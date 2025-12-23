Mới nhất
Một siêu mẫu Việt sang Mỹ định cư sau 11 năm tuyên bố thất bại, đóng cửa công ty

Thứ ba, 19:30 23/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngọc Quyên sau 11 năm mở công ty trên đất Mỹ mới đây đã tuyên bố thất bại và đóng cửa, trả mặt bằng. Cựu người mẫu cho biết, cô đã mệt mỏi và kiệt sức.

Siêu mẫu Ngọc Quyên kể cuộc sống 10 năm ở MỹSiêu mẫu Ngọc Quyên kể cuộc sống 10 năm ở Mỹ

10 năm trải qua nhiều biến động kể từ ngày đặt chân lên đất Mỹ, Ngọc Quyên giờ đây đã tìm thấy sự bình yên cho mình.

Ngọc Quyên đã chia sẻ trên trang cá nhân việc cô quyết định đóng cửa công ty và chấp nhận thất bại. Sau 11 năm thành lập công ty trên đất Mỹ, cô buộc phải dừng lại vì quá mệt mỏi. "Sau 11 năm Quyên phải nói lời chia tay với đứa con tinh thần cũng như niềm tự hào duy nhất của mình và bắt đầu con đường mới. Mình rất sợ nhưng mình tin cánh cửa này đóng cánh cửa mới sẽ mở ra. Mong rằng mọi người luôn yêu thương và ủng hộ cho Quyên trong bước đường sắp tới nhé", Ngọc Quyên viết.

Ngọc Quyên tự trải lòng về thất bại mở công ty trên đất Mỹ sau 11 năm.

Ngọc Quyên thành lập công ty từ năm 2014 ngay khi cô mới sang Mỹ định cư, trong suốt thời gian qua cô một mình làm tất cả. Chính sự nỗ lực cố gắng đã giúp cô gồng gánh được công việc để nuôi con và tiết kiệm mua nhà, mua xe. Tuy nhiên từ đầu năm 2025 đến lúc đóng cửa công ty, tình hình kinh doanh đi xuống và cựu người mẫu quyết định phải dừng lại.

Thời điểm đó, Ngọc Quyên đã sốc và rất buồn, cô trải lòng: "Đúng là khi mình đã từng trải qua nhiều biến động, cảm xúc buồn sốc hay hụt hẫng dường như "giảm liều", vì trong mình có sự hiểu biết và chấp nhận hơn. Thử thách tuy mệt, nhưng lại tạo một sức đề kháng cảm xúc – để sau này đứng trước biến cố, mình vững hơn, bình tĩnh hơn".

Một siêu mẫu Việt sang Mỹ định cư sau 11 năm tuyên bố chấp nhận thất bại, đóng cửa công ty - Ảnh 3.

Ngọc Quyên đón mẹ sang Mỹ định cư từ giữa năm 2025.

11 năm sinh sống ở Mỹ, Ngọc Quyên đã cố gắng rất nhiều nên hiện tại dù có đóng cửa công ty, cô vẫn đủ chi tiêu trong vòng 1-2 năm tới. Được biết, Ngọc Quyên đã đưa mẹ sang Mỹ định cư. Từ lúc có mẹ, cuộc sống của cô trở nên bình yên hơn bao giờ hết. Người đẹp có mẹ hỗ trợ công việc nhà, chăm sóc cậu con trai nhỏ, chính vì vậy, cô mới tập trung được cho công việc.

Cuộc sống ở Mỹ không phải êm đềm nhẹ nhàng, nhất là một mình Ngọc Quyên phải nuôi mẹ già và con nhỏ, tuy nhiên, cô cảm thấy hạnh phúc vì không cô đơn giữa trời Tây. Cô cảm thấy bản thân còn khỏe mạnh, có sức lao động thì cô thoải mái lo được cho 3 người lớn nhỏ.

Một siêu mẫu Việt sang Mỹ định cư sau 11 năm tuyên bố chấp nhận thất bại, đóng cửa công ty - Ảnh 4.

Cựu người mẫu cho biết cô cảm thấy bình yên sau những biến cố về đời tư lẫn công việc.

Ngọc Quyên cho biết kinh tế khó khăn cô cũng rất mệt mỏi nhưng có mẹ động viên và vun vén nên cô cảm thấy bình yên hơn. Người đẹp hiện tại đã có nhà và xe, cô cũng tiết kiệm hơn nên cuộc sống không quá vất vả.

Một siêu mẫu Việt sang Mỹ định cư sau 11 năm tuyên bố chấp nhận thất bại, đóng cửa công ty - Ảnh 5.

Ngọc Quyên chọn tập yoga và chơi thể thao để giữ năng lượng tích cực.

Thay vì đi chơi xa, mua sắm nhiều thì Ngọc Quyên chọn cách sống đơn giản và bình dị. Nhờ vậy cô vừa tiết kiệm được tiền, vừa có cuộc sống phong phú về tinh thần. Bên cạnh đó, cô chăm chỉ chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe, đây cũng là cách giúp Ngọc Quyên cân bằng được tinh thần sau những giờ làm việc áp lực. Trên trang cá nhân, Ngọc Quyên vẫn giữ năng lượng tích cực vui vẻ để cân bằng cuộc sống.

Ngọc Quyên từng là siêu mẫu đình đám sàn catwalk Việt với các giải thưởng như: Hoa khôi Thời trang 2004, Người mẫu được yêu thích nhất 2006, Người mẫu Phong cách ấn tượng 2008, Người mẫu Tài năng tại giải Người mẫu Việt Nam cùng năm. Cô còn biểu diễn ở nhiều sàn diễn lớn trong và ngoài nước.

Ngoài sân khấu thời trang, Ngọc Quyên còn là diễn viên quen mặt khán giả phía Nam với các phim như: Tuyết nhiệt đới (2006), Có lẽ nào ta yêu nhau (2009), Gia đình số đỏ (2010), Mỹ nhân kế (2013)...

Ảnh, clip: FBNV


