Mẹo phong thủy nhà ở: Tiền vào như nước, phú quý dài lâu
GĐXH - Những mẹo nhỏ đơn giản dưới đây về phong thủy nhà ở giúp gia chủ có thể "tiền vào như nước, phú quý dài lâu".
Cửa chính và chuyện vượng khí
Cửa chính trong phong thủy nhà ở được gọi là "miệng khí", là nơi để mọi người ra vào, đồng thời được coi là một khu vực tiếp giáp với thế giới bên ngoài. Khí dẫn từ bên ngoài qua cửa để vào trong nhà.
Vì vậy theo phong thủy nhà ở, khi thiết kế cửa chính phải tránh một số điều có thể làm ảnh hưởng đến căn nhà và nguồn sống của gia đình gia chủ như:
Tránh đặt gương và vật nhọn ở khu vực cửa ra vào. Theo phong thủy, gương là điềm xấu, đặt nơi cửa chính sẽ ảnh hưởng đến gia chủ, nhất là những vị gia chủ nữ. Về lâu về dài có thể sẽ khiến gia chủ khó ngủ, giấc ngủ không sâu làm sức khỏe ngày càng kém đi.
Tránh đặt nhà vệ sinh gần khu vực cửa chính. Trong phong thủy nhà ở, nhà vệ sinh thường được coi là cái xấu, chính vì thế nhà vệ sinh nên đặt ở những vị trí hung nhất trong căn nhà với mục đích "lấy độc trị độc".
Ngoài việc khiến gia chủ có thể gặp xui xẻo hay trục trặc, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong nhà
Tránh đặt tủ lạnh gần cửa chính
Tránh đặt các vật dụng trang trí như bình hoa vì theo quan điểm phong thủy điều này có thể gây bất hòa trong gia đình. Tránh thiết kế cửa chính quá cao vì nó sẽ khiến nguồn vượng khí bị tản mạn ra ngoài.
Để có thể giải quyết những vấn đề trên, ngoài việc nên tránh những thứ không đúng thì gia chủ nên đặt những vật trang trí mang ý nghĩa cát tường như đồ thủ công mỹ nghệ hoặc cây xanh. Cây xanh cũng tượng trưng cho tiền tài nên có tác dụng giúp cả gia đình gặp vận may.
Trang bị cho vị trí tiền tài
Bất cứ ngôi nhà nào cũng có ít nhất một vị trí gọi là "tài vị", ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của tài nghiệp, tài vận của những người trong gia đình. Thông thường những nơi được coi là vị trí "tài vận" thường nằm ở góc trong phía bên trái của căn phòng (nhìn từ cửa chính).
Ở những vị trí này nên trang trí những biểu tượng của sự phát đạt như đồng tiền vàng, vài nhánh cây phát lộc hoặc một bức tranh có ý nghĩa đặc biệt với bạn liên quan tới tiền bạc như một ngôi nhà mơ ước hay một chiếc ô tô đắt tiền, sang trọng... mà bạn muốn sở hữu.
Về màu sắc, bạn nên dùng những tông màu xanh hoặc màu tía, những màu sắc liên quan tới ngũ hành Mộc. Mộc thường là cây cối, đại dương xanh nhiệt đới... ý nghĩa của nó là sự sinh sôi bất tận theo thời gian.
Ngoài ra, gia chủ còn có thể trang trí nhà cửa bằng các vật trang trí có giá trị phong thủy cao về tiền tài. Các màu phù hợp cho những vật trang trí này thường là màu vàng - tượng trưng cho tiền bạc; màu tím: tượng trưng cho quyền lực.
Tại sao lại sử dụng biểu tượng về cá?
Theo phong thủy, cá là vật thu hút vượng khí, là biểu tượng của sinh lực dồi dào. Vì vậy việc đặt một bể cá trong nhà không những khiến ngôi nhà trở nên trang nhã, mát mẻ hơn, qua đó còn có thể đem lại vượng khí lớn cho gia chủ.
Dọn dẹp nhà cửa, để vượng khí thông thoáng
Bạn cần thường xuyên kiểm tra dòng lưu thông khí trong nhà hoặc trong phòng làm việc của mình. Nếu muốn cầu tài lộc, thu hút may mắn, bạn phải đảm bảo dòng khí trong phòng sạch và lưu thông tốt.
