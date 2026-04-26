Một mỹ nhân Vbiz chỉ 'nhỉnh' 1m6 có thể 'cân' được mọi loại trang phục nhờ cách mix khéo léo
GĐXH - Từ make-up, kiểu tóc đến phụ kiện, mọi thứ đều được Chi Pu tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với từng bộ trang phục.
Trong showbiz Việt có nhiều mỹ nhân mặc đẹp nhưng để giữ phong độ ổn định và tạo được dấu ấn riêng rõ ràng như Chi Pu thì không phải ai cũng làm được. Nữ ca sĩ gần như có thể "cân" mọi kiểu trang phục, từ đơn giản đến cầu kỳ.
Bí quyết nằm ở tỷ lệ cơ thể cân đối cùng khả năng phối đồ khéo léo. Nhờ đó, từ trang phục đời thường đến thảm đỏ, từ phong cách gợi cảm, năng động đến hình ảnh chỉn chu, mang hơi hướng "CEO", Chi Pu đều thể hiện trọn vẹn và thuyết phục.
Một trong những yếu tố giúp Chi Pu ghi điểm chính là sự đa dạng trong phong cách. Không bị đóng khung trong một hình ảnh cố định, cô liên tục biến hóa. Khi cần quyến rũ, nữ ca sĩ lựa chọn những thiết kế ôm sát, cắt xẻ tinh tế, khoe trọn đường cong cơ thể mà vẫn giữ được sự thanh lịch. Khi theo đuổi phong cách năng động, cô ưu tiên những set đồ trẻ trung như crop top, chân váy ngắn hoặc quần short, kết hợp áo khoác da tạo cảm giác khỏe khoắn, hiện đại.
Còn với hình ảnh trưởng thành, chuyên nghiệp, Chi Pu lại gây ấn tượng với những bộ suit, váy áo tối giản nhưng qua cách mix&match của cô lại trở nên cực kỳ thời thượng.
Không chỉ dừng lại ở việc chọn đồ, Chi Pu còn rất tinh tế trong cách xử lý chi tiết. Cô hiểu rõ lợi thế và hạn chế của cơ thể, từ đó ưu tiên những thiết kế có khả năng "ăn gian" chiều hoặc những set đồ có tỷ lệ trên – dưới hợp lý.
Tuổi 38, Diệp Lâm Anh diện bikini khoe vóc dáng 'mẹ hai con' khiến fan xuýt xoaĐẹp - 4 giờ trước
GĐXH - Diệp Lâm Anh gây ấn tượng với vóc dáng quyến rũ tuổi 38 khi diện bikini cắt khoét táo bạo. Cô chăm sóc bản thân với chế độ ăn uống và tập luyện khoa học, mang đến hình ảnh sexy và tươi mới mỗi mùa hè.
Vợ đạo diễn Võ Thanh Hòa gây ngỡ ngàng khi lấy lại vóc dáng chỉ sau nửa tháng sinh conThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Người đẹp Mai Bảo Ngọc đã xuất hiện với diện mạo cực cuốn hút và lấy lại dáng nhanh tại sự kiện ra mắt phim "Heo năm móng".
Người đẹp gốc Đà Nẵng khoe bộ ảnh trong veo ở tuổi 24Đẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Thanh Thủy - người đẹp gốc Đà Nẵng - khiến fan sắc đẹp trầm trồ với bộ ảnh xanh pastel, khoe vẻ dịu dàng "nàng thơ".
Quách Thu Phương thăng hạng với gu thời trang trung niên vạn người mêThời trang - 4 ngày trước
GĐXH - Dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng Quách Thu Phương không giới hạn phong cách thời trang theo tuổi tác mà có sự biến hóa đa dạng ở nhiều style khác nhau: sang trọng, kín đáo mà vẫn trẻ trung, bay bổng, điệu đà mà vẫn cá tính, hiện đại.
Sơ mi xuyên thấu thanh lịch, nổi bật như Lương Thùy LinhĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng với phong cách sơ mi xuyên thấu thanh lịch. Khám phá cách mix đồ đầy sáng tạo cùng với những gợi ý thời trang mới nhất.
Một Á hậu Việt sau 4 năm ly hôn chồng Tây có sắc vóc 'lên hương' nhờ siết cân, giảm mỡThời trang - 4 ngày trước
GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh sau 4 năm ly hôn chồng Tây, cô một mình nuôi con nhỏ và tận hưởng cuộc sống vui vẻ. Điều đặc biệt, nhan sắc của người đẹp ngày càng "lên hương" nhờ giảm cân.
Họa tiết chấm bi trở lại, khuấy đảo thời trang xuân hè 2026Thời trang - 5 ngày trước
Không còn bị đóng khung trong sự “dễ thương” hay hoài cổ, hoạ tiết chấm bi trở lại mạnh mẽ trên các sàn diễn thời trang và trong các bộ sưu tập của những thương hiệu thời trang lớn.
Mỹ nhân quê Bắc Ninh tuổi trung niên vào vai hoàng hậu trong phim cổ trang về vua Đinh có nhan sắc ra sao?Thời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến mới đây đã vào vai hoàng hậu họ Dương trong phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh" khiến khán giả rất quan tâm. Dù đã ở tuổi trung niên, trải qua vài lần sinh nở nhưng nhan sắc của cô vẫn gây chú ý.
Công thức phối đồ với áo sơ mi “lên ngôi” trong mùa hè 2026Thời trang - 1 tuần trước
Áo sơ mi – item tưởng chừng quen thuộc trong tủ đồ, đang được “làm mới” mạnh mẽ trong mùa hè 2026 với loạt công thức phối đồ linh hoạt và giàu tính ứng dụng.
Theo dõi Paris Fashion Week, bỏ túi những bản phối thời trang và thanh lịchThời trang - 1 tuần trước
Quan sát những bản phối mà các nàng thơ Pháp mang đến Tuần lễ thời trang Paris, tất cả đều toát lên vẻ thời thượng và quyến rũ.
Học Hồ Ngọc Hà cách diện màu trắng 'sang xịn mịn': Tuyệt chiêu nâng tầm khí chất tuổi trung niênThời trang
GĐXH - Sắc trắng là màu mà chị em nào cũng sở hữu trong tủ đồ của mình. Nhưng để set đồ thêm khí chất, hãy học theo cách của Hồ Ngọc Hà. Chị em từ trẻ đến trung niên đều có thể áp dụng.