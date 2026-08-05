Hà Nội: Phường Từ Liêm phản hồi gì về tình trạng nhà xưởng tạm bợ trên đường Nguyễn Văn Giáp?

Liên quan đến bài viết phản ánh tình trạng nhiều nhà xưởng tạm bợ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trên đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, Hà Nội do Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đăng tải, mới đây UBND phường Từ Liêm đã có văn bản thông tin kết quả kiểm tra, xử lý đối với các nội dung báo chí phản ánh.

Theo UBND phường Từ Liêm, ngày 5/6/2026, đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND về kiểm tra công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với các kho, xưởng sản xuất; kho, xưởng sản xuất kết hợp kinh doanh; các kho, xưởng chứa hàng hóa xen kẽ khu dân cư, đồng thời kiểm tra các công trình xây dựng không phép, sai phép, trái phép trên địa bàn trong năm 2026.

Hiện tổ công tác của UBND phường đang tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ sở để đánh giá việc chấp hành quy định về PCCC và CNCH cũng như xử lý các vi phạm theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra gặp không ít khó khăn do phần lớn các công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đã tồn tại từ nhiều năm trước, có công trình hình thành từ thời quận Nam Từ Liêm (cũ), thậm chí từ thời huyện Từ Liêm.

Hiện trạng một đoạn đường Nguyễn Văn Giáp loạt nhà xưởng được xây dựng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ - (ảnh Nhật Tân).

Theo UBND phường, ban đầu nhiều công trình chỉ được người dân dựng tạm bằng khung thép, mái tôn, quây tôn để làm nơi ở. Khi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, nhu cầu sản xuất, kinh doanh tăng cao, các công trình này dần được chuyển đổi thành kho chứa hàng hóa, xưởng sản xuất, cơ sở kinh doanh nhưng chưa được đầu tư các giải pháp ngăn cháy lan, chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Bên cạnh đó, nhận thức của một số chủ cơ sở về công tác phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế. Nhiều hộ chưa trang bị hoặc trang bị chưa đầy đủ phương tiện chữa cháy ban đầu, chưa mở lối thoát nạn tại khu vực "chuồng cọp", không bố trí lối thoát hiểm thứ hai theo quy định.

UBND phường cũng cho biết việc xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm về PCCC gặp nhiều khó khăn do có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và đời sống của người dân.

Nhiều nơi, phía sau nhà xưởng có các ao nước rác nổi lềnh phềnh - (ảnh Nhật Tân).

Đối với các phản ánh của Báo Sức khỏe và Đời sống, UBND phường Từ Liêm khẳng định đã tiếp thu, đồng thời tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát và yêu cầu các cơ sở khắc phục những tồn tại nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Theo UBND phường, các nội dung báo chí phản ánh, kiến nghị đã được địa phương tiếp nhận, tổ chức kiểm tra và xử lý theo đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc, trước đó ngày 27/7/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội cũng đã có Văn bản số 1054-CV/BTGDVTU yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý và phản hồi đối với các thông tin báo chí phản ánh những vấn đề, vụ việc bức xúc trên địa bàn thành phố.

Nhiều nhà xưởng xây dựng tạm bợ, hệ thống điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao - (ảnh Nhật Tân).

Trước đó, ngày 23/7/2026, Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đăng tải bài viết "Hà Nội: Nguy cơ cháy nổ từ nhà xưởng tạm bợ tại Từ Liêm", phản ánh dọc tuyến đường Nguyễn Văn Giáp (đoạn từ đường Trần Hữu Dực đến đường Hồng Đô), ven sông Nhuệ, xuất hiện nhiều nhà xưởng, kho bãi dựng tạm bằng khung thép, mái tôn xen kẽ khu dân cư.

Theo ghi nhận, nhiều cơ sở chứa vật liệu dễ cháy, hoạt động gia công cơ khí, gara ô tô nhưng chỉ có một lối ra vào; khoảng cách giữa các nhà xưởng hẹp, hệ thống điện đấu nối tạm bợ, chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn PCCC và xử lý các công trình không bảo đảm an toàn nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.