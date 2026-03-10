Top 10 mẫu nhẫn giá 'hạt rẻ' được hội chị em ưa chuộng nhất năm 2026
GĐXH - Nhẫn là một trong số loại trang sức được nhiều người ưa chuộng. Một chiếc nhẫn với thiết kế độc đáo, trẻ trung và đặc biệt có giá cả phải chăng đang là sự ưu tiên mua sắm hàng đầu.
Xu hướng trang sức nhẫn nào ‘hot’ nhất đầu năm 2026?
Xu hướng trang sức 2026 dự báo bùng nổ với xu hướng cá nhân hóa và tối giản hiện đại. Những chiếc nhẫn nữ với thiết kế gọn gàng, giàu tính ứng dụng nhưng vẫn thể hiện rõ dấu ấn riêng đang trở thành tâm điểm trong các bộ sưu tập năm nay.
Những xu hướng nhẫn nữ nổi bật nhất 2026 gồm:
Đường nét gọn gàng – thiết kế tinh tế: Các mẫu nhẫn mảnh, bo tròn nhẹ tiếp tục được ưa chuộng nhờ khả năng tôn dáng tay và mang lại vẻ thanh thoát hiện đại.
Xu hướng stacking (xếp chồng): Phối 2–3 chiếc nhẫn nhỏ đẹp để tạo chiều sâu thị giác – phong cách Gen Z yêu thích vì linh hoạt và thời trang.
Hiệu ứng trong suốt: Nhẫn baguette hoặc solitaire đính đá nhỏ đang "lên ngôi" nhờ vẻ trong trẻo, sang trọng và dễ phối outfit.
Kim loại hỗn hợp (mixed metal): Phối bạc – vàng hồng – titan tạo hiệu ứng thời trang mới lạ nhưng vẫn tinh gọn, tối giản.
Chất liệu dẫn đầu 2026: Bạc 925, vàng hồng và bạch kim thuộc nhóm chất liệu nổi bật nhờ độ bền, độ sáng cao và hợp xu hướng tối giản hiện đại.
Một số loại nhẫn đang được ưa chuộng nhất bao gồm:
Nhẫn 3 vòng/đai bi: Biểu tượng của phong cách stacking.
Nhẫn Birthstone/cung hoàng đạo: Mang đậm cá nhân hóa.
Nhẫn Cỏ 4 lá/kim tiền/phong thủy: Đại diện may mắn – thịnh vượng.
Nhẫn Layer mix tone: Xu hướng sao Hàn, thời thượng và tinh giản.
Nhẫn Solitaire/Baguette: Tối giản nhưng sang trọng, hợp cả đi làm lẫn dự tiệc.
Nhẫn Signet Ring: Phong cách retro hiện đại, dành cho nàng cá tính.
Những tiêu chí chọn trang sức nhẫn đơn giản mà vẫn phù hợp
Chọn nhẫn theo dáng tay
Gợi ý lý tưởng sản phẩm hợp với dáng tay sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp của nhẫn hơn nữa cũng làm tôn lên vẻ đẹp của bàn tay bạn.
Những bạn nữ có đôi tay búp măng thon gọn sẽ có cách chọn nhẫn khác với những bạn nữ có bàn tay kích thước lớn, màu tối…
Chọn theo phong cách
Những người có phong cách năng động và trẻ trung thì nên chọn những sản phẩm có thiết kế đơn giản nhưng tuyệt đối không được đơn điệu, nhưng để tránh hoạt động bị vướng víu hãy chọn những sản phẩm có thiết kế nhỏ, hoạt tiết đính đá cũng nhỏ nhé.
Những cô nàng cá tính thì có thể chọn nhẫn đính đá nhưng bản to, họa tiết đơn giản là vô cùng đẹp.
Chọn nhẫn đúng size
Chọn nhẫn đúng size sẽ giúp bạn tự tin hơn khi sử dụng mà không sợ bị rộng hay bị chật, vậy nên trước khi mua hay đặt nhẫn hãy xem xét kích thước ngón tay của mình nhé.
Chọn lựa trang sức nhẫn theo chất liệu
Do mức độ nổi tiếng nên hiện nay nhẫn nữ cũng được sản xuất với nhiều chất liệu khác nhau để đáp ứng cho nhiều phân khúc người dùng, nhưng để có thể sử dụng được lâu dài bạn có thể gợi ý lý tưởng những chất liệu vàng, bạc, mạ vàng hồng, kim loại cao cấp…
Top 10 trang sức nhẫn đang được chị em ưa chuộng nhất đầu năm 2026
Nhẫn nữ đơn giản kiểu chữ v đính đá
Chất liệu: Bạc S925 hoặc vàng 10K, 14K, 16K, 18K
Loại đá: Cz/Moissanite/Kim cương thiên nhiên
Thiết kế: Nhẫn dáng chữ V đính đá full viền, tạo hiệu ứng ôm ngón và kéo dài dáng tay thanh mảnh. Đường cong nhấn đỉnh V giúp ánh sáng hội tụ, tạo độ lấp lánh nổi bật dù thiết kế vẫn rất tối giản và tinh tế.
