Một thiết kế trong nhà tắm tưởng 'cả đời phải có', giờ nhà nào cũng đua nhau bỏ!
Thay vì sử dụng thiết kế truyền thống, các gia đình hiện đại nhắm đến giải pháp thay thế hữu ích hơn.
Trước đây, gần như mọi gia đình đều mặc định thiết kế bồn rửa mặt nằm trong phòng tắm, xem đó là cách bố trí tiêu chuẩn. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, xu hướng này đã thay đổi rõ rệt. Ngày càng nhiều gia đình quyết định loại bỏ bồn rửa mặt ra khỏi khu vệ sinh để thay bằng những cách sắp xếp hợp lý hơn. Ban đầu nghe có vẻ bất tiện, nhưng thực tế lại mang đến nhiều lợi ích cả về không gian lẫn sinh hoạt hàng ngày.
Vì sao ngày càng nhiều gia đình loại bỏ bồn rửa mặt trong nhà tắm?
1. Phòng tắm ngày càng nhỏ, bồn rửa mặt chiếm chỗ
Trong các căn hộ và nhà phố hiện đại, diện tích dành cho phòng tắm thường rất hạn chế. Nhiều nơi chỉ rộng khoảng 2-3m², thậm chí có phòng vệ sinh chưa đầy 2m². Với diện tích chật hẹp như vậy, phải kê đủ bồn cầu, vòi sen, giá treo đồ… thì việc lắp thêm một bồn rửa mặt lớn chẳng khác nào chiếm mất không gian di chuyển.
Khi bước vào phòng tắm nhỏ, chỉ cần xoay người một chút là đã dễ va vào góc bồn rửa, gây khó chịu và vướng víu. Nhiều gia đình còn than phiền rằng chỉ cần thêm một chiếc bồn rửa mặt thôi đã khiến cả căn phòng trở nên bí bách, khó lau dọn và khó giữ khô ráo. Vì thế, thay vì cố nhồi nhét, việc loại bỏ bồn rửa mặt ra ngoài phòng tắm lại giúp không gian thoáng đãng và an toàn hơn rất nhiều.
2. Xung đột giờ cao điểm, cả nhà chờ nhau
Một nguyên nhân quan trọng khiến nhiều gia đình dần bỏ bồn rửa mặt trong phòng tắm chính là sự bất tiện vào giờ cao điểm buổi sáng. Đây là lúc mọi người đều có nhu cầu gần như giống nhau: trẻ con chuẩn bị đi học, người lớn tất bật đi làm.
Nếu bồn rửa mặt đặt trong nhà tắm, chỉ cần một người đang tắm hoặc dùng bồn cầu, tất cả những người khác đều phải chờ đợi để được rửa mặt, đánh răng. Sự gián đoạn này tuy nhỏ nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày, tạo ra áp lực vô hình và khiến nhịp sinh hoạt buổi sáng trở nên căng thẳng. Ở những gia đình đông thành viên, tình huống này càng rõ rệt hơn. Không phải ngôi nhà nào cũng có thiết kế nhiều phòng tắm, vì vậy "cuộc chiến giành không gian" thường xuyên diễn ra.
Giải pháp thay thế lên ngôi: Bồn rửa mặt tách khỏi nhà tắm
Khi xu hướng bỏ bồn rửa mặt trong phòng tắm ngày càng phổ biến, nhiều gia đình không coi đây là sự thiếu tiện nghi, ngược lại còn xem là một bước tiến trong cách tổ chức không gian sống. Giải pháp thay thế hiện đại và lý tưởng nhất chính là tách khu rửa mặt ra khỏi khu vệ sinh, giúp nhà cửa vừa thoáng rộng vừa thuận tiện cho cả gia đình cùng sử dụng.
Một số cách bố trí thường gặp:
1. Đặt bồn rửa mặt ra cửa phòng tắm thay vì trong phòng tắm
Đây là lựa chọn được ưa chuộng nhất. Gia chủ có thể thiết kế thêm vách ngăn, tường lửng hoặc tủ kệ đi kèm. Không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ, khu vực này còn trở thành góc rửa tay - rửa mặt tiện lợi, dễ lau dọn và luôn khô ráo.
