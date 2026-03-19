Một loại nhẫn vàng được hội chị em hết mực ưu ái chỉ vì đặc điểm này

Thứ năm, 09:00 19/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Loại nhẫn này đang là xu hướng trang sức hàng đầu hiện nay nhờ sắc màu ấm áp, lãng mạn và tôn da, đặc biệt phù hợp với làn da của nhiều chị em.

Vàng hồng là chất liệu khá phổ biến trên thị trường hiện nay. Trang sức vàng hồng ngày càng được ưa chuộng bởi nó chứa đựng những ý nghĩa đặc biệt. Cùng với đó là khả năng kết hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau, có tính linh hoạt cao. 

Vàng hồng là gì?

Vàng hồng (rose gold) chính là vàng thật được pha thêm đồng (và một chút bạc) để tạo ra sắc hồng tự nhiên. Càng nhiều đồng, màu càng đậm; ít đồng, hồng nhạt, dịu dàng, giúp nhẫn vàng hồng nữ vừa sang trọng vừa dễ phối với trang sức và trang phục.

Trang sức vàng hồng ngày càng được ưa chuộng bởi nó chứa đựng những ý nghĩa đặc biệt.

Hiện nay trên thị trường Việt Nam có 3 loại vàng hồng phổ biến, gồm:

Vàng 18K (75% vàng nguyên chất): Màu hồng phấn chuẩn nhất, bền màu 8–15 năm, chiếm 95% nhẫn vàng hồng nữ đẹp đang bán. Đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn mua nhẫn cưới vàng hồng nữ hay nhẫn cầu hôn vàng hồng nữ.

Vàng 14K (58,3% vàng): Màu hồng cam nhẹ, bền 5–10 năm, giá rẻ hơn 25–30%, phù hợp để đeo hàng ngày hoặc thử nhiều mẫu nhẫn vàng hồng nữ khác nhau.

Bạc xi vàng hồng: Chỉ là lớp mạ, ban đầu màu đẹp nhưng sau 6–18 tháng sẽ lộ bạc trắng, không được coi là vàng hồng thật.

Xu hướng trang sức vàng hồng ngày càng lên ngôi

Ngày càng nhiều người lựa chọn vàng hồng để làm trang sức. Bởi lẽ chúng sở hữu vẻ đẹp tinh tế, sang trọng, nữ tính. Hơn thế nữa, giá thành vàng hồng phù hợp với hầu bao của phần đa khách hàng. Tính ứng dụng, tính thời trang cũng vô cùng cao.

Ngày càng nhiều người lựa chọn vàng hồng để làm trang sức.

Nhẫn vàng hồng

Nữ tính, trẻ trung, thời thượng là những mỹ từ dùng để chỉ nhẫn vàng hồng. Hiện nay, nhẫn vàng hồng được gia công vô cùng tinh xảo. Các mẫu mã dần trở nên đa dạng. Nếu bạn thích sự tinh tế, đơn giản thì nhẫn trơn có đính điểm một vài hạt đá quý là lựa chọn thích hợp cho bạn đấy.

Nhẫn vàng hồng cũng là một lựa chọn khá thú vị dành tặng "người thương". Bởi lẽ, màu hồng của nhẫn không chỉ tượng trưng cho tình yêu của bạn, mà còn thể hiện sự ấm áp, quan tâm của bạn đối với nửa kia.

Dây chuyền vàng hồng

Một trong những mẫu trang sức được nhiều chị em săn lùng là dây chuyền vàng hồng. Dây chuyền vàng hồng được chế tác tinh xảo, sở hữu vẻ đẹp sang trọng nhưng không kém phần trẻ trung, quyến rũ. Đây chắc chắn là lựa chọn không thể bỏ qua với những cô nàng nữ tính, chuộng phong cách hiện đại và thời thượng.

Bông tai vàng hồng

Nếu sử dụng bông tai vàng hồng, gương mặt bạn sẽ vô cùng có điểm nhấn. Nhỏ bé nhưng vô cùng tinh tế, các mẫu bông tai vàng hồng được thợ kim hoàn chế tác tỉ mỉ. Chúng sở hữu vẻ đẹp riêng biệt mà không một loại chất liệu nào có thể so sánh được.

Lắc tay vàng hồng

Những mẫu lắc tay vàng hồng xinh xắn chắc chắn sẽ khiến các nàng mê đắm, khó có thể cưỡng lại. Thiết có thể rất đơn giản nhưng mang lại vẻ đẹp tinh tế cho các nàng, tạo điểm nhấn khi phối đồ với bất kì phong cách nào.

Vì sao nhẫn vàng hồng lại được hội chị em mê mẩn?

