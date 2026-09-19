Loại na đặc biệt quả to tới 2kg, thịt dày, ít hạt, vị ngọt béo tốt cho sức khỏe

3 món hấp ngon cho ngày se lạnh mùa Thu dễ làm và hấp dẫn, ăn ngon như ngoài hàng GĐXH - Ngày se lạnh, những món hấp nóng hổi, thơm ngon luôn dễ dàng chinh phục cả nhà. Với nguyên liệu và cách chế biến dễ dàng, 3 món hấp dưới đây vẫn bắt mắt và thơm ngon như ngoài hàng.

Quả na mang hương vị gợi nhớ sầu riêng

Na sầu riêng là giống trái cây độc đáo có nguồn gốc từ Đài Loan, hiện được trồng và bán nhiều ở nước ta.

Gây chú ý bởi tên gọi, na sầu riêng có lớp vỏ gai góc giống sầu riêng nhưng ruột và hương vị ngọt béo đặc trưng của quả na. Quả thường lớn hơn na truyền thống, phần thịt dày, mềm và ít hạt. Khi chín, vỏ mềm, dễ tách, phần thịt có màu trắng hoặc trắng ngà.

Một điểm khiến na sầu riêng được chú ý là kích thước quả. Quả có thể đạt trọng lượng trung bình khoảng 1-2kg, phần thịt chắc, ít hạt và mọng nước hơn một số giống na khác.

Không chỉ hấp dẫn vì hương vị, na sầu riêng còn cung cấp chất xơ, vitamin C, các vitamin nhóm B, canxi và một số hợp chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe. Chất xơ trong na góp phần hỗ trợ hoạt động của đường ruột, thúc đẩy tiêu hóa và hạn chế táo bón.

Vitamin C cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ miễn dịch và tham gia vào quá trình sản xuất collagen. Việc bổ sung các loại trái cây giàu vitamin C như na có thể góp phần cung cấp dưỡng chất cho cơ thể.

Na sầu riêng có khối lượng lớn, thịt dày, ít hạt. Ảnh HM

Theo Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội, na là nguồn cung cấp vitamin C, khoảng 36,3mg/100g. Người khỏe mạnh có thể ăn khoảng 1-2 quả na mỗi ngày, kết hợp với chế độ ăn đa dạng để bổ sung dưỡng chất.

Người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn na nhưng cần kiểm soát khẩu phần bởi loại quả này chứa lượng đường tự nhiên khá cao. Thay vì ép lấy nước cần ưu tiên ăn cả quả và tính lượng na vào tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn. Điều này sẽ giúp hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến đường huyết và tăng cân.

Cách chọn mua na sầu riêng ngon

Trên thị trường, na sầu riêng và na Thái có một số điểm tương đồng nên dễ bị nhầm lẫn. Người mua có thể quan sát cả lá và quả để nhận biết.

Theo chia sẻ của chị Kim Anh – một tiểu thương bán trái cây cho hay, quả na sầu riêng thường rất lớn, trọng lượng khoảng 1-2kg/quả; khi chín có vị ngọt, thịt chắc, ít hạt và vỏ dày hơn na Thái, na Đài Loan. Khi ăn vẫn có hương thơm đặc trưng của na nhưng mọng nước hơn.

Na Thái lá có dạng bầu, chót lá bầu, mép lá gợn sóng nhẹ, lá càng già mép lá gợn sóng càng rõ rệt. Quả na Thái khi chín các múi dính chặt vào nhau, vỏ mỏng hơn, dễ dàng bóc ra từng mảng. Quả na Thái còn có vị ngọt và thơm, khối lượng quả từ 0,5 tới 1kg, rất ít hạt hoặc hạt lép.

Quả na sầu riêng chín thường có mùi thơm dịu nhẹ và các múi dễ tách so với quả còn xanh.

Khi chọn na sầu riêng, chị Kim Anh khuyên, mọi người nên chọn chín tới thay vì quả còn xanh hoặc đã quá chín. Na chín tự nhiên thường mềm tương đối đồng đều. Khi ấn nhẹ, quả có độ đàn hồi vừa phải nhưng không bị nhũn. Quả chín thường có mùi thơm dịu nhẹ và các múi dễ tách so với quả còn xanh.

Dù quả na có nhiều giá trị dinh dưỡng, nhưng khi ăn cần đặc biệt chú ý đến phần hạt. Theo lương y Minh Tuấn, người dân không nên cắn vỡ hạt na bởi hạt có chứa các hợp chất có độc tính. Hạt na có chứa các độc tố. Nếu vô tình nuốt nguyên hạt, lớp vỏ cứng bao bọc bên ngoài có thể hạn chế việc các chất bên trong hạt phát tán ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng khi ăn bởi hạt có thể gây sặc hoặc hóc.

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