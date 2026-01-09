Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụy
GĐXH - Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo quy định tại khoản 3, Điều 326 Bộ luật Hình sự.
Đồng thời lực lượng công an cũng can thiệp, vô hiệu hóa hoạt động của hệ thống website "phevkl" do Hiến quản lý, đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy.
Theo cơ quan chức năng, từ khoảng cuối năm 2022 đến khi bị phát hiện, Lê Minh Hiến đã tạo lập, quản lý, điều hành 103 website, đăng tải hơn 7.000 video có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.
Hành vi của đối tượng được pháp luật quy định là đặc biệt nguy hiểm, bởi việc truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ được xem là một loại tội phạm nguồn, xâm phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục, đạo đức xã hội và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực, đặc biệt đối với lứa tuổi vị thành niên.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
