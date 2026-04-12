Mẹo phong thủy nhà ở: Tiền vào như nước, phú quý dài lâu

Cửa chính và chuyện vượng khí

Cửa chính trong phong thủy nhà ở được gọi là "miệng khí", là nơi để mọi người ra vào, đồng thời được coi là một khu vực tiếp giáp với thế giới bên ngoài. Khí dẫn từ bên ngoài qua cửa để vào trong nhà.

Vì vậy theo phong thủy nhà ở, khi thiết kế cửa chính phải tránh một số điều có thể làm ảnh hưởng đến căn nhà và nguồn sống của gia đình gia chủ như:

Tránh đặt gương và vật nhọn ở khu vực cửa ra vào. Theo phong thủy, gương là điềm xấu, đặt nơi cửa chính sẽ ảnh hưởng đến gia chủ, nhất là những vị gia chủ nữ. Về lâu về dài có thể sẽ khiến gia chủ khó ngủ, giấc ngủ không sâu làm sức khỏe ngày càng kém đi.

Tránh đặt nhà vệ sinh gần khu vực cửa chính. Trong phong thủy nhà ở, nhà vệ sinh thường được coi là cái xấu, chính vì thế nhà vệ sinh nên đặt ở những vị trí hung nhất trong căn nhà với mục đích "lấy độc trị độc".

Ngoài việc khiến gia chủ có thể gặp xui xẻo hay trục trặc, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong nhà

Tránh đặt tủ lạnh gần cửa chính

Tránh đặt các vật dụng trang trí như bình hoa vì theo quan điểm phong thủy điều này có thể gây bất hòa trong gia đình. Tránh thiết kế cửa chính quá cao vì nó sẽ khiến nguồn vượng khí bị tản mạn ra ngoài.

Để có thể giải quyết những vấn đề trên, ngoài việc nên tránh những thứ không đúng thì gia chủ nên đặt những vật trang trí mang ý nghĩa cát tường như đồ thủ công mỹ nghệ hoặc cây xanh. Cây xanh cũng tượng trưng cho tiền tài nên có tác dụng giúp cả gia đình gặp vận may.

Trang bị cho vị trí tiền tài

Bất cứ ngôi nhà nào cũng có ít nhất một vị trí gọi là "tài vị", ảnh hưởng đến sự hưng thịnh của tài nghiệp, tài vận của những người trong gia đình. Thông thường những nơi được coi là vị trí "tài vận" thường nằm ở góc trong phía bên trái của căn phòng (nhìn từ cửa chính).

Ở những vị trí này nên trang trí những biểu tượng của sự phát đạt như đồng tiền vàng, vài nhánh cây phát lộc hoặc một bức tranh có ý nghĩa đặc biệt với bạn liên quan tới tiền bạc như một ngôi nhà mơ ước hay một chiếc ô tô đắt tiền, sang trọng... mà bạn muốn sở hữu.

Về màu sắc, bạn nên dùng những tông màu xanh hoặc màu tía, những màu sắc liên quan tới ngũ hành Mộc. Mộc thường là cây cối, đại dương xanh nhiệt đới... ý nghĩa của nó là sự sinh sôi bất tận theo thời gian.

Ngoài ra, gia chủ còn có thể trang trí nhà cửa bằng các vật trang trí có giá trị phong thủy cao về tiền tài. Các màu phù hợp cho những vật trang trí này thường là màu vàng - tượng trưng cho tiền bạc; màu tím: tượng trưng cho quyền lực.

Tại sao lại sử dụng biểu tượng về cá?

Theo phong thủy, cá là vật thu hút vượng khí, là biểu tượng của sinh lực dồi dào. Vì vậy việc đặt một bể cá trong nhà không những khiến ngôi nhà trở nên trang nhã, mát mẻ hơn, qua đó còn có thể đem lại vượng khí lớn cho gia chủ.

Dọn dẹp nhà cửa, để vượng khí thông thoáng

Bạn cần thường xuyên kiểm tra dòng lưu thông khí trong nhà hoặc trong phòng làm việc của mình. Nếu muốn cầu tài lộc, thu hút may mắn, bạn phải đảm bảo dòng khí trong phòng sạch và lưu thông tốt.

Để tạo điều kiện cho khí lưu thông, hãy dọn dẹp các vật dụng thừa thãi trong nhà và chọn những bức tranh dễ chịu, vừa mắt để treo trong nhà.

Như vậy, các vật phong thủy khác mới phát huy được tác dụng của mình. Khi đó, không gian sống và làm việc của bạn sẽ trở nên tràn trề sinh khí, thoáng đãng và bình yên.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

