước ấm để làm giảm bớt lớp dầu mỡ ban đầu. Hòa baking soda với một ít nước rồi dùng miếng bọt biển phủ hỗn hợp lên lớp kiềng bếp ga.

Ngâm kiềng bằng hỗn hợp baking soda trong vòng 20 phút và dùng bàn chải đánh răng để chà phần cặn bã thức ăn và rửa lại bằng nước sạch.

GĐXH - Khi tự vệ sinh sofa vải tại nhà, nếu thực hiện sai cách có thể khiến sofa bị loang màu, xù vải, ẩm mốc hoặc nhanh xuống cấp. Vì vậy, bạn nên tránh những lỗi thường gặp dưới đây.

GĐXH - Để ghế sofa luôn khô ráo, sạch sẽ và bền đẹp, tránh ẩm mốc, bạn có thể áp dụng một vài mẹo đơn giản tại nhà như đặt vôi sống ở góc phòng giúp hút ẩm tự nhiên, sử dụng điều hòa hoặc máy hút ẩm...

