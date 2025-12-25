Mới nhất
Mỹ nhân Việt diện hàng hiệu đón Giáng sinh 2025: Chi Pu ghi điểm, dàn sao nhà Sen Vàng gây bất ngờ

GĐXH - Dàn mỹ nhân Việt như: Thanh Thủy, Chi Pu, Văn Mai Hương,... đồng loạt chọn phong cách tối giản check-in Giáng sinh 2025.

Mỹ nhân Việt đón Giáng sinh 2025 với phong cách thời trang đẳng cấp - Ảnh 1.Vân Trang 'hút triệu view', khiến chị em nể phục khi trang trí nhà đón Giáng sinh

GĐXH - Hôm 23/12, Vân Trang chia sẻ video dài hơn hai phút trên trang cá nhân, thể hiện việc cô tự tay chuẩn bị đồ trang trí Giáng sinh cho biệt thự rộng 1.000 m2 ở phường Tân Phong, TP HCM. Sau gần một ngày đăng tải, video thu hút hơn một triệu lượt xem, gần 30 nghìn lượt thích cùng hàng trăm lượt chia sẻ trên Facebook.

Mỹ nhân Việt đón Giáng sinh 2025 với phong cách thời trang đẳng cấp - Ảnh 2.
Mỹ nhân Việt đón Giáng sinh 2025 với phong cách thời trang đẳng cấp - Ảnh 3.

Chi Pu ghi điểm với phong cách thời thượng trong outfit đến từ nhà mốt Gucci. Nữ ca sĩ khéo léo phối áo tank top trắng viền đỏ cùng chân váy mini tông đỏ rượu sang trọng, hoàn thiện tạo hình bằng đôi cao gót đen mũi nhọn, kết hợp tất trắng cổ cao trẻ trung.

Mỹ nhân Việt đón Giáng sinh 2025 với phong cách thời trang đẳng cấp - Ảnh 4.
Mỹ nhân Việt đón Giáng sinh 2025 với phong cách thời trang đẳng cấp - Ảnh 5.

Văn Mai Hương lăng xê các thiết kế trang phục của nhà mốt Burberry dịp lễ hội. Giọng ca "Đại minh tinh" diện áo khoác chần bông phối cùng chân váy xếp ly họa tiết kẻ tartan đỏ đậm chất Noel cho diện mạo thanh lịch, mang hơi hướng cổ điển.

Mỹ nhân Việt đón Giáng sinh 2025 với phong cách thời trang đẳng cấp - Ảnh 6.
Mỹ nhân Việt đón Giáng sinh 2025 với phong cách thời trang đẳng cấp - Ảnh 7.

Trong khi đó, Quỳnh Anh Shyn có tạo hình ấn tượng tại đại tiệc cuối năm của Louis Vuitton. Nữ fashionista diện thiết kế kẻ caro đỏ đen, kết hợp bốt cao cổ. 

Mỹ nhân Việt đón Giáng sinh 2025 với phong cách thời trang đẳng cấp - Ảnh 8.
Mỹ nhân Việt đón Giáng sinh 2025 với phong cách thời trang đẳng cấp - Ảnh 9.

Fashionista Khánh Linh hướng đến tinh thần tối giản. Cô diện nguyên cây đồ đen của Hermès, bê bó thông xanh.

Mỹ nhân Việt đón Giáng sinh 2025 với phong cách thời trang đẳng cấp - Ảnh 10.
Mỹ nhân Việt đón Giáng sinh 2025 với phong cách thời trang đẳng cấp - Ảnh 11.

Không diện đồ lộng lẫy như mọi lần, Hoa hậu Thanh Thủy chọn phong cách thể thao khi check-in Noel tại Hà Nội. Nhan sắc ngọt ngào cùng trang phục năng động giúp nàng hậu ghi điểm.

Mỹ nhân Việt đón Giáng sinh 2025 với phong cách thời trang đẳng cấp - Ảnh 12.
Mỹ nhân Việt đón Giáng sinh 2025 với phong cách thời trang đẳng cấp - Ảnh 13.

Á hậu Tường San lấy tông xanh chủ đạo trong bộ ảnh Giáng sinh.


Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Hoa hậu Trần Tiểu Vy được khen đẹp nhất trend 'trạm tỷ' nhưng lại mắc lỗi ở một chi tiết

Thời trang

GĐXH - Hoa hậu Trần Tiểu Vy đang được khen đẹp nhất trend "trạm tỷ" nhưng fan cũng soi ra một chi tiết khá buồn cười của người đẹp.

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Hai bộ vest của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong hôn lễ con gái có gì đặc biệt mà giá hơn 1 tỷ đồng?

Thời trang
Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Phong cách street style 'bắt trend trạm tỷ' của Trần Tiểu Vy khiến fan xuýt xoa vì quá đẹp

Đẹp
'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

'Trạm tỷ' là gì mà Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Trương Quỳnh Anh thi nhau 'bắt trend'?

Thời trang
Nữ MC VTV quê Phú Thọ vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao?

Nữ MC VTV quê Phú Thọ vừa nhận lời cầu hôn của danh thủ Đức Huy có gu thời trang đời thực ra sao?

Thời trang

