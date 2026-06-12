Thời điểm này Hà Nội và miền Bắc sẽ lại xảy ra nắng nóng diện rộng
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày mưa mát, từ ngày 13/6, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ lại xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt phổ biến 35 - 37 độ.
Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước
Theo bản tin dự báo thời tiết, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông. Trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ trời nóng dần, khả năng từ ngày 13/6 còn xuất hiện nắng nóng.
Sau chuỗi ngày mang tới thời tiết dịu mát cho miền Bắc, khối không khí lạnh hiếm gặp suy yếu nhanh. Trong khi vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mạnh dần lên và mở rộng tầm ảnh hưởng tới nước ta.
Dự báo từ ngày 12-13/6, tại đồng bằng và trung du của Bắc Bộ xuống tới khu vực Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt độ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Thời tiết Hà Nội hôm nay bắt đầu oi nóng. Đến ngày 12-13/6 nhiệt độ bắt đầu tăng lên 35-36 độ.
Đây là đợt nắng nóng ngắn ngày, sang tuần sau trời lại có mưa nhiệt độ sẽ giảm nhanh.
Thời tiết hôm nay toàn khu vực Bắc Bộ dự kiến nền nhiệt tăng khoảng từ 1-4 độ so với hôm qua. Nhiều nơi mức nhiệt tăng lên 31-32 độ.
Điện Biên, Lai Châu do có mưa rào nên thời tiết vẫn dịu mát 27-29 độ.
Tại Trung Bộ, thời tiết hôm nay nóng lên rõ rệt. Các phường ở Thanh Hóa đến TP Huế mức nhiệt 33-34 độ. Riêng phường Phú Xuân nắng nóng 35 độ.
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ cũng bắt đầu nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 36 độ.
Cao nguyên Trung Bộ sáng và trưa trời nắng. Đến chiều tối có mưa dông rải rác, có điểm mưa to kèm theo sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm.
Mưa dông cũng là trạng thái thời tiết đáng chú ý ở khu vực Nam Bộ. Cảnh báo cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp do mưa to; nguy cơ cao dông lốc, sấm sét nguy hiểm đi kèm.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 12/6 đến ngày 13/6:
- Bắc Bộ: Khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng có nơi có nắng nóng; ngày 13/6 khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng diện rộng.
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; ngày 13/6 có nắng nóng diện rộng.
- Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; ngày 13/6 phía Bắc có nắng diện rộng.
- Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 13/6 đến ngày 21/6:
- Khu vực Bắc Bộ: Khu vực vùng núi từ đêm 13- 14/6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Ngày 14/6 khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng diện rộng. Từ khoảng chiều tối đêm 14-16/6, Bắc Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng; từ ngày 17/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: ngày 14/6 có nắng nóng diện rộng. Từ ngày 15/6, Phía Bắc nắng nóng dịu dần; phía Nam có nắng nóng.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
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