Kịp thời giải cứu 5 người trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội

Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 1 giờ 54 phút sáng cùng ngày (24/11), Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại lô 54 đường Thanh Liệt, phường Thanh Liệt. Vụ cháy xảy ra trong nhà dân khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội CC&CNCH khu vực 31 và khu vực 13 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp lực lượng Công an phường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục điều thêm 1 xe chỉ huy xuống hiện trường để trực tiếp chỉ đạo.

Các nạn nhân được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn đưa xuống vị trí an toàn

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát từ khu vực bếp tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng và bên trong vẫn còn nhiều người mắc kẹt. Chỉ huy chữa cháy lập tức triển khai phương án hướng dẫn những người bị nạn di chuyển lên tầng mái bằng cầu thang bộ; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, kịp thời khống chế không để ngọn lửa lan lên các tầng trên và các nhà lân cận.

Sau hơn 40 phút nỗ lực, đến khoảng 2 giờ 36 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận và đưa 5 người (gồm 2 người lớn và 3 trẻ em) xuống nơi an toàn, sức khỏe ổn định.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.