Loại thực phẩm này rẻ mấy cũng không nên mua kẻo mang bệnh và cách phát hiện thực phẩm hỏng

Nhận biết thịt lợn đã bị biến chất và đâu là những dấu hiệu cảnh báo

Thịt lợn tươi thường có màu hồng nhạt hoặc đỏ tươi tự nhiên. Nếu thấy thịt có màu tái xanh, xám xịt hoặc ngả sang màu xanh rêu, xanh tím thì đây là dấu hiệu thịt đã bị ôi thiu, nhiễm khuẩn. Thậm chí, một số trường hợp thịt còn có những đốm lạ như đốm xanh, đốm vàng, đốm đen, đây là dấu hiệu của nấm mốc hoặc vi khuẩn phát triển.

Theo VOV, ngay cả khi chỉ là những đốm nhỏ, cũng đừng cố gắng cắt bỏ phần đó đi và sử dụng phần còn lại, bởi độc tố và vi khuẩn có thể đã lây lan sang các phần khác của miếng thịt. Đôi khi, thịt có màu đỏ sẫm quá mức cũng có thể là dấu hiệu thịt đã để lâu hoặc bị bơm các chất làm tươi giả.

Mùi là một trong những chỉ dẫn quan trọng nhất để nhận biết tình trạng của thịt. Thịt lợn tươi có mùi đặc trưng, hơi tanh nhẹ nhưng rất dễ chịu, không gắt. Nếu bạn ngửi thấy mùi hôi thối, chua, hoặc mùi thuốc kháng sinh, mùi kháng sinh lạ thì chắc chắn miếng thịt đó đã bị hỏng hoặc đã được xử lý hóa chất để che giấu tình trạng ôi thiu.

Thịt lợn tươi có bề mặt khô ráo, hơi se lại và không bị nhớt dính. Ngược lại, khi thịt xuất hiện chất dịch màu vàng, xám đục hoặc có độ nhớt bất thường, sờ vào cảm giác dính tay là dấu hiệu cho thấy thịt đã không còn an toàn để sử dụng.

Khi thịt có những đốm nhỏ, cũng đừng cố gắng cắt bỏ phần đó đi và sử dụng phần còn lại, bởi độc tố và vi khuẩn có thể đã lây lan sang các phần khác của miếng thịt.

Khi bề mặt thịt nhớt, dính tay là lớp màng sinh học do vi khuẩn tạo ra khi chúng phát triển trên bề mặt thịt. Cảm giác nhớt khi chạm vào là dấu hiệu rõ ràng của sự ôi thiu. Dịch tiết ra từ miếng thịt có màu vàng đục, xám đục hoặc có váng đục là minh chứng cho quá trình phân hủy. Dịch này thường có mùi hôi và chứa rất nhiều vi khuẩn.

Lỗ chân lông có màu đỏ: VTC News cho hay, thông thường, lỗ chân lông trên bì lợn sẽ có màu đen hoặc trắng tùy theo giống lợn và màu sắc da lợn. Nếu lỗ chân lông chuyển sang màu đỏ, rất có khả năng miếng thịt đó được xẻ ra từ con lợn đã chết. Thịt lợn chết sẽ có màu đỏ sẫm, máu đặc màu đen đỏ, bốc mùi ôi và hôi rõ rệt. Tuyệt đối không mua thịt lợn có những đặc điểm này.

Lớp mỡ quá mỏng: Lớp mỡ trên miếng thịt lợn dày hay mỏng có liên quan đến bộ phận trên cơ thể con vật cũng như chủng loại lợn. Thông thường, những con lợn giống phổ thông thường có lớp mỡ dày, còn giống lợn lai tạp thì lớp mỡ khá mỏng.

Kiểm tra bằng thị giác, khứu giác cũng như sử dụng các công cụ kiểm tra thực phẩm

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, kiểm tra trực quan là cách trực tiếp nhất để phát hiện xem thực phẩm có hư hỏng hay không. Nói cách khác, bằng cách quan sát màu sắc, hình dạng và bề ngoài của thực phẩm, ban đầu chúng ta có thể xác định xem thực phẩm đó còn sử dụng được hay không.

Nếu xuất hiện nấm mốc, côn trùng phá hoại hoặc kết cấu bất thường trên bề mặt thực phẩm thì đó là dấu hiệu của thực phẩm đã hư hỏng.

Khứu giác là một giác quan quan trọng để phát hiện xem thực phẩm có hư hỏng hay không. Thực phẩm tươi sống thường có mùi thơm đặc trưng riêng, còn thực phẩm hư hỏng lại có mùi khó chịu.

Nhiệt kế thực phẩm: Dùng để đo nhiệt độ của thực phẩm nhằm đảm bảo thực phẩm nằm trong khoảng nhiệt độ an toàn.

Mùi chua: Nếu thực phẩm có mùi chua thì có thể là do khí amoniac do vi khuẩn phân hủy protein sinh ra.

Mùi mốc: Hiện tượng này cho thấy bề mặt hoặc bên trong thực phẩm đã bị mốc, nguyên nhân là do nấm mốc phát triển.

Mùi hóa chất: Mùi của một số chất hóa học cho thấy thực phẩm đã bị ô nhiễm hoặc hư hỏng như mùi sơn, mùi xăng dầu, v.v.

Với sự phát triển của khoa học công nghệ, trên thị trường đã xuất hiện nhiều dụng cụ kiểm tra thực phẩm như nhiệt kế thực phẩm, giấy kiểm tra độ pH, thuốc thử kiểm tra thực phẩm, v.v. Những công cụ này giúp chúng ta xác định tình trạng thực phẩm một cách chính xác hơn.

Nhiệt kế thực phẩm: Dùng để đo nhiệt độ của thực phẩm nhằm đảm bảo thực phẩm nằm trong khoảng nhiệt độ an toàn.

Giấy kiểm tra độ pH: Dùng để phát hiện độ pH của thực phẩm. Sự thay đổi giá trị pH của một số thực phẩm có thể cho thấy chúng đã bị hư hỏng.

Thuốc thử kiểm tra thực phẩm: Một số thuốc thử có thể phản ứng với các thành phần cụ thể trong thực phẩm, từ đó giúp chúng ta xác định xem thực phẩm có bị hỏng hay không.

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