Ai đã từng giao tiền, tài sản cho Trịnh Thị Phụng Kiều cần liên hệ công an làm việc ngay

Thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, do cần tiền để tiêu xài cá nhân và chi tiêu gia đình, từ đầu năm 2022, Trịnh Thị Phụng Kiều (SN 1992, thường trú tại xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) nảy sinh ý định lợi dụng mê tín, dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo cơ quan Công an, Kiều dựng chuyện một người thân mắc bệnh do yếu tố tâm linh, hướng dẫn người này tự lăn trứng gà rồi lợi dụng hiện tượng lòng đỏ trứng đổi màu để bịa đặt rằng bị "ếm bùa". Sau đó, Kiều chuẩn bị sẵn trứng gà, bí mật nhét đinh, kim vào bên trong rồi thực hiện việc lăn trứng trước sự chứng kiến của nhiều người. Khi đập trứng ra thấy có đinh, kim, Kiều tiếp tục khẳng định nạn nhân bị "bùa ngải". Từ đó tạo lòng tin rằng bản thân có khả năng tâm linh, giải bùa và chữa bệnh.

Sau khi tạo được sự tin tưởng của nhiều người, Kiều lợi dụng tâm lý lo sợ của họ để yêu cầu họ đến chữa bệnh, giải bùa. Việc chữa bệnh chủ yếu bằng cách cho uống nước lọc, thuốc Đông y hoặc thuốc viên không rõ nguồn gốc, đồng thời thu tiền của những người đến dưới hình thức "cúng tiền".

Đối tượng Trịnh Thị Phụng Kiều. Ảnh: CACC

Tiếp đó, Kiều mở rộng hoạt động sang xem bói, cầu tài lộc. Kiều giả giọng nói của trẻ em hoặc người già để tạo cảm giác có "thần linh nhập xác", bịa đặt nhiều lý do như cúng để được trúng số, cúng cho "ông Tổ", mua "máy rung tiền", "máy đếm tiền", thuê "ông Sư giữ tiền"... nhằm yêu cầu người đến xem bói phải đưa tiền thì mới có tài lộc.

Để tăng mức độ tin tưởng, Kiều tải các đoạn chữ Trung Quốc trên mạng, in màu rồi phát cho người đến cầu tài lộc chép, cầu nguyện; đồng thời mua vàng giả đưa cho họ, nói đây là vàng thật do "bề trên" ban, yêu cầu mang về cất giữ, không được bán hoặc cầm cố, chờ khi có tài lộc thì trả lại. Thực chất toàn bộ số vàng này đều là vàng giả.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, Kiều đã tạo dựng lòng tin, lợi dụng sự nhẹ dạ, mê tín và tâm lý mong muốn chữa bệnh, cầu tài lộc của nhiều người để khiến họ giao tiền dưới danh nghĩa cúng lễ, giải bùa, chữa bệnh và cầu tài lộc, chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo: Ai là bị hại hoặc đã từng giao tiền, tài sản cho Trịnh Thị Phụng Kiều thông qua các hoạt động xem bói, giải bùa, chữa bệnh, cầu tài lộc, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: số 493 đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh; số điện thoại: 02723 989 200 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin vào các hoạt động mê tín, dị đoan; không giao tiền, tài sản để chữa bệnh, giải bùa hoặc cầu tài lộc nhằm tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.