Mới phát hiện suy tim cần làm gì để phòng bệnh nặng lên?

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Người suy tim hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh như người bình thường

Trái tim của chúng ta giống như một chiếc máy bơm máu, hoạt động liên tục ngày đêm để đưa máu đi nuôi cơ thể. Khi bị suy tim, chiếc "máy bơm" này không còn đủ sức hoạt động hiệu quả như trước. Dưới đây là những điều người bệnh cần lưu ý để hạn chế tim phải làm việc quá sức và giúp kiểm soát bệnh tốt hơn.

1. Tuân thủ điều trị ngay từ đầu

Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp ngăn suy tim tiến triển là tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Nhiều người sau khi thấy triệu chứng cải thiện thường tự ý giảm thuốc hoặc ngừng điều trị. Điều này có thể khiến tình trạng suy tim xấu đi nhanh chóng.

Việc điều trị đều đặn giúp:

• Giảm gánh nặng cho tim

• Kiểm soát huyết áp và nhịp tim

• Hạn chế tình trạng ứ dịch

• Giảm nguy cơ nhập viện vì suy tim tiến triển

Người bệnh cũng cần tái khám định kỳ để được theo dõi chức năng tim và điều chỉnh điều trị phù hợp.

Người suy tim cần tuân thủ điều trị sớm

2. Thay đổi chế độ ăn uống để giảm áp lực lên tim

Chế độ ăn có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hệ tim mạch. Khi ăn quá mặn hoặc nhiều dầu mỡ, cơ thể dễ giữ nước và tăng cholesterol máu, khiến tim phải làm việc nhiều hơn.

Người mới phát hiện suy tim nên:

• Hạn chế muối

• Giảm thực phẩm chế biến sẵn

• Hạn chế đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ

• Tăng rau xanh, trái cây và thực phẩm dễ tiêu

Khi hệ tuần hoàn "nhẹ gánh" hơn, chiếc máy bơm của cơ thể cũng sẽ hoạt động ổn định hơn.

3. Theo dõi cân nặng và các triệu chứng mỗi ngày

Tăng cân nhanh trong vài ngày có thể là dấu hiệu cơ thể đang giữ nước – tình trạng thường gặp ở người suy tim.

Người bệnh nên theo dõi cân nặng thường xuyên và chú ý các biểu hiện như:

• Khó thở tăng lên

• Ho về đêm

• Phù chân

• Tim đập nhanh hoặc hồi hộp

• Mệt mỏi kéo dài

Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường giúp xử lý kịp thời trước khi bệnh tiến triển nặng hơn.

Đây cũng giống như việc theo dõi hoạt động của một chiếc máy bơm. Nếu phát hiện dấu hiệu hoạt động bất thường từ sớm, việc sửa chữa sẽ hiệu quả hơn nhiều so với khi máy đã hỏng nặng.

Khi có dấu hiệu mệt mỏi, đau ngực, người suy tim nên đi khám sớm

4. Vận động hợp lý để duy trì sức bền cho tim

Nhiều người nghĩ rằng bị suy tim thì nên nghỉ ngơi hoàn toàn. Tuy nhiên, ít vận động lâu ngày lại khiến cơ tim và cơ thể suy yếu nhanh hơn.

Điều quan trọng là lựa chọn mức độ vận động phù hợp với thể trạng.

Các hoạt động nhẹ như đi bộ chậm, tập thở hoặc vận động vừa sức giúp:

• Tăng sức bền cơ tim

• Cải thiện tuần hoàn máu

• Giảm mệt mỏi

Người bệnh nên tránh vận động quá sức hoặc thức khuya kéo dài vì có thể khiến tim bị quá tải.

5. Kiểm soát căng thẳng và ngủ đủ giấc

Stress kéo dài khiến cơ thể tăng tiết hormon gây co mạch, tăng nhịp tim và huyết áp. Điều này làm trái tim phải hoạt động nhiều hơn.

Ngoài ra, thiếu ngủ cũng làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim và khiến cơ thể mệt mỏi hơn.

Người bệnh nên:

• Ngủ đủ giấc

• Giữ tinh thần thoải mái

• Hạn chế áp lực kéo dài

• Dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý

Một chiếc máy bơm muốn hoạt động bền bỉ cần có thời gian "nghỉ ngơi" và không bị ép vận hành liên tục ở cường độ cao.

6. Chủ động hỗ trợ sức khỏe tim mạch từ sớm

Bên cạnh điều trị và thay đổi lối sống, nhiều người hiện nay lựa chọn kết hợp thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược nhằm giúp tim hoạt động ổn định hơn.

Các sản phẩm chứa thành phần như Đan sâm, cao natto, Hoàng đằng và L-carnitine được sử dụng nhằm hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim; đồng thời hỗ trợ tăng lưu thông máu, hỗ trợ giảm cholesterol và hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành huyết khối, xơ vữa động mạch.

Người suy tim có thể dùng sản phẩm thảo dược giúp hỗ trợ tim mạch

Đặc biệt, với người mới phát hiện suy tim, việc hỗ trợ sớm giúp giảm áp lực lên cơ tim và hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu. Điều này giống như việc bảo dưỡng định kỳ cho chiếc máy bơm của cơ thể trước khi nó rơi vào trạng thái quá tải.

Một số nghiên cứu lâm sàng cũng ghi nhận việc kết hợp giải pháp hỗ trợ phù hợp có thể góp phần cải thiện triệu chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh tim mạch.

7. Những điều người suy tim cần tránh

Ngoài các biện pháp chăm sóc sức khỏe, người bệnh cũng nên tránh những thói quen có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn như:

• Hút thuốc lá

• Uống nhiều rượu bia

• Ăn quá mặn

• Tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc

• Thức khuya kéo dài

• Bỏ tái khám định kỳ

Những yếu tố này đều làm tăng áp lực lên hệ tim mạch và khiến chức năng tim suy giảm nhanh hơn.

Mới phát hiện suy tim không có nghĩa là cuộc sống sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Nếu được theo dõi và chăm sóc đúng cách từ sớm, người bệnh vẫn có thể kiểm soát bệnh và duy trì cuộc sống ổn định trong nhiều năm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang - Hỗ trợ giảm triệu chứng khó thở, hồi hộp do suy tim Thành phần: Cao đan sâm, cao hoàng đằng, cao natto, L-carnitine, magiê. Công dụng: • Hỗ trợ giảm triệu chứng khó thở, hồi hộp do suy tim. • Hỗ trợ giảm cholesterol, giảm nguy cơ hình thành huyết khối, xơ vữa động mạch, tăng lưu thông máu. Dùng cho các trường hợp: • Người bị suy tim, người có triệu chứng tim mạch (do tăng huyết áp, xơ vữa mạch vành...). • Người có nguy cơ tim mạch: Người cao tuổi, có tiền sử gia đình bị tim mạch. Cách dùng: • Ngày 4 viên, chia 2 lần ở người có triệu chứng tim mạch. • Ngày 2 viên ở những người có nguy cơ tim mạch, người cao tuổi. • Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. • Nên dùng thường xuyên theo mỗi đợt trong 3 tháng để có kết quả tốt nhất. Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông Tây. Địa chỉ: Số 19A Ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. SĐT: 0243 775 9865. XNQC: 3555/2020/XNQC-ATTP. (*) Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. (*) Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

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