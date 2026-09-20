Loại thực phẩm giúp nhuận tràng, ngăn ngừa táo bón

Khoai lang

Khoai lang chứa một lượng chất xơ giúp giảm táo bón. Một củ khoai lang (khoảng 114 gam chứa 3,8 gam chất xơ, chiếm 15% lượng khuyến nghị hàng ngày.

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, chất xơ không hòa tan của khoai lang thường ở dạng xenlulo và lignin, có thể hỗ trợ nhu động ruột bằng cách thêm khối lượng và trọng lượng vào phân.

Một nghiên cứu đã xem xét tác động của việc ăn khoai lang đối với những người đang hóa trị liệu. Chỉ sau bốn ngày ăn 200gr khoai lang mỗi ngày, những người tham gia đã cải thiện được các triệu chứng táo bón, ít căng thẳng và khó chịu hơn so với nhóm đối chứng. Khoai lang có thể được chế biến bằng nhiều cách như xào, hấp, luộc hoặc nghiền.

Đậu, đậu Hà Lan và đậu lăng

Đậu, đậu Hà Lan là một trong những nhóm thực phẩm giàu chất xơ có giá thành rẻ mà bạn có thể đưa vào chế độ ăn uống của mình.

Có nhiều loại rau, đậu và hạt có thể giúp giảm táo bón. Chế độ ăn giàu chất xơ giúp tăng khối lượng và trọng lượng vào phân, làm mềm phân và kích thích nhu động ruột.

Chẳng hạn 1 cốc (182 gam) đậu xanh nấu chín, loại được sử dụng cho đậu nướng, chứa một lượng lớn chất xơ 19,1 gam, chiếm gần 80% lượng khuyến nghị hàng ngày. Hơn nữa, chỉ trong 99 gam đậu lăng nấu chín, có 7,8 gam chất xơ, đáp ứng 31% nhu cầu hàng ngày của bạn. Với hàm lượng chất xơ dồi dào, đậu có thể giúp giảm táo bón một cách đáng kể nếu bạn thường xuyên ăn.

Có nhiều loại rau, đậu và hạt có thể giúp giảm táo bón. Chế độ ăn giàu chất xơ giúp tăng khối lượng và trọng lượng vào phân, làm mềm phân và kích thích nhu động ruột.

Hạt vừng

Với vị ngọt, tính bình, không độc, có tác dụng ích gan, bổ thận, nuôi huyết nhuận táo, vừng được coi là thực phẩm nhuận tràng không thể bỏ qua, bạn nên chế biến món cháo vừng đen để cung cấp dinh dưỡng và hạn chế chứng táo bón, khó tiêu, đầy hơi...

Nguyên liệu: 100g gạo tẻ, 100g thịt nạc, 30g vừng đen và gia vị.

Chế biến: Thịt băm nhỏ, xào sơ với ít gia vị. Đổ 300ml nước nồi nấu cháo đến khi cháo nhừ. Thêm vừng đen và thịt nạc nấu trong khoảng 15 phút. Thêm gia vị và tắt bếp rồi thưởng thức. Để giảm chứng táo bón, bạn nên ăn cháo vừng đen 1 lần/ngày trong 2 - 3 ngày liên tục.

Cam quýt

Cam quýt làm tăng việc đi đại tiện lên 3 lần, ăn quýt cam khiến phân mềm hơn. Loại quả này chứa vitamin C, chất xơ làm tăng khối lượng phân và naringenin. Một nhà nghiên cứu tìm thấy chất flavonoid hoạt động như thuốc nhuận tràng.

Bạn có thể dùng một phần cam cho vào món salad hoặc dùng làm một bữa ăn nhẹ trong ngày, tráng miệng sau ăn chính.

Loại quả này chứa vitamin C, chất xơ làm tăng khối lượng phân và naringenin.

Nước

Theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, uống đủ nước là cần thiết, nếu thiếu nước, phân không thể mềm ra và di chuyển dễ dàng trong đường tiêu hóa. Vì vậy mất nước là một nguyên nhân gây táo bón. Bạn có thể uống nước thêm chanh hoặc vài lát dưa chuột để tạo hương vị.

Rau có lá xanh

Rau bina, củ cải và cải xoăn có chứa chất dinh dưỡng giúp việc đại tiện dễ dàng hơn.Trong rau có nhiều chất xơ. 1 củ cải chứa 4 gam chất xơ- magie giúp co bóp đại tràng. Bạn có thể thêm rau xanh vào món ăn salad hoặc kèm với bánh sandwich.

Quả mâm xôi

Quả mâm xôi cung cấp chất xơ rất tôt. Một cốc sinh tố quả mâm xôi chứa 8 gam chất xơ. Chất xơ làm tăng khối lượng phân để giúp phân di chuyển dễ dàng qua hệ tiêu hóa, thêm vào đó nó nuôi dưỡng lợi khuẩn trong đường ruột giúp nhuận tràng.

Bạn ăn quả mâm xôi với bột yến mạch hoặc sữa chua với quả mâm xôi hoặc bánh trứng như một bữa ăn nhẹ.

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