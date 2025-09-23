Một mũi tên thạch anh kỳ lạ có thể đã giết chết một người đàn ông cách đây 12.000 năm
Một người đàn ông qua đời cách đây 12.000 năm có một xương sườn "bổ sung" - và nó đã bị gãy khi ông bị bắn bởi một mũi tên kỳ lạ.
Khoảng 12.000 năm trước, một người đàn ông đã bị bắn trúng mũi tên bằng đá quý ở nơi ngày nay là Việt Nam. Ông đã sống sót sau vết thương ban đầu nhưng có khả năng đã bị nhiễm trùng, một phân tích mới về hài cốt của ông cho thấy.
Các tác giả nghiên cứu khẳng định bộ xương được bảo quản tốt của người đàn ông này có thể là bằng chứng sớm nhất về bạo lực ở Đông Nam Á, mặc dù một số nhà nghiên cứu cho rằng cần có thêm bằng chứng để đưa ra kết luận đó.
Trong một nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư (27/8) trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, các nhà nghiên cứu đã phân tích chi tiết bộ xương của người đàn ông, được gọi là TBH1. Người đàn ông này khoảng 35 tuổi khi qua đời cách đây ít nhất 12.000 năm, vào cuối kỷ Pleistocene (126.000 đến 11.700 năm trước).
Bộ xương ban đầu được khai quật vào năm 2018 tại Thung Bình 1, một hang động thuộc Quần thể Danh thắng Tràng An ở miền Bắc Việt Nam. Ông được chôn cất trong tư thế bào thai, mặt tựa vào hai tay.
Mặc dù hộp sọ của TBH1 đã bị vỡ, các nhà nghiên cứu vẫn có thể tái tạo hộp sọ và hàm của ông. Kết quả ban đầu cho thấy, ngoài một vết thương nhỏ ở mắt cá chân, người đàn ông này vẫn khỏe mạnh khi qua đời.
Tuy nhiên, một phân tích kỹ lưỡng hơn về bộ xương của người đàn ông này đã tiết lộ một bất thường về mặt giải phẫu: một xương sườn bổ sung. Trong khi hầu hết mọi người đều có 24 xương sườn, thì từ 0,2% đến 1% số người có thêm một xương sườn, được gọi là xương sườn phụ. Xương sườn phụ của người đàn ông này nằm gần cổ. Đáng chú ý, xương sườn "phụ" của TBH1 đã bị gãy và có dấu hiệu nhiễm trùng; cụ thể là một khoảng trống trong xương nơi mủ có thể đã chảy ra.
"TBH1 đã sống được vài tháng sau khi bị thương", các nhà nghiên cứu cho biết. "Tuy nhiên, nếu không được điều trị hiệu quả vết gãy xương, điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng do vi khuẩn và các dạng nhiễm trùng khác", dẫn đến tử vong do nhiễm trùng trong vòng vài tuần hoặc vài tháng sau khi bị thương.
Gần xương sườn phụ bị nhiễm trùng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra một mảnh thạch anh nhỏ hình tam giác mà họ mô tả là "vi điểm". Mũi nhọn này, dài khoảng 18 mm, có dấu hiệu khía. Điều này cho thấy mũi nhọn này được sử dụng làm ngạnh trên vật phóng, chẳng hạn như phi tiêu hoặc mũi tên, đồng tác giả nghiên cứu Christopher Stimpson, một nhà khảo cổ động vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, chia sẻ với Live Science.
"Điểm này đặc biệt thú vị", đồng tác giả nghiên cứu Benjamin Utting, một nhà khảo cổ học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian, cho biết trong tuyên bố. "Nó không khớp với bất kỳ công cụ bằng đá nào khác từ Thung Bình 1 hoặc các địa điểm lân cận, đặt ra câu hỏi về việc ai đã tạo ra nó và nó đến từ đâu."
Sự kết hợp giữa vi điểm gần cổ TBH1, xương sườn bị nhiễm trùng của người đàn ông, và đặc tính kỳ lạ của thạch anh cho thấy người đàn ông này có thể đã là nạn nhân của bạo lực giữa các cá nhân. Điều này sẽ mở rộng bằng chứng về bạo lực giữa các nhóm săn bắt hái lượm ở Đông Á trở lại hàng thiên niên kỷ trước.
