Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng trên diện rộng

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, khả năng đến ngày 20/6 nắng nóng sẽ quay trở lại khu vực Bắc Bộ.

Nguyên nhân do vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng phạm vi ảnh hưởng đồng thời hiệu ứng gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh lên khiến cho nhiệt độ tăng nhanh nhiều nơi.

Thời tiết hôm nay khu vực Bắc Bộ có nắng nóng xảy ra cục bộ ở một số nơi như phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), phường Phủ Lý, phường Hòa Bình với mức nhiệt 35 độ. Các nơi khác mức nhiệt phổ biến từ 31-34 độ.

Mặc dù hôm nay nắng nóng chưa xuất hiện trên diện rộng, nhưng độ ẩm không khí cao khiến thời tiết khá oi bức.

Vào sáng sớm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn có mưa to, cục bộ có những điểm mưa rất to do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió. Người dân cần đề phòng hiện tượng lũ quét, sạt lở đất.

Tại khu vực Trung Bộ, dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài đến tuần sau. Hôm nay nắng nóng xảy ra từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng cũng như phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Mức nhiệt cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 19/6, nắng nóng sẽ gia tăng cường độ và phạm vi ảnh hưởng.

Thời tiết tại khu vực Nam Bộ khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Từ sáng đến chiều trời nắng ráo, nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ. Mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng trên diện rộng. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 18/6 đến ngày 19/6:

- Bắc Bộ: Khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Thanh Hóa và Nghệ An ngày 19/6 có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 19/6 đến ngày 27/6:

- Bắc Bộ: từ đêm 19-20/6 khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 20/6, khu vực trung du và đồng bằng có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, sau đó nắng nóng tiếp tục mở rộng ra các nơi khác.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ khoảng ngày 20/6 ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; khu vực cao nguyên Trung Bộ từ khoảng ngày 23/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Người dân Hà Nội và miền Bắc tiếp tục hứng chịu kiểu thời tiết ngán ngẩm trước khi lại đón nắng nóng diện rộng GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ còn kéo dài đến ngày 18/6. Trong khi vùng đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội mưa xảy ra về đêm và sáng, ban ngày thời tiết oi bức.