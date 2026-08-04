Bắt nữ giám đốc bất động sản lừa đảo hơn 26,5 tỷ đồng sau gần 9 năm trốn truy nã

Ngày 4/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngày 27/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an phường Tân Mỹ (TP Hồ Chí Minh) đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Lựu (SN 1983, thường trú tại số 25 Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Mỹ.

Trước đó, từ năm 2015 đến tháng 7/2017, Nguyễn Thị Lựu, Giám đốc Công ty TNHH Môi giới bất động sản Ban Mê (địa chỉ số 296 Lê Duẩn, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; nay là số 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin về các thửa đất không có thật, sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 68 người, với tổng số tiền hơn 26,59 tỷ đồng.

Để che giấu tung tích, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ, sử dụng giấy tờ tùy thân giả trong thời gian bỏ trốn - (ảnh Công an Đắk Lắk).

Ngày 14/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lựu để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trước thời điểm thi hành các quyết định tố tụng, Nguyễn Thị Lựu đã bỏ trốn.

Ngày 15/9/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định truy nã số 17/QĐTN (PC46) đối với bị can.

Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm khuôn mặt, sử dụng giấy tờ tùy thân giả nhằm che giấu nhân thân, trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Sau gần 9 năm kiên trì xác minh, truy tìm, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng.

