Kịp thời giải cứu 5 người trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội
GĐXH - Rạng sáng 24/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra trong nhà dân ở phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận và kịp thời đưa các nạn nhân thoát nạn.
Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 1 giờ 54 phút sáng cùng ngày (24/11), Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại lô 54 đường Thanh Liệt, phường Thanh Liệt. Vụ cháy xảy ra trong nhà dân khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội CC&CNCH khu vực 31 và khu vực 13 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp lực lượng Công an phường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục điều thêm 1 xe chỉ huy xuống hiện trường để trực tiếp chỉ đạo.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát từ khu vực bếp tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng và bên trong vẫn còn nhiều người mắc kẹt. Chỉ huy chữa cháy lập tức triển khai phương án hướng dẫn những người bị nạn di chuyển lên tầng mái bằng cầu thang bộ; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, kịp thời khống chế không để ngọn lửa lan lên các tầng trên và các nhà lân cận.
Sau hơn 40 phút nỗ lực, đến khoảng 2 giờ 36 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận và đưa 5 người (gồm 2 người lớn và 3 trẻ em) xuống nơi an toàn, sức khỏe ổn định.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.
Dự báo biến động mọi phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi vào tuần cuối tháng 11Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi sẽ có những biến động ở mọi phương diện vào tuần cuối tháng 11 này. Mọi người hãy cùng tham khảo.
Trả lại gần nửa cây vàng trong áo khoác quyên góp cho vùng lũĐời sống - 4 giờ trước
Phân loại áo quần gửi vùng lũ, nhóm phụ nữ ở xã Vĩnh Linh phát hiện gần nửa cây vàng trong một chiếc áo khoác và báo công an để tìm trả chủ nhân.
Bật mí nguyên nhân khiến lũ lớn, lũ lịch sử đồng loạt xuất hiện trên nhiều sông ở miền TrungĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến hiện tượng mưa lớn kéo dài và lũ dâng nhanh bất thường trên diện rộng ở miền Trung, chuyên gia khí tượng thủy văn có nhận định nguyên nhân gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan này.
Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh thành bão, miền Trung lại sắp bị ảnh hưởng?Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh thành bão, cơn bão số 15 trong năm 2025. Dự báo khu vực Nam Trung Bộ khả năng bị ảnh hưởng.
Chỉ cần xem ngày sinh Âm lịch là biết gia đình có vượng phát hay khôngĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch mang theo ánh sáng của thịnh vượng, là "ngôi sao may mắn" giúp gia đình hòa thuận, sung túc.
Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trú, tạm trúĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, người dân cần đáp ứng các điều kiện gì? Dưới đây là các thông tin chi tiết mời bạn đọc tham khảo.
4 con giáp vô 'trúng mạch vàng' tài lộc, đón tin vui trên mọi mặt trận vào tuần cuối tháng 11Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp này sẽ đón nhận tin vui trên mọi phương diện của cuộc sống trong tuần cuối tháng 11 dương này.
Những mái nhà 'đứng dậy' sau giông lốc ở Ninh BìnhĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Gần hai tháng sau trận giông lốc kinh hoàng quét qua Ninh Bình, những căn nhà bị sập hoàn toàn đang dần được dựng lại nhờ sự hỗ trợ của tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an và các nhà hảo tâm.
Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi học, những người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch dưới đây thường mang trong mình số mệnh đặc biệt: tuổi trẻ nhiều thử thách, sóng gió. Đổi lại, hậu vận của họ vô cùng thịnh vượng.
Không có đăng ký thường trú tại Hà Nội có được mua nhà ở xã hội?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Không có đăng ký thường trú tại Hà Nội có được mua nhà ở xã hội không là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Dưới đây điều kiện cần đáp ứng để có thể mua được nhà ở xã hội tại Hà Nội.
Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trú, tạm trúĐời sống
GĐXH - Để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, người dân cần đáp ứng các điều kiện gì? Dưới đây là các thông tin chi tiết mời bạn đọc tham khảo.