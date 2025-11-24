Mô hình đa nền tảng: Bước ngoặt lớn của báo chí Thái Nguyên – Bắc Kạn

Ngày 1/7/2025, báo chí Thái Nguyên – Bắc Kạn ghi dấu bước ngoặt lịch sử khi sáu cơ quan báo chí – truyền hình gồm: Đài PT-TH Thái Nguyên, Đài PT-TH Bắc Kạn, Báo Thái Nguyên, Báo Bắc Kạn, Báo Văn nghệ Thái Nguyên và Báo Văn nghệ Ba Bể – được hợp nhất thành Báo và Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên. Sự kiện này đánh dấu một mô hình vận hành hiện đại, đa nền tảng, phù hợp xu thế chuyển đổi số và yêu cầu tiếp cận công chúng trong kỷ nguyên truyền thông mới.

Hợp nhất không chỉ là sắp xếp tổ chức mà là tái cấu trúc toàn diện. Lực lượng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và hạ tầng công nghệ được thiết kế theo mô hình tòa soạn hội tụ, sản xuất nội dung một nguồn – nhiều nền tảng, đáp ứng đầy đủ 5 hạ tầng tuyên truyền: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và nội dung số.

Đội ngũ lãnh đạo, phóng viên Báo và Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên sau sáp nhập được đào tạo đa kỹ năng, từ tác nghiệp số đến livestream, dựng clip.



Ngay sau hợp nhất, đơn vị rà soát toàn bộ chuyên mục, chương trình và ấn phẩm để xây dựng hệ thống nội dung thống nhất, tinh gọn và hiệu quả. Chuyên mục có lượng theo dõi ổn định tiếp tục phát triển, trong khi những nội dung trùng lặp hoặc kém hấp dẫn được tái cấu trúc theo hướng chuyên sâu.

Quý III/2025, chỉ vài tháng sau sáp nhập, hệ sinh thái truyền thông số tăng trưởng rõ nét: Fanpage đạt trên 100 triệu lượt xem (tăng 76%), TikTok gần 70 triệu lượt xem (tăng 103%), YouTube hơn 3,6 triệu lượt xem (tăng 50%). Những con số này chứng minh mô hình hội tụ truyền thông giúp tiếp cận công chúng hiệu quả.

Sáu đơn vị với sáu phong cách khác nhau nay cùng hoạt động trong bộ máy thống nhất, vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Các khóa đào tạo về báo chí số, tác nghiệp di động, dựng clip, livestream… giúp nâng cao năng lực đội ngũ. Trong tác nghiệp, "độ tin cậy" được đặt cao hơn "tốc độ", đảm bảo xử lý nguồn tin, xác minh hiện trường và truyền đạt thông điệp một cách nhân văn và hiệu quả.

Báo và Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên tác nghiệp trong một sự kiện.

Về chiến lược nội dung, Ban Biên tập xây dựng hai trục song song: Nội dung thời sự – phản ứng nhanh phục vụ thông tin và an toàn cộng đồng; nội dung chuyên sâu như: phóng sự điều tra, loạt bài chuyên đề, chương trình văn nghệ, xây dựng thương hiệu và tạo dấu ấn lâu dài. Các series định kỳ trên YouTube và Fanpage giúp duy trì thói quen theo dõi và giảm phụ thuộc vào các hiện tượng viral nhất thời.

Mô hình tòa soạn hội tụ cũng đòi hỏi nhà báo đa kỹ năng viết, quay, dựng, phân phối và tương tác trên nền tảng số, đồng thời chuyên nghiệp trong kiểm chứng và tuân thủ đạo đức báo chí.

Sau hơn 5 tháng hợp nhất, Báo và Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên chứng minh đây là mô hình đúng đắn, phù hợp xu thế hội tụ truyền thông, mở ra một thiết chế đa nền tảng, hiện đại, chuyên nghiệp, sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của Thái Nguyên.