Hà Nội: Khởi tố vụ án nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến, gây rối tại nhà hàng 'Quán Nhỏ'

| Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng vừa làm rõ và tiến hành khởi tố vụ án liên quan đến vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại nhà hàng "Quán Nhỏ" (số 122 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội).

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà hàng "Quán Nhỏ" vào tối ngày 30/7/2026, nhóm của Trịnh Công Lực (sinh năm 2002, trú tại xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An) đã xảy ra xô xát với nhóm bàn bên sang chúc rượu.

Trong lúc xô xát, hai thành viên thuộc nhóm của Lực là Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1999) và Nguyễn Như Thanh Tùng (sinh năm 2000, cùng trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã lao ra ngoài lấy dao, kiếm xông vào tấn công, chém nhóm thanh niên bàn bên khiến 1 nam thanh niên bị thương tích. Hành vi côn đồ này diễn ra ngay tại quán ăn đông người, gây mất an ninh trật tự và hoang mang cho người dân xung quanh.

Khởi tố vụ án hỗn chiến tại nhà hàng Quán Nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng trong vụ hỗn chiến tại nhà hàng Quán Nhỏ trên phố Vĩnh Tuy. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra và làm rõ 14 đối tượng cùng những người có liên quan.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, vào ngày 01/08/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện tại, lực lượng Công an Thành phố đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, răn đe các hành vi coi thường kỷ cương phép nước, đảm bảo bình yên cho địa bàn Thủ đô.

Khởi tố vụ án hỗn chiến tại nhà hàng Quán Nhỏ ở Hà Nội - Ảnh 2.Hà Nội: Hỗn chiến bằng hung khí và bát đũa tại Quán Nhỏ ở đường Vĩnh Tuy, công an vào cuộc điều tra

GĐXH - Đêm 30/7, một vụ xô xát giữa hai nhóm khách đã xảy ra tại một quán nhậu tại phường Vĩnh Hưng (Hà Nội). Vụ việc khiến khu vực náo loạn, nhiều người hoảng sợ khi chứng kiến các đối tượng dùng hung khí, ghế nhựa và bát đũa đuổi đánh nhau. Cơ quan công an đang khẩn trương vào cuộc xác minh và xử lý những người liên quan.

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