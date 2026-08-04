Hà Nội: Triệt phá cơ sở kinh doanh hàng hiệu giả mạo tinh vi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội, theo kết quả điều tra, ngày 30/7/2026, lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Kim Liên. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm túi xách, ví da, clutch, dây lưng... được gắn nhãn mác của các thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới như Louis Vuitton và Gucci. Các sản phẩm này được chào bán với mức giá dao động từ 2 đến 10 triệu đồng/sản phẩm.

Qua đấu tranh ban đầu, chủ cơ sở được xác định là hai đối tượng L.K.H. và N.M.H. Nhóm này đã thuê địa điểm kinh doanh từ năm 2022, liên kết trực tiếp với các cơ sở gia công, sản xuất trong nước, đồng thời sử dụng mạng xã hội Facebook làm "chợ ảo" để quảng cáo, chốt đơn và tiêu thụ hàng hóa giả mạo trên diện rộng.

Nhiều sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: CAHN

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh hàng giả này đã mang lại cho các đối tượng khoản lợi bất chính lên tới khoảng 4,2 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm này đã tiêu thụ trót lọt 129 sản phẩm giả mạo, thu lợi khoảng 714 triệu đồng.

Mở rộng điều tra án, lực lượng chức năng tiếp tục lần ra dấu vết và phát hiện một xưởng gia công trực thuộc nằm tại phường Thanh Liệt. Tại đây, công an thu giữ nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại cùng số lượng lớn nguyên vật liệu chuyên dùng để sản xuất, đóng gói hàng giả.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật. Việc triệt phá thành công đường dây này góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, làm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô.

Hàng giả, hàng nhái 'biến hóa' tinh vi trên mạng, xử lý nhiều vụ vi phạm GĐXH - Dù tăng cường kiểm tra, xử lý, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP Huế vẫn còn diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi.



