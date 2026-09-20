Loại bánh mì nào phù hợp với người đau dạ dày?

Bánh mì có tác dụng rất tốt cho dạ dày dựa trên những đặc điểm sau

Thành phần dinh dưỡng trong bánh mì có khả năng tác động và trung hòa axit dịch vị. Từ đó giúp cho quá trình thấm hút axit dịch vị dư thừa trong dạ dày diễn ra suôn sẻ hơn và nhanh hơn. Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, đây được đánh giá là một trong những cách chữa đau dạ dày rất tốt.

Bánh mì làm giảm và ngăn cản sự tác động của axit dịch vị đối với dạ dày, giúp bảo vệ niêm mạc, bảo vệ dạ dày khỏi các yếu tố có khả năng ăn mòn (tồn tại trong axit dịch vị) theo thời gian. Từ đó giúp phòng ngừa tình trạng viêm loét.

Thành phần dinh dưỡng trong bánh mì có khả năng tác động và trung hòa axit dịch vị.

Thúc đẩy quá trình làm lành những tổn thương, vết viêm loét trong dạ dày. Một số thành phần dinh dưỡng khác được tìm thấy trong bánh mì rất tốt cho người bị đau dạ dày. Điển hình như chất xơ, chất sắt.

Loại bánh mì người đau dạ dày nên ăn

Bánh mì nguyên cám: Đây là loại bánh mì được làm từ lúa mì nguyên chất. Bánh vẫn giữ nguyên lớp cám giàu chất xơ, protein và các loại khoáng chất. Những dưỡng chất này rất tốt cho sức khỏe cơ thể của người bệnh đau dạ dày như: cung cấp năng lượng, tăng sức đề kháng, giảm triệu chứng đau, ợ nóng…

Bánh mì lúa mạch đen: Bánh mì lúa mạch đen có chứa hàm lượng chất xơ cao (gấp 4 lần so với bánh mì trắng). Nhờ đó, việc ăn bánh mì đen giúp cải thiện tiêu hóa, bổ sung nguồn lợi khuẩn cho đường ruột góp phần cải thiện tình trạng đau dạ dày.

Bánh mì yến mạch: Bánh mì yến mạch được làm chủ yếu từ bột yến mạch, có đặc tính thấm hút dịch vị acid nhanh và rất dễ tiêu thích hợp sử dụng cho người bị viêm, đau dạ dày. Loại bánh này còn có hàm lượng chất xơ, carbohydrate lớn giúp hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện cơn đau, cảm giác trướng bụng hiệu quả.

Bánh mì sandwich trắng: Phần vỏ và ruột bánh mì sandwich trắng rất mềm, giúp giảm áp lực tiêu hóa cho dạ dày. Loại bánh mì này còn giúp bổ sung lượng lớn protein, khoáng chất và các loại chất béo để cung cấp năng lượng cho người bệnh đau dạ dày.

Bánh mì yến mạch được làm chủ yếu từ bột yến mạch, có đặc tính thấm hút dịch vị acid nhanh và rất dễ tiêu thích hợp sử dụng cho người bị viêm, đau dạ dày.

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc, ngoài bánh mì, khi mắc bệnh đau dạ dày, bạn cũng có thế sử dụng thêm các loại thực phẩm sau: Các loại rau họ cải, các loại củ quả như đu đủ, chuối, một số thực phẩm khác như bí đỏ, lá bạc hà, sữa chua, thì là, cơm trắng. Cơm trắng chứa nhiều tinh bột giúp giảm tiết acid dịch vị và làm giảm cơn đau dạ dày hiệu quả. Một số loại thực giảm giàu tinh bột khác rất tốt cho người bị đau dạ dày như cháo, khoai lang, khoai tây…

Ăn bao nhiêu bánh mì là quá nhiều?

Thường thì mỗi người nên ăn một lượng gồm 2000 calo cho sáu phần ăn mỗi ngày ( khoảng 6 ounces) từ các nhóm ngũ cốc, bao gồm tất cả các loại như bánh mì, mì ống, bột yến mạch, ngũ cốc... Ít nhất một nửa trong số đó là ngũ cốc nguyên hạt.

Một chiếc bánh mì tròn đóng gói có thể chứa từ 3-5 ounces. Nó chiếm phần lớn lượng calo bạn cần bổ sung trong ngày. Tuy nhiên, nếu đây không phải là ngũ cốc nguyên hạt thì rất khó để đạt được lượng calo cần thiết.

Một số mẹo giúp bạn chọn bánh mì, bao gồm: Lựa chọn bánh mì nguyên hạt: nên chọn các loại bánh mì được làm từ những sản phẩm như lúa mì nguyên chất, lúa mì trắng hoặc lúa mì yến mạch nguyên chất. Bánh mì hay những sản phẩm ngũ cốc khác không nhất thiết phải được làm từ những loại ngũ cốc nguyên hạt. Cắt thành các phần và bổ sung thêm chất xơ khi ăn.

Bánh mì có chứa nhiều chất xơ: Chọn các sản phẩm bánh mì nguyên hạt có ít nhất 3 gram chất xơ mỗi khẩu phần.

Không nên lựa chọn sản phẩm dựa trên màu sắc: Nhiều bánh mì ngũ cốc nguyên hạt có màu sẫm hơn bánh mì trắng, nhưng các nhà sản xuất thực phẩm có thể thêm mật đường và màu thực phẩm để tạo cho sản phẩm bánh mì tinh chế của họ thành một màu đậm hơn. bạn cần phải luôn chú ý kiểm tra nhãn thành phần.

Bánh mì có chứa nhiều chất xơ: Chọn các sản phẩm bánh mì nguyên hạt có ít nhất 3 gram chất xơ mỗi khẩu phần.

Thực phẩm bạn cần biết để không ảnh hưởng đến chức năng của thận GĐXH - Gần đây bệnh thận có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa, bởi vậy không chỉ người độ tuổi trung niên mà cả lớp trẻ cũng đang rất quan tâm đến vấn đề ăn gì tốt cho thận? Cùng điểm qua top thực phẩm giúp duy trì hoạt động hiệu quả của thận có trong bài viết này.