Như vậy, các vật phong thủy khác mới phát huy được tác dụng của mình. Khi đó, không gian sống và làm việc của bạn sẽ trở nên tràn trề sinh khí, thoáng đãng và bình yên.
Để tạo điều kiện cho khí lưu thông, hãy dọn dẹp các vật dụng thừa thãi trong nhà và chọn những bức tranh dễ chịu, vừa mắt để treo trong nhà.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Phong thủy phòng khách và những điều nên tránh điềm rủi, tăng vận may năm 2026Phong thủy - 3 giờ trước
GĐXH - Phong thủy phòng khách có vai trò quan trọng trong việc lưu giữ tài vận, vì vậy gia chủ nên chú ý kiêng kỵ một số điều sau để tránh "điềm rủi", tăng may mắn, tài lộc dồi dào và khỏe mạnh.
Cách bố trí nơi thờ ở phòng khách vừa đảm bảo thẩm mỹ lại trang nghiêm, giữ tài lộc cho gia chủỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những cách bố trí phổ biến, vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa phù hợp nguyên lý phong thủy.
Dấu hiệu mộ có phong thủy tốt, con cháu tha hồ hưởng lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc xây dựng mộ phần theo phong thủy là điều rất quan trọng và cần thiết. Vậy làm sao để biết được mộ phần có phong thủy tốt hay không? Hãy tìm hiểu trong bài viết sau.
Muốn bảo toàn vượng khí gia đình, nên thiết kế bàn thờ theo phong thủy dưới đây để phù hợp cho nhà chung cư lẫn mặt đấtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc thiết kế bàn thờ không chỉ đòi hỏi sự trang trọng, mà còn cần tuân thủ các nguyên tắc phong thủy để mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ.
Những đại kỵ cần tránh trong phong thủy sau nhà bạn nên biết để không bị mất lộcỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Để giữ cho ngôi nhà luôn an lành và mang lại nhiều tài lộc, gia chủ cần lưu ý những đại kỵ trong phong thủy sau nhà sau đây.
Những kiêng kị tráp lại quả ăn hỏi bạn nên biếtỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Sau lễ ăn hỏi có một nghi thức là lễ lại quả. Đây không chỉ là một lời đáp lễ, mà còn là cách nhà gái thể hiện sự trân trọng, khéo léo và tấm lòng hiếu khách, mở đầu cho mối quan hệ thông gia tốt đẹp.
Mộ phần tổ tiên và vận may, sự phát triển của con cháuỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt, mộ phần tổ tiên không chỉ đơn thuần là nơi an nghỉ của người đã khuất, mà còn là sợi dây kết nối linh thiêng giữa các thế hệ trong gia đình.
Đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh để hút tài lộc, gia đạo bình anỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều gia chủ hiện nay quan tâm đến việc đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh nhằm xác định vị trí và hướng bếp phù hợp với vận khí của ngôi nhà.
Lỗi kiêng kỵ về phong thủy trước nhà nhiều gia đình vô tình mắc phải, cần tránh để giữ gìn tài lộc và bình anỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Việc hiểu và tránh các kiêng kỵ về phong thủy trước nhà không chỉ giúp đảm bảo thẩm mỹ mà còn tạo nền tảng ổn định, giúp năng lượng tốt lưu thông thuận lợi trong suốt quá trình sinh sống.
Ý nghĩa đặc biệt của nghi thức trao nhẫn cướiỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều trẻ nghĩ rằng tình yêu đi đến hôn nhân là một tình yêu hạnh phúc nhất. Nhưng thực chất, một trong những vật để đánh dấu chính thức nhất đó là chiếc nhẫn cưới. Vì thế, trao nhẫn cưới là nghi thức vô cùng thiêng liêng trong đám cưới.
Cách bố trí nơi thờ ở phòng khách vừa đảm bảo thẩm mỹ lại trang nghiêm, giữ tài lộc cho gia chủỞ
GĐXH - Dưới đây là những cách bố trí phổ biến, vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa phù hợp nguyên lý phong thủy.