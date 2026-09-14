Trời trở lạnh, ăn gì để cơ thể ấm hơn? 5 nhóm thực phẩm vừa ngon vừa bổ dưỡng nên bổ sung
GĐXH – Một chế độ ăn đầy đủ, dùng hợp lý các thực phẩm dưới đây không chỉ giúp bữa ăn thêm ngon miệng, bổ dưỡng mà còn hỗ trợ cơ thể thích nghi với thời tiết trở lạnh.
6 mâm cơm gia đình đầu thu của mẹ đảm gây xôn xao vì quá ngon mắtĂn -
GĐXH - Mình tin rằng, một bữa cơm nhà không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn nuôi dưỡng tình cảm gia đình. Dù bận đến đâu, nếu có thể, mình vẫn sẽ cố gắng giữ thói quen ấy.
Ăn gì tốt cho buồng trứng và tử cung? Top thực phẩm 'vàng' phụ nữ nên biếtĂn -
GĐXH - Ăn gì tốt cho buồng trứng và tử cung? Hãy cùng khám phá danh sách các loại thực phẩm "vàng" giúp nuôi dưỡng trứng khỏe, làm đẹp niêm mạc và cân bằng nội tiết tự nhiên trong bài viết dưới đây.
Mua mía đừng chỉ ép lấy nước uống, hãy làm theo cách này vừa giúp ngon miệng, vừa giúp 'đẩy hàn'Ăn -
GĐXH - Mía thường được ép lấy nước uống, nhưng thời gian gần đây món mía hấp được nhiều người truyền tai nhau như một “mẹo” giúp tăng sức đề kháng, phòng cảm cúm khi thời tiết giao mùa.
4 món thịt gà nấu đơn giản giúp bổ sung sinh lực, giảm mệt mỏi và thúc đẩy giấc ngủ ngonĂn -
Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu công thức làm 4 món ăn từ thịt gà vừa đơn giản lại ngon miệng và tốt cho sức khỏe.
Đây mới là những thực phẩm giúp giảm ho, tiêu đờm và cách ăn uống giúp khạc đờm dễ không gây khó thởĂn -
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn về "ho có đờm nên ăn gì", thì một chế độ ăn uống đúng cách sẽ hỗ trợ làm loãng đờm, giảm viêm và tăng cường sức khỏe đường hô hấp. Bài viết này chia sẻ các thực phẩm và cách ăn uống để giúp giảm ho có đờm.
Top 3 loại rau không cần chần qua nước sôi: Biết cách chế biến rau sẽ ngon và giữ dưỡng chấtĂn -
Với rau diếp, cà chua và ớt chuông, lựa chọn cách rửa, cắt và nấu phù hợp có thể giúp món ăn ngon hơn mà vẫn giữ được nhiều dưỡng chất.
Ăn gì tốt cho tóc? loại thực phẩm làm tóc mọc nhanh, lưu ý khi chăm sóc tócĂn -
GĐXH - Để có mái tóc đẹp thì bạn cần kết hợp chăm sóc tóc từ bên ngoài và bổ sung các dưỡng chất cần thiết từ bên trong. Vậy nên ăn gì để tóc mọc nhanh và dày cũng như cách chăm sóc tóc, cùng đọc bài viết này.
Đây chính là bí quyết để nấu món thịt xá xíu ngon "đỉnh của chóp"Ăn -
Với bí quết làm món thịt xá xíu đảm bảo thành công này bạn sẽ có món ăn trở thành "vũ khí tiêu diệt cơm". Cùng tìm hiểu công thức ngay nhé!
Mở vung khi luộc rau có giúp 'bay hơi' hóa chất?Ăn -
GĐXH - Nhiều người có thói quen mở vung khi luộc rau với suy nghĩ nhiệt độ cao sẽ giúp các hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật còn sót lại “bay hơi” ra ngoài, đồng thời giúp rau xanh hơn. Liệu cách làm này có thực sự giúp rau an toàn hơn?
Có nên uống nước luộc rau?Ăn -
GĐXH - Nước luộc rau tưởng chỉ là phần nước bỏ đi nhưng thực tế có thể chứa một phần vitamin, khoáng chất và các hợp chất từ rau hòa tan trong quá trình nấu. Tuy nhiên, uống nước rau luộc có thực sự tốt và có cần lo ngại nitrat hay dư lượng hóa chất?