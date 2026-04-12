Xem ngày giờ tuần mới từ 13/4 - 19/4/2026 để gia chủ động thổ, khai trương, xuất hành nhiều tài lộc

1. Xem ngày giờ tuần mới để động thổ, khai trương và xuất hành thứ hai ngày 13/4/2026

Xem ngày giờ tuần mới sẽ giúp bạn khởi đầu thuận lợi và suôn sẻ hơn. Vào ngày 26/02/2026, tức ngày Đinh Tỵ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã đưa ra những gợi ý về khung giờ đẹp để động thổ, khai trương, xuất hành.

Khám phá những lựa chọn này để có những quyết định tốt nhất cho các hoạt động quan trọng trong tuần mới. Các khung giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Tỵ; tức Can Chi tương đồng (Hỏa) – ngày cát.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Tỵ lục hợp Thân, tam hợp Sửu và Dậu thành Kim cục. Xung Hợi, hình Thân, hại Dần, phá Thân, tuyệt Tý.

Hướng xuất hành trong ngày 13/4/2026 nên chọn hướng Nam và hướng Đông là hai hướng tốt đem lại may mắn và tài lộc. Ngoài ra, chuyên gia khuyên mọi người lưu ý đến giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 14/4/2026

Âm lịch: 27/02/2026 tức ngày Mậu Ngọ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Ất Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Canh Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Ngọ; tức Chi sinh Can (Hỏa, Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên trong ngày 14/4/2026 nên chọn hướng xuất hành Đông Nam và hướng Bắc, tránh xuất hành hướng xấu là hướng Đông để tiến hành các việc được thuận lợi. Bên cạnh đó, lưu ý thêm giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

Ngày này khởi công trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền.

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 15/4/2026

Âm lịch: 28/02/2026 tức ngày Kỷ Mùi, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Đinh Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Kỷ Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Nhâm Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Mùi; tức Can Chi tương đồng (Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 15/4 là hướng Đông Bắc và hướng Nam, tránh xuất hành hướng xấu – hướng Đông. Ngoài ra, mọi người nên tham khảo các giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ) để đi lại, làm các công việc được tốt.

Ngày 15/4 là ngày tốt, thực hiện các công việc đều thuận. Theo đó, tốt nhất là xây cất nhà, cưới gả, dựng cửa, tháo nước, các vụ thủy lợi, khai trương, xuất hành, làm việc thiện ắt Thiện quả tới nhanh hơn.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 16/4/2026

Âm lịch: 29/02/2026 tức ngày Canh Thân, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Tân Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Quý Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Thân; tức Can Chi tương đồng (Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong ngày 16/4/2026 nên chọn hai hướng xuất hành tốt trong ngày để có nhiều may mắn, tài lộc là hướng Tây Bắc và Tây Nam.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn để thực hiện các việc suôn sẻ, nhất là khi phải đi xa: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 17/4/2026

Âm lịch: 01/03/2026 tức ngày Tân Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Tân Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Ất Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Dậu; tức Can Chi tương đồng (Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 17/4/2026 là hướng Tây Nam mang lại nhiều may mắn, tài lộc. Cùng với đó, chuyên gia khuyên nên chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để xuất hành, di chuyển làm các việc được suôn sẻ: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Trong ngày này khởi công mọi việc đều tốt, nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả hay các việc liên quan đến thủy lợi, cắt áo.

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 18/4/2026

Âm lịch: 02/03/2026 tức ngày Nhâm Tuất, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Giáp Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Ất Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Mậu Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Tuất; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 18/4/2026 là hướng Nam và hướng Tây, cần tránh xuất hành hướng xấu Đông Nam. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ). Trong ngày thực hiện các việc sẽ có lợi, nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất…

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 19/4/2026

Âm lịch: 03/03/2026 tức ngày Quý Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Hợi; tức Can Chi tương đồng (Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Hướng xuất hành mang đến may mắn trong ngày là Đông Nam và tài lộc là hướng Tây Bắc. Ngoài ra, chuyên gia phong thủy lưu ý mọi người chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.