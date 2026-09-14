Trời trở lạnh, ăn gì để cơ thể ấm hơn? 5 nhóm thực phẩm vừa ngon vừa bổ dưỡng nên bổ sung

Thứ hai, 19:45 14/09/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
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GĐXH – Một chế độ ăn đầy đủ, dùng hợp lý các thực phẩm dưới đây không chỉ giúp bữa ăn thêm ngon miệng, bổ dưỡng mà còn hỗ trợ cơ thể thích nghi với thời tiết trở lạnh.

Trời trở lạnh, ăn gì để cơ thể ấm hơn? 5 nhóm thực phẩm vừa ngon vừa bổ dưỡng nên bổ sung - Ảnh 1.

Trời trở lạnh, ăn gì để cơ thể ấm hơn? 5 nhóm thực phẩm vừa ngon vừa bổ dưỡng nên bổ sung - Ảnh 2.6 đồ uống tốt cho xương khớp, giảm đau nhức cho người trên 40 tuổi

GĐXH - Đau nhức khớp là tình trạng phổ biến, đặc biệt từ tuổi trung niên. Cùng với chế độ ăn, người trên tuổi 40 nên tăng cường các loại đồ uống tốt cho xương khớp dưới đây vừa tốt vừa giảm đau nhức.

Trời trở lạnh, ăn gì để cơ thể ấm hơn? 5 nhóm thực phẩm vừa ngon vừa bổ dưỡng nên bổ sung - Ảnh 3.Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thu

GĐXH - Sau tuổi 40, khối lượng và chất lượng xương có xu hướng thay đổi theo tuổi. Một chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ protein, canxi, vitamin D và các chất béo không bão hòa có thể góp phần duy trì sức khỏe xương khớp. Dưới đây là một số món ăn dễ chế biến, phù hợp đưa vào thực đơn hằng ngày mùa thu.

Trời trở lạnh, ăn gì để cơ thể ấm hơn? 5 nhóm thực phẩm vừa ngon vừa bổ dưỡng nên bổ sung - Ảnh 4.5 bữa sáng chế biến nhanh gọn, đủ chất giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao

GĐXH – Bữa sáng đủ chất sẽ giúp cho trẻ luôn tỉnh táo, tập trung và phát triển về thể chất tốt. Chỉ với khoảng 5-10 phút, cha mẹ có thể chuẩn bị cho con bữa sáng đủ chất, giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao.

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