"Đây là một báo cáo mới thú vị đến từ một thời đại và địa điểm mà chúng ta có rất ít bộ xương được bảo quản tốt để nghiên cứu", Michael Rivera, một nhà khảo cổ sinh học tại Đại học Hồng Kông (Trung Quốc), người không tham gia vào nghiên cứu nhận định. "Viên đạn thạch anh này có thể là thủ phạm gây ra nhiễm trùng xương sườn, nhưng theo tôi, việc đây là một hành vi bạo lực hay một chấn thương do tai nạn thì rất khó đánh giá."
Rivera cho biết TBH1 có thể đã được cộng đồng chăm sóc vì người đàn ông này đã sống sót sau chấn thương ban đầu và được chôn cất cẩn thận trong hang động.
Mặc dù TBH1 được phát hiện ở một nơi chôn cất độc đáo, Stimpson cho biết, "ngọn đồi và các hang động trên đó dường như đã có vai trò lâu đời là nơi chôn cất, bằng chứng là kết quả khảo cổ học sau này" tại địa điểm này.
Nguồn: Live Science
Hình ảnh siêu bão Ragasa càn quét Philippines, Trung Quốc: Khi nào ảnh hưởng tới Việt Nam?Tiêu điểm - 5 giờ trước
GĐXH - Philippines và Hong Kong (Trung Quốc) đang tăng cường thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với siêu bão Ragasa dự kiến đổ bộ vào đầu tuần này.
Anh: Phát hiện chuột khổng lồ dài hơn nửa mét ở khắp nơiTiêu điểm - 1 ngày trước
Nước Anh đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch chuột trên diện rộng khi những “con chuột to bằng mèo con” dài tới hơn 50 cm xuất hiện khắp nơi.
Nữ sinh điểm cao vẫn trượt đại học top đầu: Sai lầm lặp lại hằng năm nhiều thí sinh vẫn mắc phảiTiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Câu chuyện của nữ sinh này như một bài học cho các sĩ tử trong quá trình lựa chọn nguyện vọng.
Hộp sọ người bí ẩn treo trên măng đá: Không phải loài chúng taTiêu điểm - 2 ngày trước
Hộp sọ Petralona nổi tiếng, lơ lửng trên một măng đá hang động ở Hy Lạp nhờ xuyên qua một khối măng đá, vừa được xác định là khoảng 300.000 tuổi.
Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ trưởng thành vẫn không thể tự lập: Bi kịch đến từ sai lầm phổ biến của cha mẹTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 13 tuổi đỗ thạc sĩ nhưng khi trưởng thành lại khiến nhiều người tiếc nuối vì không thể giữ vững hào quang.
Phát hiện cá mập màu cam “có một không hai” khiến giới khoa học kinh ngạcTiêu điểm - 3 ngày trước
Khám phá bất ngờ này không chỉ gây chú ý trên mạng xã hội mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng thích nghi và tiến hóa của loài cá mập.
Sẽ ra sao nếu Trái Đất có hình khối lập phương?Tiêu điểm - 4 ngày trước
Nếu hành tinh của chúng ta không phải là một khối cầu hoàn hảo mà là một khối lập phương khổng lồ, mọi định luật vật lý và sinh học sẽ bị đảo lộn.
Loài chim cô đơn nhất thế giớiTiêu điểm - 4 ngày trước
Sự tồn tại của chúng là bằng chứng cho thấy, ngay cả trong sự cô độc tột cùng, vẫn luôn có hy vọng.
Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mớiTiêu điểm - 5 ngày trước
Kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã phát hiện ra một mặt trăng chưa từng được biết đến trước đây của Sao Thiên Vương.
Tìm ra kho báu bị thất lạc của hoàng đế Nhật Bản 1.600 năm trướcTiêu điểm - 6 ngày trước
Kho báu bị thất lạc là những hiện vật bị đánh cắp khỏi lăng mộ lớn nhất Nhật Bản từ năm 1872.
Làm lại thẻ ATM cũ, người phụ nữ đột nhiên thấy số tiền 1,7 tỷ đồng xuất hiện trong tài khoản: Hé lộ nguồn gốc của số tiền sau khi điều traTiêu điểm
GĐXH - Người phụ nữ này đã hỏi người thân nhưng tất cả đều khẳng định không ai chuyển khoản số tiền lớn như vậy cho bà.