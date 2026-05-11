Những sai lầm phổ biến khi chọn nệm ngủ mà nhiều người thường mắc phải

Vì sao việc chọn nệm ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe?

Ảnh hưởng đến cột sống: Nệm có nhiệm vụ nâng đỡ cơ thể khi ngủ. Nếu nệm quá mềm hoặc quá cứng, cột sống có thể bị lệch khỏi tư thế tự nhiên, lâu dài dễ gây đau lưng hoặc mỏi cổ.

Tác động đến tuần hoàn máu: Nệm có độ đàn hồi tốt sẽ giúp phân bổ trọng lượng cơ thể đều hơn, giảm áp lực lên các vùng như vai, lưng và hông, từ đó hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn khi ngủ.

Quyết định chất lượng giấc ngủ: Một chiếc nệm phù hợp sẽ mang lại cảm giác thoải mái, giúp cơ thể dễ thư giãn và ngủ sâu hơn trong suốt đêm.

Tránh tình trạng đau nhức sau khi ngủ dậy: Nếu nệm không phù hợp, bạn có thể gặp các tình trạng như đau lưng, mỏi cổ, tê vai hoặc cảm giác mệt mỏi sau khi thức dậy.

Sai lầm khi chọn nệm ngủ khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng

Chọn nệm quá mềm hoặc quá cứng

Một trong những sai lầm phổ biến khi chọn nệm là chọn nệm quá mềm hoặc quá cứng. Nhiều người nghĩ rằng nệm càng mềm thì càng êm, hoặc nệm càng cứng thì càng tốt cho lưng. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng.

Việc chọn nệm ngủ tưởng chừng đơn giản nhưng nếu lựa chọn không đúng, nệm có thể khiến giấc ngủ không thoải mái và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nếu nệm quá mềm, cơ thể sẽ dễ bị lún sâu khi nằm, đặc biệt là vùng lưng và hông. Điều này khiến cột sống không được giữ ở tư thế tự nhiên, lâu dần có thể gây đau lưng hoặc cảm giác mệt mỏi khi thức dậy. Ngược lại, nếu nệm quá cứng, các điểm tiếp xúc như vai, lưng và hông sẽ phải chịu áp lực lớn, khiến cơ thể khó thư giãn khi ngủ.

Chỉ quan tâm giá rẻ mà bỏ qua chất lượng

Khi mua nệm ngủ, nhiều người thường ưu tiên chọn sản phẩm có giá rẻ để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, việc chỉ chú ý đến giá mà bỏ qua chất lượng có thể khiến bạn chọn phải những loại nệm không đảm bảo.

Một số loại nệm giá quá thấp có thể được làm từ vật liệu kém chất lượng, độ đàn hồi không tốt và dễ bị lún sau một thời gian sử dụng. Khi nệm bị lún hoặc mất độ đàn hồi, cơ thể sẽ không được nâng đỡ đúng cách, từ đó làm giảm chất lượng giấc ngủ và gây cảm giác khó chịu khi nằm.

Ngoài ra, nệm kém chất lượng còn có thể xuống cấp nhanh, khiến bạn phải thay nệm trong thời gian ngắn, thậm chí tốn kém hơn so với việc chọn một chiếc nệm chất lượng ngay từ đầu. Vì vậy, khi chọn nệm ngủ, bạn nên cân nhắc cả chất lượng, độ bền và nguồn gốc sản phẩm, thay vì chỉ dựa vào yếu tố giá cả.

Không chú ý đến chất liệu nệm

Chất liệu nệm là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến độ bền, độ thoáng khí và cảm giác thoải mái khi ngủ. Tuy nhiên, nhiều người khi mua nệm thường chỉ quan tâm đến độ mềm hoặc giá cả mà bỏ qua chất liệu của sản phẩm.

Chất liệu nệm là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến độ bền, độ thoáng khí và cảm giác thoải mái khi ngủ.

Nếu chọn nệm làm từ vật liệu kém chất lượng, nệm có thể giữ nhiệt, gây nóng lưng hoặc bí bách khi nằm lâu. Ngoài ra, một số loại nệm còn có thể phát sinh mùi khó chịu trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng đến không gian phòng ngủ và chất lượng giấc ngủ.

Vì vậy, trước khi mua nệm, bạn nên tìm hiểu kỹ về chất liệu nệm, độ thoáng khí và mức độ an toàn của vật liệu để đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng lâu dài.

Chọn nệm không phù hợp với tư thế ngủ

Mỗi người có một tư thế ngủ quen thuộc như nằm ngửa, nằm nghiêng hoặc nằm sấp. Nếu nệm không phù hợp với tư thế ngủ, cơ thể có thể không được nâng đỡ đúng cách, khiến các vùng như lưng, cổ hoặc vai dễ bị mỏi sau khi ngủ.

Ví dụ, người thường ngủ nghiêng cần nệm có độ đàn hồi tốt để giảm áp lực lên vai và hông.

Trong khi đó, người ngủ ngửa thường phù hợp với nệm có độ cứng vừa phải để giữ cột sống ở tư thế tự nhiên. Vì vậy, khi chọn nệm, bạn nên xem xét thói quen ngủ của mình để lựa chọn loại nệm phù hợp hơn.

Dấu hiệu cho thấy bạn đang sử dụng nệm ngủ không phù hợp

Ngủ dậy bị đau lưng

Nếu sau khi thức dậy bạn thường xuyên cảm thấy đau lưng, mỏi cổ hoặc đau vai, rất có thể chiếc nệm đang sử dụng không nâng đỡ cơ thể đúng cách. Nệm quá mềm có thể khiến cơ thể bị lún sâu, làm cột sống cong lệch khỏi tư thế tự nhiên.

Sau một thời gian sử dụng, nếu nệm xuất hiện tình trạng bị lún, võng xuống hoặc mất độ đàn hồi, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nệm đã xuống cấp.

Ngược lại, nệm quá cứng lại tạo áp lực lên các điểm tiếp xúc như vai, lưng và hông. Tình trạng này kéo dài có thể khiến cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn mỗi khi ngủ dậy.

Cơ thể mệt mỏi sau khi ngủ

Giấc ngủ có nhiệm vụ giúp cơ thể phục hồi năng lượng sau một ngày dài. Tuy nhiên, nếu ngủ đủ thời gian nhưng khi thức dậy bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi, uể oải hoặc ngủ không sâu giấc, nguyên nhân có thể đến từ chiếc nệm không mang lại cảm giác thoải mái.

Khi nệm không nâng đỡ cơ thể tốt, bạn có thể phải xoay người nhiều lần trong lúc ngủ, khiến giấc ngủ bị gián đoạn và cơ thể không được nghỉ ngơi trọn vẹn.

Nệm bị lún hoặc biến dạng

Sau một thời gian sử dụng, nếu nệm xuất hiện tình trạng bị lún, võng xuống hoặc mất độ đàn hồi, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nệm đã xuống cấp.

Khi bề mặt nệm không còn phẳng và ổn định, cơ thể sẽ không được nâng đỡ đều khi nằm. Điều này không chỉ làm giảm sự thoải mái khi ngủ mà còn ảnh hưởng đến tư thế nằm và chất lượng giấc ngủ lâu dài.