2. Xây vách ngăn trong chính phòng tắm
Trong trường hợp không thể đặt bồn rửa mặt ra ngoài, một giải pháp thông minh là xây thêm tường phụ hoặc vách kính để tách biệt khu rửa mặt với khu bồn cầu và vòi sen. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng nước bắn tung tóe, giữ cho không gian luôn sạch sẽ, phân chia rõ ràng khu khô - khu ướt.
Ban công trồng cây này, đảm bảo chiêu tài hút lộcỞ - 43 phút trước
GĐXH - Cây cảnh không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, giúp tâm tình gia chủ được thư giãn, vui vẻ mà còn mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Nhiều cây cảnh mang điềm lành, giúp chiêu tài, hút lộc, gia đình làm ăn phát đạt, thịnh vượng.
Hoa hậu diễu hành từ A50 đến A80: Ngoài 20 tuổi đã mua nhà mặt phố tặng bố mẹỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Dù gia đình không vất vả nhưng Tiểu Vy luôn nghĩ đến cho cha mẹ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm 23 tuổi, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã mua 1 căn nhà mặt phố ở quê để báo hiếu bố mẹ.
Những con vật này bỗng dưng ghé đến nhà có thể là “lời nhắn” báo hiệu sự cố sắp xảy raỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Khi một số loài vật bỗng dưng ghé đến nhà bạn, ở lì không chịu đi, đừng vội vui mừng. Nhiều khi, đó chính là lời nhắn nhủ ngầm của đất trời về biến cố sắp xảy ra.
Cúng online mùa Vu Lan: Con cháu xa quê vẫn trọn đạo hiếuỞ - 14 giờ trước
GĐXH - Cúng online mùa Vu Lan đang trở thành lựa chọn phổ biến giúp con cháu bày tỏ lòng hiếu kính. Dịch vụ cúng giỗ online giúp gia đình an tâm và tiết kiệm thời gian. Khách hàng có thể chọn lễ vật trên website và nhận báo cáo hình ảnh, video.
Ông bà dặn dò: 4 đồ cũ kỹ càng giữ càng thịnh, 3 đời con cháu ăn thành tài, sống cảnh vinh hoa phú quýỞ - 19 giờ trước
Không phải cái gì mới cũng tốt, và cũng không phải cái gì cũ cũng vô dụng.
Có nên đặt bếp dựa lưng vào nhà vệ sinh không?Ở - 19 giờ trước
GĐXH - Phong thủy nhà bếp và nhà vệ sinh được nhiều người quan tâm, bởi đây là hai bộ phận trong một ngôi nhà thường đặt ở gần nhau. Tuy nhiên, mỗi một bộ phận đem lại giá trị thiết thực, nhưng hoàn toàn đối lập với nhau.
Trần đời chưa từng nghĩ 7 món đồ này hóa ra vô dụng nhất nhà!Ở - 21 giờ trước
Đôi khi, việc bớt đi vài món đồ lại giúp ngôi nhà rộng rãi, dễ chịu và đáng sống hơn nhiều.
Mẹo sử dụng giấm đối với giặt là quần áo không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hầu như mọi người đều biết rằng giấm có rất nhiều công dụng trong cuộc sống hằng ngày, nhưng không phải ai cũng biết nó còn có nhiều lợi ích trong giặt ủi quần áo.
Cách tham gia cúng thí thực – cúng cô hồn tháng 7 âm lịch tại chùa và cúng sao cho đúng để gia đình bình anỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Cúng thí thực và cúng cô hồn tháng 7 âm lịch là nghi thức quan trọng mang lại bình an cho gia đình. Tìm hiểu cách thực hiện đúng và tham gia lễ cúng tại chùa để tích phước.
Căn nhà xanh mát của giọng đọc nam ấm cúng tại lễ diễu binh, diễu hành A80Ở - 1 ngày trước
GĐXH - BTV Hữu Bằng để lại nhiều ấn tượng đẹp khi thuyết minh tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên giaỞ
GĐXH – Theo tín ngưỡng dân gian, ngày Rằm tháng 7 còn gọi là ngày “Xá tội vong nhân”. Ngoài việc cúng Rằm, nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ cúng ‘cô hồn’. Năm 2025 nên cúng vào ngày, giờ nào, và thực hiện ở đâu mới đúng? Dưới đây là chia sẻ từ chuyên gia.