Giá tham khảo: Từ 1.200.000 ~ 3.300.000 VNĐ (tùy chất liệu)
Nhẫn nữ đơn giản đai hở đính đá
Chất liệu: Bạc S925 hoặc vàng 10K, 14K, 16K, 18K
Loại đá: Cz/ Moissanite/ Kim cương thiên nhiên
Thiết kế: Nhẫn hở dáng uốn cong mềm mại, hai đầu chấu đính đá tạo điểm sáng tinh tế. Form tối giản nhưng độc đáo, giúp ngón tay trông thon dài và mang lại cảm giác hiện đại, thanh thoát khi đeo.
Giá tham khảo: Từ 1.200.000 ~ 3.600.000 VNĐ (tùy chất liệu)
Nhẫn nữ đơn giản Half Eternity Gleam
Chất liệu: Bạc S925 hoặc vàng 10K, 14K, 16K, 18K
Loại đá: Cz/ Moissanite/ Kim cương thiên nhiên
Thiết kế: Đai khứa độc đáo chạy dọc một bên thân nhẫn, kết hợp dãy đá half-eternity sáng lấp lánh ở nửa vành. Sự xen kẽ giữa đường khứa và cụm đá tạo hiệu ứng thị giác tinh tế, giúp chiếc nhẫn nổi bật khi lên tay.
Giá tham khảo: Từ 1.600.000 VNĐ (bạc)
Nhẫn nữ đơn giản đính đá phong thủy
Chất liệu: Bạc S925 hoặc vàng 10K, 14K, 16K, 18K
Loại đá: Cz/Moissanite/Kim cương thiên nhiên/ Đá quý
Thiết kế: Đai bi chạy đều quanh thân, trung tâm là viên đá tròn kết hợp viền milgrain dáng hoa tạo điểm nhấn tinh tế. Hợp với nhiều người, dễ đeo hằng ngày và mang lại cảm giác may mắn – bình an.
Giá tham khảo: Từ 1.300.000 VNĐ (bạc)
Nhẫn nữ đơn giản Clover Dazzle
Chất liệu: Bạc S925 hoặc vàng 10K, 14K, 16K, 18K
Loại đá: Cz/Moissanite/Kim cương nhân tạo
Thiết kế: Đai bi nhỏ chạy đều thân tạo hiệu ứng lấp lánh nhẹ. Trung tâm là cụm đá cỏ 4 lá biểu tượng may mắn – bình an, kết hợp hai viên đá tinh tế hai bên giúp tổng thể thanh thoát và dễ đeo hằng ngày.
Giá tham khảo: Từ 1.600.000 VNĐ (bạc)
Nhẫn nữ đơn giản trơn mỏng
Chất liệu: Bạc S925 hoặc vàng 10K, 14K, 16K, 18K
Loại đá: Trơn không đá
Thiết kế: Form nhẫn trơn mỏng, bản nhỏ bo tròn nhẹ tạo cảm giác thanh thoát và tối giản tuyệt đối. Dễ phối với mọi kiểu nhẫn khác và phù hợp đeo hằng ngày.
Giá tham khảo: Từ 1.300.000 ~ 4.400.000 VNĐ (tùy chất liệu)
Nhẫn nữ đơn giản hình trái tim
Chất liệu: Bạc S925 hoặc vàng 10K, 14K, 16K, 18K
Loại đá: Cz/ Moissanite/ Kim cương thiên nhiên
Thiết kế: Dáng trơn mảnh tối giản, điểm nhấn là mặt trái tim đính đá pave li ti tạo độ lấp lánh mềm mại. Form nhỏ gọn, thanh lịch, dễ đeo hằng ngày và phù hợp mọi phong cách.
Giá tham khảo: Từ 1.400.000 ~ 4.800.000 VNĐ (tùy chất liệu)
Nhẫn nữ đơn giản đai bi mảnh
Chất liệu: Bạc S925 hoặc vàng 10K, 14K, 16K, 18K
Loại đá: Không đá
Thiết kế: Nhẫn đai bi mảnh chạy đều quanh thân, tạo hiệu ứng ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng dù không dùng đá. Phom mỏng tinh tế, dễ layer với nhiều kiểu nhẫn khác và cực hợp với phong cách tối giản – trẻ trung.
Giá tham khảo: Từ 1.200.000 ~ 3.700.000 VNĐ (tùy chất liệu)
Nhẫn nữ đơn giản Golden Yes
Chất liệu: Bạc S925 hoặc vàng 10K, 14K, 16K, 18K
Loại đá: Cz/Moissanite/Kim cương nhân tạo
Thiết kế: Nhẫn trơn bản mảnh, tâm nhẫn là viên đá tròn được giữ bởi 6 chấu hoa tinh xảo, giúp đá sáng nổi bật. Tổng thể tối giản, thanh lịch và dễ đeo hằng ngày.
Giá tham khảo: Từ 1.600.000 ~ 9.000.000 VNĐ (tùy chất liệu)
Nhẫn nữ đơn giản Grace Vine
Chất liệu: Bạc S925 hoặc vàng 10K, 14K, 16K, 18K
Loại đá: Cz/Moissanite/Kim cương
Thiết kế: Thân nhẫn uốn lượn nhẹ tạo dáng xoắn mềm mại, nâng đỡ viên đá tròn bằng 6 chấu cao giúp đá bắt sáng tối đa.
Giá tham khảo: Từ 1.800.000 ~ 10.200.000 VNĐ (tùy chất liệu).