Nhẫn vàng hồng hợp mọi tone da nên nhận được nhiều sự ưa chuộng của người tiêu dùng, đặc biệt là phái đẹp. Vàng hồng giúp người có làn da trắng thêm phần ngọt ngào, da ngăm thì ấm áp, sang chảnh. Bên cạnh đó, nhẫn vàng hồng nữ còn mang nhiều lợi thế như dễ phối đồ, từ công sở đến dự tiệc đều hợp.

Nhẫn vàng hồng hợp mọi tone da nên nhận được nhiều sự ưa chuộng của người tiêu dùng, đặc biệt là phái đẹp.

Vàng hồng còn có ý nghĩa đặc biệt là biểu tượng tình yêu, sự dịu dàng và may mắn, hợp phong thủy mệnh Hỏa và Thổ. Ngoài ra, độ bền màu cao, đặc biệt với nhẫn vàng hồng 18K nữ, ít xỉn, giữ form lâu, dùng dài hạn vẫn như mới.

Bảng giá nhẫn vàng hồng hiện nay bao nhiêu?

Dưới đây là bảng giá tham khảo nhẫn vàng hồng nữ theo chất liệu (giá vàng có thể thay đổi theo xu hướng của thị trường):

Chất liệu

Giá thành

Ghi chú

Vàng 18K

4.000.000 ~ 15.000.000 VNĐ

Màu chuẩn, bền 8–15 năm, hợp nhẫn cưới, nhẫn cầu hôn, sang trọng

Vàng 14K

2.000.000 ~ 3.500.000 VNĐ

Giá rẻ, màu nhạt, hợp nhẫn thời trang hoặc đeo hàng ngày

Vàng 10K

1.500.000 ~ 2.500.000 VNĐ

Màu hồng nhạt, dễ xỉn, ít shop làm

Bạc S925

500.000 ~ 1.000.000 VNĐ

Lớp mạ, màu đẹp ban đầu nhưng nhanh mòn, không phải vàng hồng thật

Những lưu ý khi chọn nhẫn vàng hồng nữ

Để chọn được nhẫn vàng hồng nữ vừa đẹp, vừa bền màu và hợp tay, chị em cần ghi nhớ những điểm sau:

Kiểm tra chất liệu và màu sắc: Ưu tiên vàng hồng 14K hoặc 18K để giữ được màu hồng tự nhiên và độ bền từ 5–15 năm. Tránh chọn bạc xi vàng hồng vì chỉ là lớp mạ mỏng, dễ phai màu và không được xem là vàng hồng thật.

Chọn cửa hàng uy tín: Nên mua ở nơi có chính sách bảo hành – đổi trả rõ ràng, công bố minh bạch hàm lượng vàng (K) và mã đá. Điều này đặc biệt quan trọng với nhẫn vàng hồng nữ đính đá để tránh gặp tình trạng đá kém chất lượng.

Chọn size nhẫn vừa tay: Nhẫn quá rộng dễ tuột, quá chật gây hằn khi đeo. Nếu mua online, nên đo tay vào buổi tối khi kích thước ngón tay ổn định nhất.

Tránh mua hàng giá rẻ bất thường: Các sản phẩm giá quá thấp thường dễ phai màu, nhanh méo và không đảm bảo giá trị sử dụng lâu dài.

Người tiêu dùng nên lựa chọn địa chỉ uy tín để gửi gắm niềm tin.

Top mẫu nhẫn vàng hồng nữ đẹp nhất 2026 không nên bỏ qua

Nhẫn vàng hồng nữ Half Eternity Gleam

Chất liệu: Bạc S925, vàng 10K, 14K, 18K 

Loại đá: Cz/ Moissanite/ Kim cương thiên nhiên

Thiết kế: Dáng nhẫn Eternity đính đá nửa vòng, nổi bật với đai khứa vân độc đáo ở hai bên. Phù hợp đeo cùng nhẫn cầu hôn - nhẫn cưới vàng hồng, hoặc đeo lẻ hằng ngày.

Giá tham khảo: Từ 1.600.000 VNĐ 

Nhẫn vàng hồng nữ Dual Essence

Chất liệu: Bạc S925, vàng 10K, 14K, 18K 

Loại đá: Cz/ Moissanite/ Kim cương thiên nhiên

Thiết kế: Dáng set nhẫn xếp chồng độc đáo với 2 màu lạ mắt Trắng - Hồng, phù hợp với các bạn nữ vibe cá tính, thích sự mới mẻ. Mẫu nhẫn vàng hồng này có thể tách đeo lẻ hoặc đeo cả set.

Giá tham khảo: Từ 2.000.000 VNĐ 

Ngày càng nhiều mẫu mã nhẫn vàng hồng được tung ra thị trường để phục vụ nhu cầu của người mua.

