Khi nhắc đến món thịt ba chỉ chiên giòn bì, phản ứng đầu tiên của nhiều người là hình ảnh những dãy dài các quầy bán đồ ăn chế biến sẵn trên đường phố và âm thanh "tách" giòn tan của con dao khi cắt đến lớp thịt và lớp da. Lớp da vàng giòn, bao bọc bên ngoài, lỡ và thịt ngọt béo, bùng nổ hương vị khi bạn cắn vào, nhưng nhờ nhiệt độ cao, nó hoàn toàn không hề có cảm giác ngấy.

Thực tế, món ăn giòn rụm này nhiều người nghĩ chỉ có những đầu bếp nhà hàng mới có thể làm xuất sắc. Bởi, có nhiều người cố gắng làm và luôn thất bại vì lớp vỏ dai, không giòn, còn phần bên trong khô. Hầu hết mọi người không nhận ra rằng những chi tiết đơn giản đôi khi mới chính là yếu tố quyết định sự thành bại khi nấu ăn.

Cái hay của món ăn này không nằm ở sự phức tạp của các loại gia vị, mà ở việc loại bỏ tối đa độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ một cách khéo léo. Hôm nay, chúng ta sẽ mang món ăn được yêu thích này về gian bếp nhà, sử dụng những dụng cụ thông dụng nhất để tái tạo độ giòn tan gây nghiện đó.

Nguyên liệu để làm món thịt ba chỉ nướng giòn bì

Nguyên liệu chính: 500g thịt ba chỉ heo có da, 10g gừng, 15g hành lá, 1 cuộn giấy bạc.

Nguyên liệu gia vị: 50g muối hạt, 5g bột ngũ vị hương, 10ml giấm trắng, 15ml nước tương, 20ml rượu nấu ăn, 3g muối.

Các bước làm món thịt ba chỉ quay giòn ngon

1. Luộc thịt ba chỉ trong nước lạnh: Sau khi rửa sạch thì cho thịt ba chỉ vào nồi nước lạnh, thêm hành lá, gừng thái lát và rượu nấu ăn, đun sôi trên lửa lớn trong 20 phút cho đến khi da có thể dễ dàng xiên bằng đũa. Vớt thịt ba chỉ ra và rửa sạch để loại bỏ bọt bẩn.

2. Chọc lỗ và thoa giấm: Dùng giấy ăn thấm khô phần da heo, sau đó dùng tăm, hoặc dụng cụ xăm bì chọc nhiều lỗ dày đặc trên da heo. Lỗ càng dày thì các "bọt phồng" càng dễ hình thành. Tiếp theo, thoa đều một lớp giấm trắng lên bề mặt da heo.

3. Ướp thịt bằng cách khía: Lật miếng thịt ba chỉ lại và khía mỗi 2cm trên phần nạc (không cắt xuyên qua da). Trộn đều bột ngũ vị hương, nước tương và muối, rồi thoa đều hỗn hợp lên phần thịt nạc và các cạnh, cẩn thận tránh phần da.