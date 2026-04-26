Một mỹ nhân Vbiz chỉ 'nhỉnh' 1m6 có thể 'cân' được mọi loại trang phục nhờ cách mix khéo léo

Chủ nhật, 18:59 26/04/2026 | Thời trang
GĐXH - Từ make-up, kiểu tóc đến phụ kiện, mọi thứ đều được Chi Pu tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với từng bộ trang phục.

Trong showbiz Việt có nhiều mỹ nhân mặc đẹp nhưng để giữ phong độ ổn định và tạo được dấu ấn riêng rõ ràng như Chi Pu thì không phải ai cũng làm được. Nữ ca sĩ gần như có thể "cân" mọi kiểu trang phục, từ đơn giản đến cầu kỳ.

Điều đáng nói là Chi Pu không sở hữu chiều cao lý tưởng (chỉ nhỉnh hơn 1m60) nhưng cô vẫn thường xuyên xuất hiện với những outfit tôn dáng, hack chiều cao đáng kinh ngạc.


Bí quyết nằm ở tỷ lệ cơ thể cân đối cùng khả năng phối đồ khéo léo. Nhờ đó, từ trang phục đời thường đến thảm đỏ, từ phong cách gợi cảm, năng động đến hình ảnh chỉn chu, mang hơi hướng "CEO", Chi Pu đều thể hiện trọn vẹn và thuyết phục.

Một trong những yếu tố giúp Chi Pu ghi điểm chính là sự đa dạng trong phong cách. Không bị đóng khung trong một hình ảnh cố định, cô liên tục biến hóa. Khi cần quyến rũ, nữ ca sĩ lựa chọn những thiết kế ôm sát, cắt xẻ tinh tế, khoe trọn đường cong cơ thể mà vẫn giữ được sự thanh lịch. Khi theo đuổi phong cách năng động, cô ưu tiên những set đồ trẻ trung như crop top, chân váy ngắn hoặc quần short, kết hợp áo khoác da tạo cảm giác khỏe khoắn, hiện đại.

Còn với hình ảnh trưởng thành, chuyên nghiệp, Chi Pu lại gây ấn tượng với những bộ suit, váy áo tối giản nhưng qua cách mix&match của cô lại trở nên cực kỳ thời thượng.

Không chỉ dừng lại ở việc chọn đồ, Chi Pu còn rất tinh tế trong cách xử lý chi tiết. Cô hiểu rõ lợi thế và hạn chế của cơ thể, từ đó ưu tiên những thiết kế có khả năng "ăn gian" chiều hoặc những set đồ có tỷ lệ trên – dưới hợp lý.

Việc chọn giày cao gót, đặc biệt là những thiết kế dáng thanh mảnh, giúp kéo dài đôi chân và khiến tổng thể vóc dáng trông cao ráo, thanh thoát hơn. Một điểm cộng khác trong gu thời trang của Chi Pu là khả năng bắt trend nhưng không bị hòa tan. Cô cập nhật nhanh các xu hướng mới, nhưng luôn biết cách biến tấu để phù hợp với hình ảnh cá nhân. Nhờ đó, mỗi lần đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội, nữ ca sĩ đều khiến cộng đồng mạng "dậy sóng", nhiều người nhanh chóng tìm kiếm thông tin trang phục để học hỏi theo.

Không chỉ tại Việt Nam, phong cách của Chi Pu còn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng quốc tế, đặc biệt là tại Trung Quốc, nơi cô từng hoạt động nghệ thuật và xây dựng được lượng người hâm mộ đáng kể. Đáng chú ý, Chi Pu cũng là một trong số ít nghệ sĩ có thể chuyển đổi linh hoạt giữa hình ảnh đời thường và thời trang trình diễn. Ngoài đời, cô thường chọn những outfit đơn giản, dễ ứng dụng nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Trong khi đó, khi xuất hiện tại sự kiện hoặc trên sân khấu, nữ nghệ sĩ lại mạnh dạn thử nghiệm những thiết kế phá cách, ấn tượng hơn. Sự linh hoạt này giúp cô không chỉ giữ được sự gần gũi mà còn luôn mới mẻ trong mắt công chúng.

Bên cạnh đó, việc đầu tư chỉn chu cho hình ảnh cũng là yếu tố quan trọng. Từ make-up, kiểu tóc đến phụ kiện, mọi thứ đều được Chi Pu tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với từng bộ trang phục. Chính sự đồng bộ này giúp tổng thể outfit của cô luôn đạt hiệu ứng thị giác cao, khó tạo cảm giác "lệch tông". Không chỉ là một nghệ sĩ đa năng, Chi Pu còn dần khẳng định vị thế như một biểu tượng phong cách của giới trẻ, truyền cảm hứng cho nhiều cô gái tự tin hơn trong việc định hình gu ăn mặc của mình.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