Nhẫn vàng hồng nữ dáng Signet khắc họa tiết

Chất liệu: Bạc S925, vàng 10K, 14K, 18K 

Loại đá: Cz/ Moissanite/ Kim cương thiên nhiên

Thiết kế: Dáng nhẫn Signet bản lớn, mặt nhẫn hình tròn được chạm khắc họa tiết Ngôi Sao tinh xảo bao quanh một viên đá trung tâm lấp lánh. Phù hợp cho phong cách cá tính, độc lập, hoặc làm quà tặng ý nghĩa.

Giá tham khảo: Từ 1.800.000 VNĐ 

Nhẫn vàng hồng nữ đính đá Chevron

Chất liệu: Bạc S925, vàng 10K, 14K, 18K 

Loại đá: Cz/ Moissanite/ Kim cương thiên nhiên

Thiết kế: Dáng nhẫn Eternity thanh mảnh, nổi bật với họa tiết Chevron (hình chữ V/mũi tên) được đính đá lấp lánh nối tiếp nhau. Phù hợp để đeo lẻ tạo điểm nhấn, hoặc stacking cùng các nhẫn trơn hoặc nhẫn cưới.

Giá tham khảo: Từ 1.800.000 VNĐ 

Tùy theo sở thích, nhu cầu, người tiêu dùng có thể lựa chọn mẫu nhẫn vàng hồng phù hợp.

Nhẫn vàng hồng nữ Clover Dazzle

Chất liệu: Bạc S925, vàng 10K, 14K, 18K 

Loại đá: Cz/ Moissanite/ Kim cương thiên nhiên

Thiết kế: Dáng thanh mảnh nổi bật với họa tiết cỏ 4 lá được đính đá lấp lánh ở trung tâm. Đai nhẫn viền bi tròn, mang lại vẻ ngoài lạ mắt. Phù hợp đeo hằng ngày hoặc tặng quà.

Giá tham khảo: Từ 1.600.000 VNĐ 

Nhẫn vàng hồng nữ Eternity Curves

Chất liệu: Bạc S925, vàng 10K, 14K, 18K 

Loại đá: Cz/ Moissanite/ Kim cương thiên nhiên

Thiết kế: Dáng chữ V cách điệu nổi bật với một hàng đá lấp lánh đính dọc theo thiết kế mở. Tạo cảm giác hiện đại, phù hợp làm làm quà tặng hoặc đeo chung với nhẫn solitaire.

Giá tham khảo: Từ 1.800.000 VNĐ 

Nhẫn vàng hồng nữ hình rắn

Chất liệu: Bạc S925, vàng 10K, 14K, 18K 

Loại đá: Trơn không đá

Thiết kế: Dáng quấn quanh ngón hình Rắn độc đáo. Chế tác trơn bóng và có các đường vân vảy rắn tinh xảo trên thân, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ, bí ẩn và cực kỳ cá tính.

Giá tham khảo: Từ 1.500.000 ~ 9.500.000 VNĐ 

Nhẫn vàng hồng nữ đính đá phong thủy

Chất liệu: Bạc S925, vàng 10K, 14K, 18K 

Loại đá: Cz/ Moissanite/ Kim cương thiên nhiên/ Đá quý

Thiết kế: Dáng mảnh với điểm nhấn là viên đá màu xanh đậm (Sapphire/Topaz) hình Oval. Đai nhẫn được chế tác theo kiểu Hạt Bi (Beaded Band) chạy dọc, tạo cảm giác mềm mại và lấp lánh nhẹ.

Giá tham khảo: Từ 1.500.000 VNĐ 

Không rực rỡ như vàng 9999, vàng hồng nổi bật với sắc màu nồng ấm, dịu dàng.

Nhẫn vàng hồng nữ đính kim cương Baguette

Chất liệu: Bạc S925, vàng 10K, 14K, 18K 

Loại đá: Cz/ Moissanite/ Kim cương thiên nhiên

Thiết kế: Bản lớn cực kỳ lộng lẫy, nổi bật với hàng đá giác cắt Baguette ở trung tâm. Hai viền nhẫn được đính thêm đá tròn nhỏ tăng độ lấp lánh và vẻ sang trọng.

Giá tham khảo: Từ 2.000.000 ~ 20.000.000 VNĐ 

Nhẫn nữ layer vàng hồng viền họa tiết

Chất liệu: Bạc S925, vàng 10K, 14K, 18K 

Loại đá: Cz/ Moissanite/ Kim cương thiên nhiên

Thiết kế: Set nhẫn vàng hồng mang phong cách vintage lãng mạn. Chiếc nhẫn phía trên là điểm nhấn với viền vô cực đính đá độc đáo, trong khi chiếc nhẫn phía dưới có viền họa tiết làm tăng độ lấp lánh và nổi bật cho cả set.

Giá tham khảo: Từ 2.000.000 VNĐ

