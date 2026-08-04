Mở rộng vụ livestream khiêu dâm ở Cao Bằng và Thái Nguyên, khởi tố thêm nữ 9X

Ngày 4/8, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Lý (SN 1999, trú tại thôn 1, xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy". Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" xảy ra ngày 17/3/2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên.

Kết quả điều tra xác định, khoảng năm 2024, do biết tiếng Trung Quốc, Trần Thị Lý tự tìm hiểu và tham gia một số ứng dụng di động nước ngoài có chức năng phát trực tiếp (livestream) để kiếm tiền. Sau đó, Lý sử dụng các ứng dụng này để tổ chức và thực hiện hoạt động phát trực tiếp nội dung có tính chất khiêu dâm nhằm thu lợi từ người xem tại Trung Quốc thông qua việc quy đổi quà tặng thành tiền.

Trong quá trình hoạt động, thông qua các hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook và do ở gần nơi thuê trọ, Lý quen biết T.T.D. Do D không biết tiếng Trung Quốc nên đã nhờ Lý hỗ trợ mua các phiên phát trực tiếp (ca livestream) và cung cấp mã số phòng để thực hiện hoạt động phát trực tiếp nội dung có tính chất khiêu dâm.

Đối tượng Trần Thị Lý tại cơ quan công an - (ảnh CACB).

Mỗi ca phát trực tiếp kéo dài khoảng 4 giờ, thu hút hơn 20.000 lượt xem. Lý không trực tiếp nhận tiền từ người quản trị trang web mà được hưởng hoa hồng từ các tài khoản theo dõi trực tiếp, với số tiền từ 1-4 triệu đồng đối với mỗi tài khoản trong một ca phát trực tiếp.

Theo tài liệu điều tra, ngày 16/3/2026, sau khi nhận được yêu cầu từ T.T.D, Lý đã chuyển tiền mua ca phát trực tiếp từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 17/3/2026, đồng thời cung cấp mã phòng để các đối tượng V.T.H và L.V.D thực hiện hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Sau khi T.T.D bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, Trần Thị Lý đã trả nơi thuê trọ, tẩu tán các phương tiện phục vụ hoạt động phát trực tiếp và trở về tỉnh Lâm Đồng nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, hành vi của Trần Thị Lý.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 14/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Lý về hành vi "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 17/3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận tố giác của công dân về việc trên một số ứng dụng điện thoại xuất hiện hoạt động livestream, phát trực tiếp nội dung khiêu dâm, kích dục. Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã khẩn trương tổ chức kiểm tra, thu thập dữ liệu, xác minh, làm rõ.

Các đối tượng trước đó tại cơ quan công an - (ảnh CACB).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngoài T.T.D, còn có các đối tượng khác cùng tham gia tổ chức thực hiện hành vi trên, có sự chuẩn bị, phân công vai trò cụ thể, không phải hành vi bị quay lén. Các đối tượng gồm: L.V.D (SN 1989), L.T.T (SN 1992), H.T.N (SN 1992, cùng trú tại xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên) và V.T.H (SN 1991, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên).

Tổ công tác tiến hành xác minh, triệu tập các đối tượng có liên quan. Khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của các đối tượng tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, phát hiện một số đối tượng đang có mặt tại đây.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã sử dụng nhiều ứng dụng trên điện thoại để tổ chức livestream, phát trực tiếp nội dung nhạy cảm nhằm thu lợi. Hoạt động được tổ chức theo ca, mỗi ca kéo dài khoảng 4 giờ, thu hút trên 30.000 lượt người theo dõi; người tham gia phải đăng ký trước với tài khoản quản lý. Trong quá trình livestream, các đối tượng nhận "xu" (quà tặng ảo) từ người xem, sau đó quy đổi thành tiền. Chi phí cho mỗi ca livestream dao động từ khoảng 5.600 - 6.200 xu, tương đương 1,2 - 1,4 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và địa điểm các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan như điện thoại di động, máy tính, thiết bị chiếu sáng, giá đỡ và các vật dụng phục vụ việc livestream. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khám xét nơi ở của T.T.D tại Hà Nội, thu giữ thêm tài liệu, thiết bị điện tử có liên quan. D. được xác định không chỉ tham gia mà còn có vai trò giới thiệu, lôi kéo các đối tượng khác tham gia hoạt động trên để hưởng lợi.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo quy định của Bộ luật Hình sự.