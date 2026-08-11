Nam sinh đỗ ĐH Bách Khoa đột ngột qua đời khi làm thêm: Đột quỵ người trẻ nguy hiểm thế nào?

Nam sinh vừa đỗ đại học đột ngột qua đời khi đi làm thêm

Theo Ngôi sao, nam sinh vừa đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội đột ngột qua đời khi làm thêm là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đạt 26,92 điểm và trúng tuyển ngành Kỹ thuật Nhiệt, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo ông Trương Quốc Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạch Khê, gia đình nam sinh làm nông, có hoàn cảnh khó khăn. Em được thầy cô và người dân địa phương nhận xét là học sinh ngoan, chăm chỉ, có ý thức vươn lên trong học tập.

Sau khi nhận tin trúng tuyển đại học, nam sinh đi phụ hồ tại một công trường xây dựng để kiếm tiền mua laptop, chuẩn bị cho việc học sắp tới.

Chiều 9/8, trước khi đi làm, em nói với gia đình: "Con đi làm nốt hôm nay rồi về". Tuy nhiên, khi đang làm việc, nam sinh bất ngờ đột quỵ và qua đời.

Sự việc khiến gia đình, thầy cô và người dân địa phương không khỏi đau xót, bởi nam sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.

Ảnh minh họa.

Đột quỵ ở người trẻ có thể diễn biến đột ngột

Trao đổi với PL Báo ĐSPL, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam, cho biết biểu hiện đột quỵ ở người trẻ có thể khác với người lớn tuổi.

Theo bác sĩ, ở người lớn tuổi, trước khi xảy ra đột quỵ có thể xuất hiện một số dấu hiệu cảnh báo như đau đầu, chóng mặt hoặc từng bị ngất. Trong khi đó, ở người trẻ, tình trạng có thể xảy ra đột ngột, nhiều trường hợp trước đó không cảm nhận rõ bất thường do sức khỏe và khả năng chịu đựng còn tốt.

"Với người lớn tuổi, trước khi đột quỵ, hay có các cảnh báo ví dụ đau đầu, chóng mặt hoặc là đã từng bị ngất. Ở người trẻ, đột quỵ xảy ra một cách đột ngột, đa phần sẽ không có cảm nhận gì, bởi vì sức khỏe, sức chịu đựng ở người trẻ còn cao. Thế nhưng một khi đã đột quỵ thì thường là biến chứng cực kỳ nặng nề", BS Mạnh cho hay.

Tuy nhiên, BS Đoàn Dư Mạnh nhận định, những trường hợp đột ngột tử vong như nam sinh trên có thể là đột tử chứ không phải đột quỵ. Theo bác sĩ, một số người có thể mắc các vấn đề di truyền như rối loạn nhịp tim bẩm sinh hoặc hội chứng WPW, khiến tim có nguy cơ ngừng đập đột ngột.

Các yếu tố như thức đêm nhiều, lao động nặng hoặc làm việc kéo dài có thể trở thành tác nhân làm bệnh lý tiềm ẩn bộc phát, từ đó dẫn đến tình trạng đột tử.

"Đối với trường hợp này, rất có thể gia đình phát hiện muộn, cũng có thể do nam sinh không đi tầm soát bao giờ, nên vấn đề về tim mạch và các mạch máu não không được phát hiện kịp thời", bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Người trẻ cần làm gì để phòng ngừa đột quỵ?

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh đột quỵ có xu hướng xuất hiện ở người trẻ, việc duy trì lối sống khoa học đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe.

Mỗi người nên hạn chế thức khuya, ngủ đủ giấc, dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý và tránh căng thẳng kéo dài. Chế độ dinh dưỡng cũng cần được xây dựng hợp lý, tăng cường rau củ quả, trái cây, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, cholesterol và chất béo.

Bên cạnh đó, cần tránh rượu bia, đồ uống có cồn, nước có gas và các chất kích thích; duy trì thói quen tập thể dục, tham gia các hoạt động thể lực và hạn chế ngồi một chỗ trong thời gian dài.

Những người mắc các bệnh lý liên quan như tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đái tháo đường cần khám và điều trị, kiểm soát bệnh theo hướng dẫn. Việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát các yếu tố nguy cơ cũng giúp phát hiện sớm những bất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và mạch máu não.

Trường hợp nam sinh vừa đỗ đại học nhưng đột ngột qua đời khi đang làm thêm một lần nữa cho thấy không nên chủ quan với những bất thường về sức khỏe, kể cả ở người trẻ. Khi có các biểu hiện bất thường hoặc tiền sử gia đình liên quan đến bệnh tim mạch, người trẻ nên chủ động thăm khám để được đánh giá và phát hiện sớm nguy cơ.