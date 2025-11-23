Những mái nhà 'đứng dậy' sau giông lốc ở Ninh Bình

Theo tìm hiểu của PV, do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), rạng sáng 29/9, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện giông lốc tại 7 xã, khiến 9 người chết, 49 người bị thương, 24 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Trước những thiệt hại nặng nề đó, Bộ Công an đã quyết định hỗ trợ 24 hộ dân có nhà bị sập hoàn toàn xây mới nhà ở, mỗi hộ 60 triệu đồng; tỉnh Ninh Bình hỗ trợ thêm mỗi hộ 100 triệu đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng chung tay giúp đỡ kinh phí để các hộ bị thiệt hại sớm xây dựng, sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Sau gần 2 tháng trận giông lốc kinh hoàng quét qua gây thiệt hại nặng về người và tài sản, cuộc sống nơi đây đang dần hồi sinh khi những ngôi nhà bị sập đổ đang được xây dựng lại kiên cố hơn.

Nhiều ngôi nhà ở xã Quỹ Nhất đang được hoàn thiện lại sau giông lốc xảy ra vào tháng 9/2025.

Theo ghi nhận của PV, tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình địa phương chịu tổn thất nặng về người và tài sản, những ngôi nhà bị tốc mái đa số đã được sửa chữa xong; riêng các nhà sập hoàn toàn đang được xây dựng mới, hiện đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Tại thôn 10, xã Quỹ Nhất, trận giông lốc quét qua khiến ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Trịnh Thị Sợi (SN 1952) bị đổ sập hoàn toàn, khiến chồng bà là ông Nguyễn Văn K tử vong, còn bà bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ của Bộ Công an, UBND tỉnh Ninh Bình, ngôi nhà cấp 4 bị đổ sập của gia đình bà Sợi đang dần được thay thế bằng nhà mái bằng kiên cố.

Hiện công nhân đang thực hiện công đoạn hoàn thiện và san nền phía trước ngôi nhà để làm sân.

Ngôi nhà kiên cố của bà Sợi hiện đang dần hoàn thiện.

Theo ông Lương Xuân Đễ (con rể bà Sợi) cho biết, ngôi nhà mới có diện tích 45m², được xây dựng kiên cố, đầy đủ công năng sử dụng. Ngôi nhà hiện đạt khoảng 90% khối lượng.

Tại thôn Quần Phương 2, xã Quỹ Nhất, căn nhà 50m² của gia đình ông Lương Văn Khuyênh (SN 1945) cũng đang dần hoàn thiện. Ông Khuyênh cho biết, khoảng 5h ngày 29/9, khi gia đình ông đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động rầm rầm. Chỉ ít phút sau, gian nhà ngoài bị tốc mái, ngói vỡ rơi lả tả xuống sàn, bàn ghế bị hất đổ, đồ đạc bay tứ tung, giường ngủ cũng bị sập. Không lâu sau đó, cửa chính bị gió giật tung, văng vào gian trong nhưng may mắn không trúng ai. Còn ngôi nhà của con trai ông ở ngay sát bên bị sập hoàn toàn. Đối với ngôi nhà sập hoàn toàn nằm trong diện được hỗ trợ xây mới.

Trong thời gian chờ nhà mới hoàn thiện, vợ chồng ông Khuyênh tạm sống trong gian nhà bị tốc mái, được phủ tạm bạt.

Gia đình ông Khuyênh vui mừng vì sắp có nhà mới để ở.

"Nhìn ngôi nhà tan hoang sau trận lốc xoáy, tôi hoang mang vô cùng vì tuổi đã cao, hoàn cảnh khó khăn, con cái cũng không khá giả. Nay được hỗ trợ xây nhà mới kiên cố, tôi thật sự rất mừng. Vợ chồng tôi mong từng ngày ngôi nhà hoàn thiện để chuyển vào sinh sống. Sau này, dù mưa bão, chúng tôi cũng không còn phải lo lắng" - ông Khuyênh cho biết.

Cách đó không xa, tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất, gia đình bà Đoàn Thị Hường (SN 1954) và ông Đoàn Văn Hồng (SN 1953) cũng đang khẩn trương xây lại nhà sau khi căn nhà cũ sập hoàn toàn. Ngôi nhà mới của gia đình bà Hường có diện tích 45m², bắt đầu xây dựng cách đây khoảng 1 tháng, dự kiến khoảng 20 ngày nữa sẽ hoàn thành.

Nhiều hộ dân ở xã Quỹ Nhất bị ảnh hưởng bởi giông lốc đang được xây dựng lại kiên cố, đảm bảo sau gần 2 tháng bị ảnh hưởng.

Theo ông Trần Thanh Ngoạt - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quỹ Nhất, sau thiên tai, Ủy ban MTTQ xã cùng chính quyền địa phương đã tích cực vận động các hộ dân có nhà và công trình bị hư hỏng nhanh chóng tiến hành xây dựng, sửa chữa để ổn định cuộc sống.

Hiện nhiều gia đình đã hoàn tất việc khắc phục thiệt hại. Ủy ban MTTQ xã đang phối hợp cùng các ban, ngành liên quan hoàn tất thủ tục để sớm giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho người dân.



