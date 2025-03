Mô hình workspace: Không gian làm việc đang thu hút sự yêu thích của giới trẻ

Lựa chọn đa dạng, tiện lợi



Gần đây, Lê Tuyết Trinh (22 tuổi, sinh viên) dành phần lớn thời gian tại một workspace nằm trên đường Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đây, Trinh thường học ở thư viện hoặc làm bài tập tại quán cà phê, nhưng giờ đây, Trinh ưu tiên lựa chọn work space vì không gian yên tĩnh hơn quán cà phê nhưng lại không quá gò bó như thư viện truyền thống.

Không chỉ riêng Trinh, ngày càng nhiều bạn trẻ, từ học sinh, sinh viên, người làm tự do đến những người làm việc từ xa, tìm đến mô hình này như một giải pháp tối ưu cho công việc và học tập.

Workspace thu hút giới trẻ học và làm việc.

"Mô hình bên mình cung cấp tối đa cho 50-60 khách cùng lúc. Dù chỉ mới khai trương một tuần nhưng lượng khách rất ổn định, khách quen quay lại cũng nhiều. Lượng khách đông nhất sẽ từ 9 giờ sáng cho đến chiều tối, một số khung giờ bên mình còn phải từ chối khách hàng do quá tải", bạn Nguyễn Đình Hiếu, nhân viên tại một workspace chia sẻ.

Từ một mô hình còn xa lạ, workpace giờ đây mọc lên ngày càng nhiều, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. Đa số các không gian làm việc đều được thiết kế linh hoạt với nhiều khu vực khác nhau với bàn làm việc chung, phòng họp nhóm, không gian ngoài trời và các góc thư giãn.

Không gian được thiết kế linh hoạt với nhiều khu vực khác nhau.

Trò chuyện cùng đại diện nhóm sáng lập Infact Worksapce, Hà Nội, anh chia sẻ mô hình này tạo ra sự khác biệt từ việc chăm chút các chi tiết để phục vụ tối đa cho hiệu quả học và làm việc: "Workspace tập trung vào không gian với các tiện ích hiện đại đi kèm như ánh sáng kích thích tập trung, wifi tốc độ cao, máy chiếu, ổ cắm điện, đồ uống, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng."

Để có được một không gian làm việc lý tưởng, người sáng lập cho biết phải có trải nghiệm làm khách hàng từ những mô hình đi trước ở các thành phố khác, đất nước khác, từ đó nắm bắt và hấu hiểu được mong muốn của người có nhu cầu tìm kiếm không gian học và làm.

Không gian được thiết kế phù hợp với trải nghiệm của khách hàng có nhu cầu học và làm việc.

Một điểm cộng khác khiến mô hình workspace ngày càng được ưa chuộng là mức giá hợp lý. Người dùng có thể lựa chọn thuê theo giờ, theo ngày hoặc đăng ký gói tháng với ưu đãi hấp dẫn. Một số nơi còn cung cấp dịch vụ đặt chỗ trước và chương trình thành viên dành cho khách hàng thân thiết, giúp tối ưu chi phí và mang lại nhiều lợi ích hơn.

Không gian mới lạ thúc đẩy hiệu suất làm việc

Với nhu cầu ngày càng cao về một không gian làm việc linh hoạt, chuyên biệt, có thể thấy workspace không chỉ là xu hướng mà còn là sự thay đổi tất yếu trong cách học tập và làm việc của thế hệ mới. Mỗi người trẻ tìm đến workspace với nhu cầu và sở thích khác nhau, nhưng điểm chung là họ đều muốn có một không gian thoải mái, giúp tăng hiệu suất học tập và làm việc.

Các bạn trẻ muốn trải nghiệm không gian thoải mái, giúp tăng hiệu suất học tập và làm việc.

Hoàng Khánh Linh (22 tuổi, Sinh viên) chia sẻ: "Workspace là không gian lý tưởng cho người làm công việc sáng tạo như mình. Sự yên tĩnh và thiết kế đầy cảm hứng ở đây giúp mình dễ dàng tập trung và tìm ra nhiều ý tưởng mới. Với không gian đẹp và đa dạng, mình còn tranh thủ chụp được vài bức ảnh đẹp trong lúc nghỉ ngơi".

Sự thay đổi về tính chất công việc của giới trẻ cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của mô hình này. Với ngày càng nhiều người làm nghề tự do, công việc linh hoạt về thời gian, workspace trở thành lựa chọn tối ưu.

Nguyễn Thu Giang (23 tuổi, người làm tự do) cũng cho biết: "Từ ngày làm tự do, thường xuyên phải ở nhà khiến mình thấy nhàm chán và bị mất động lực làm việc do ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Điều mình thích nhất khi đến workspace là không khí rất tập trung. Khi xung quanh toàn những người cùng quyết tâm, chí hướng, mình cũng có thêm động lực để làm việc hơn".

Các bạn trẻ tìm đến workspace với nhu cầu và sở thích khác nhau.

Trước tiềm năng phát triển và nhu cầu ngày càng lớn, nhiều mô hình workspace được mở ra nhằm cung cấp không gian làm việc mới cho giới trẻ. Nhiều quán cà phê cũng tích hợp mô hình này để thu hút thêm nhiều khách hàng có nhu cầu học và làm.

Một số workspace còn kết hợp với các dịch vụ để tạo địa điểm kết nối, giao lưu kiến thức dành cho các bạn trẻ có chung sở thích, chí hướng: "Chúng tôi đã và đang là nơi tổ chức những sự kiện, chương trình giao lưu, trao đổi kiến thức có ý nghĩa để mọi người có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau", nhóm sáng lập Infact Workspace chia sẻ thêm.

Sự phát triển của mô hình worksapce là tín hiệu tích cực cho thấy đây không chỉ đơn thuần là một nơi để làm việc mà còn tạo ra không gian để các bạn trẻ giao lưu, phát triển sự nghiệp của bản thân, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thế hệ năng động.

