Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụy

Thứ sáu, 07:19 09/01/2026 | Pháp luật
L.V
L.V
GĐXH - Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo quy định tại khoản 3, Điều 326 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời lực lượng công an cũng can thiệp, vô hiệu hóa hoạt động của hệ thống website "phevkl" do Hiến quản lý, đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụy - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Minh Hiến. Ảnh: CACC

Theo cơ quan chức năng, từ khoảng cuối năm 2022 đến khi bị phát hiện, Lê Minh Hiến đã tạo lập, quản lý, điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

Hành vi của đối tượng được pháp luật quy định là đặc biệt nguy hiểm, bởi việc truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ được xem là một loại tội phạm nguồn, xâm phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, đặc biệt đối với lứa tuổi vị thành niên.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tiết lộ bất ngờ về người quản lý trang web đồi trụy 'Thiên địa'

Tiết lộ bất ngờ về người quản lý trang web đồi trụy 'Thiên địa'

Bắt 6 kẻ đăng tải các video khiêu dâm, đồi trụy lên trang web

Bắt 6 kẻ đăng tải các video khiêu dâm, đồi trụy lên trang web

Hải Dương: Phát tán video khiêu dâm cho nhiều tài khoản Zalo, một thiếu nữ ở Chí Linh bị khởi tố

Hải Dương: Phát tán video khiêu dâm cho nhiều tài khoản Zalo, một thiếu nữ ở Chí Linh bị khởi tố

Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ trưa 7/1 đến trưa 8/1/2026), hệ thống camera AI tại Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông.

Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Bắt giữ đối tượng trộm gần 10 chỉ vàng, dựng hiện trường giả để che giấu hành vi

Bắt giữ đối tượng trộm gần 10 chỉ vàng, dựng hiện trường giả để che giấu hành vi

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Để có tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, một thanh niên ở huyện Quỳ Châu đã lén đột nhập chính nhà mình, lấy trộm gần 10 chỉ vàng rồi dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng.

Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản

Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".

'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng

'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.

Thông tin mới vụ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Thông tin mới vụ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long

Pháp luật - 21 giờ trước

Liên quan vụ vận chuyển hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện có đưa vào kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, khởi tố 9 bị can.

Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1

Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 6/1 - 7/1, hệ thống Camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 45 trường hợp vi phạm giao thông.

Phát hiện lô điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc giá trị hơn 1 tỷ đồng

Phát hiện lô điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc giá trị hơn 1 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại 2 cơ sở kinh doanh phát hiện gần 130 điện thoại iPhone cũ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn giả danh giáo viên các trường đại học, Võ Duy Bảo yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Hà Nội: Bắt giam Admin trang 'Phó Thường Dân' chuyên quay video cắt ghép để 'tống tiền' cán bộ

Hà Nội: Bắt giam Admin trang 'Phó Thường Dân' chuyên quay video cắt ghép để 'tống tiền' cán bộ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng quyền tự do dân chủ, Công "hàu" cùng đồng bọn thường xuyên xông vào trụ sở cơ quan nhà nước hoặc các chốt làm nhiệm vụ để quay phim. Sau đó, chúng cắt ghép video sai sự thật, dùng sức ép dư luận để đe dọa, tống tiền cán bộ.

Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản

Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản

Pháp luật

GĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".

Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AI

Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AI

Pháp luật
Vụ đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central: Bị cáo Đặng Chí Thành lĩnh 6 tháng tù, bồi thường 51 triệu đồng

Vụ đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central: Bị cáo Đặng Chí Thành lĩnh 6 tháng tù, bồi thường 51 triệu đồng

Pháp luật
Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Pháp luật
Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1

Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1

Pháp luật

