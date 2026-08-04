Thái Nguyên: Lợi dụng người họ hàng khuyết tật trí tuệ để hiếp dâm, hai chú cháu bị đề nghị truy tố

Ngày 4/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, ngày 23/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố các bị can Bế Văn Bằng (SN 1983) và Bế Đình Liêm (SN 1966), cùng trú tại xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên, về tội "Hiếp dâm" theo khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Bế Văn Bằng và Bế Đình Liêm là chú cháu ruột. Khoảng 14h ngày 23/3/2026, sau khi uống rượu, cả hai nảy sinh ý định đến nhà chị B.T.M (SN 1996, trú cùng xã) để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Chị M là người khuyết tật nặng về trí tuệ, hằng tháng được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của pháp luật. Kết quả giám định xác định chị M bị chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ, kèm rối loạn cảm xúc và hành vi; bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Bị can Bế Đình Liêm tại cơ quan công an - (ảnh CATN).

Lợi dụng việc chị M mắc bệnh tâm thần và ở nhà một mình, không có người giám sát, hai bị can đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân.Theo cơ quan điều tra, điều đáng lên án là Bế Văn Bằng, Bế Đình Liêm và chị M đều là họ hàng gần. Chỉ vì thỏa mãn dục vọng cá nhân, hai bị can đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với người thân trong gia đình là người mắc bệnh tâm thần. Hành vi của các bị can thể hiện sự suy thoái về đạo đức, lối sống và cần bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan điều tra khuyến cáo các gia đình có người thân bị hạn chế khả năng nhận thức cần nâng cao cảnh giác, không chỉ với người lạ mà cả những người quen, người thân, nhằm tránh việc lợi dụng tình trạng bệnh để thực hiện hành vi phạm tội. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu xâm hại tình dục, cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

