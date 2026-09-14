Trời trở lạnh, ăn gì để cơ thể ấm hơn? 5 nhóm thực phẩm vừa ngon vừa bổ dưỡng nên bổ sung

6 đồ uống tốt cho xương khớp, giảm đau nhức cho người trên 40 tuổi GĐXH - Đau nhức khớp là tình trạng phổ biến, đặc biệt từ tuổi trung niên. Cùng với chế độ ăn, người trên tuổi 40 nên tăng cường các loại đồ uống tốt cho xương khớp dưới đây vừa tốt vừa giảm đau nhức.

Cách chế biến 5 món ăn tốt cho xương khớp người trên 40 tuổi vào mùa thu GĐXH - Sau tuổi 40, khối lượng và chất lượng xương có xu hướng thay đổi theo tuổi. Một chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ protein, canxi, vitamin D và các chất béo không bão hòa có thể góp phần duy trì sức khỏe xương khớp. Dưới đây là một số món ăn dễ chế biến, phù hợp đưa vào thực đơn hằng ngày mùa thu.