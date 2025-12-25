Mỹ nhân Việt diện hàng hiệu đón Giáng sinh 2025: Chi Pu ghi điểm, dàn sao nhà Sen Vàng gây bất ngờ
GĐXH - Dàn mỹ nhân Việt như: Thanh Thủy, Chi Pu, Văn Mai Hương,... đồng loạt chọn phong cách tối giản check-in Giáng sinh 2025.
Chi Pu ghi điểm với phong cách thời thượng trong outfit đến từ nhà mốt Gucci. Nữ ca sĩ khéo léo phối áo tank top trắng viền đỏ cùng chân váy mini tông đỏ rượu sang trọng, hoàn thiện tạo hình bằng đôi cao gót đen mũi nhọn, kết hợp tất trắng cổ cao trẻ trung.
Văn Mai Hương lăng xê các thiết kế trang phục của nhà mốt Burberry dịp lễ hội. Giọng ca "Đại minh tinh" diện áo khoác chần bông phối cùng chân váy xếp ly họa tiết kẻ tartan đỏ đậm chất Noel cho diện mạo thanh lịch, mang hơi hướng cổ điển.
Trong khi đó, Quỳnh Anh Shyn có tạo hình ấn tượng tại đại tiệc cuối năm của Louis Vuitton. Nữ fashionista diện thiết kế kẻ caro đỏ đen, kết hợp bốt cao cổ.
Fashionista Khánh Linh hướng đến tinh thần tối giản. Cô diện nguyên cây đồ đen của Hermès, bê bó thông xanh.
Không diện đồ lộng lẫy như mọi lần, Hoa hậu Thanh Thủy chọn phong cách thể thao khi check-in Noel tại Hà Nội. Nhan sắc ngọt ngào cùng trang phục năng động giúp nàng hậu ghi điểm.
Á hậu Tường San lấy tông xanh chủ đạo trong bộ ảnh Giáng sinh.
