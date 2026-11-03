MS 1128: Người mẹ 70 tuổi gồng gánh nuôi con liệt giường, đau đớn phát hiện mắc u não ác tính

MS 1127: Mất thị lực vì khối u hốc mắt, nam sinh 16 tuổi cần được giúp đỡ để sớm phẫu thuật GĐXH – Mất thị lực mắt phải, thường xuyên đau đầu vì khối u hốc mắt tái phát và xâm lấn rộng, Hoàng Tuấn Tú - người dân tộc Tày ở Lạng Sơn lại phải nhập viện phẫu thuật. Gia đình Tú hiện rất cần sự chung tay của cộng đồng vì đã kiệt quệ kinh tế sau nhiều năm đi viện.

Hết biến cố này đến mất mát khác dồn dập ập kéo đến đẩy bà Vũ Thị Nghĩa (70 tuổi, trú tại thôn Mật Thôn, xã Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá) rơi vào hoàn cảnh éo le cùng cực. Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai, gánh nặng chăm sóc người con trai nằm liệt giường vẫn đè nặng trên vai, nay người mẹ ấy lại phải đối diện với căn bệnh hiểm nghèo của chính mình.

Ròng rã một thập kỷ chăm con liệt giường

Biến cố đầu tiên ập đến với bà Nghĩa cách đây 10 năm, khi anh Trần Ngọc Lợi (sinh năm 1984) - con trai bà, không may gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Từ đó, cuộc sống của anh và cả gia đình rẽ sang một hướng đầy đau đớn, khó khăn.

Từng là lao động chính, gánh vác kinh tế gia đình, nhưng vụ tai nạn khiến anh Lợi phải nằm liệt giường, mất hoàn toàn khả năng tự chăm sóc bản thân. Từ việc ăn uống, vệ sinh cá nhân đến mọi sinh hoạt thường ngày đều phải trông cậy vào sự chăm nom của người thân.

Ở tuổi 70, bà Nghĩa vừa tần tảo làm ruộng, vừa chăm chồng, con liệt giường suốt nhiều năm qua.

Một thời gian sau khi anh Lợi gặp nạn, vợ con anh cũng rời đi, để lại anh trong cảnh bệnh tật, mọi việc chăm sóc đều trông cậy vào cha mẹ. Suốt nhiều năm qua, bà Nghĩa lặng lẽ ở bên con, lo từ những bữa ăn, giấc ngủ đến việc vệ sinh và chăm sóc vết thương.

Nhìn con trai từng ngày phải sống trong cảnh phụ thuộc, người mẹ không khỏi xót xa. Có những nỗi đau chẳng thể nói thành lời, bà chỉ biết âm thầm nuốt nước mắt, cố gắng cùng chồng chăm lo cho con mình chu đáo nhất.

Chồng, con cùng nằm liệt, người phụ nữ nghèo gắng gượng từng ngày

Chăm sóc người con trai không còn khả năng tự sinh hoạt đã là gánh nặng quá sức, vậy mà cách đây gần 3 năm, chồng bà Nghĩa bất ngờ bị tai biến. Dù may mắn giữ được tính mạng, nhưng ông cũng rơi vào cảnh nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người khác giúp đỡ.

Từ đó, đôi vai vốn đã nặng trĩu của bà Nghĩa lại phải gánh thêm một nỗi lo lớn. Một mình bà xoay xở chăm sóc hai người thân đều không thể đi lại, trong khi cuộc sống hằng ngày vẫn cần cơm ăn, áo mặc và biết bao khoản chi tiêu.

Do điều kiện vật chất thiếu thốn cùng với việc nằm một chỗ thời gian dài khiến da thịt anh Lợi nhiều chỗ bị lở loét, chịu đựng không ít đau đớn

Những ngày tháng ấy, cuộc sống của bà gần như chỉ xoay quanh chiếc giường của chồng và con. Bà vừa lo từng bữa ăn, giấc ngủ, vừa chăm nom việc vệ sinh, thuốc men cho 2 người bệnh, rồi lại tranh thủ ra đồng kiếm sống. Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, cũng chẳng có ai san sẻ thường xuyên, bà cứ thế gắng gượng qua ngày.

Có lẽ với người mẹ ấy, điều khiến bà đau lòng nhất không chỉ là sự vất vả của bản thân, mà còn là cảnh chồng con đau yếu, cần được chăm sóc từng chút trong khi mình chẳng thể làm gì hơn ngoài cố gắng hết sức.

Thế rồi, tháng 8/2026, sau gần 3 năm chống chọi với những di chứng tai biến, chồng bà Nghĩa qua đời. Nỗi đau mất chồng khiến căn nhà vốn đã quạnh quẽ nay càng thêm hiu hắt. Chồng đã mất, con vẫn bệnh tật, người mẹ lại tiếp tục lặng lẽ gánh vác tất cả, dù sức lực và tuổi tác chẳng còn cho phép mình mạnh mẽ như trước.

Thêm biến cố ập đến khi chính mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo

Một mình chăm sóc 2 người thân, bản thân vẫn phải cố gắng lao động để trang trải cuộc sống khiến người mẹ, người vợ ấy đã không thể chống đỡ.

Sau nhiều năm tần tảo chăm sóc người chồng đau ốm, cứ ngỡ khi ông nhắm mắt xuôi tay, bà Nghĩa sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi, lo cho sức khỏe của bản thân. Thế nhưng, khi nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi ngoai, bà lại phải đối mặt với biến cố nghiệt ngã khác, đẩy cuộc đời vốn nhiều vất vả vào cảnh khốn khó hơn bao giờ hết.

Chồng vừa mất, con trai bị liệt 10 năm, nay bản thân lại phát hiện mắc u não ác tính, bà Nghĩa đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất.

Trong một lần ra đồng lao động, bà Nghĩa không may bị ngã gãy xương sườn phải nhập viện cấp cứu. Tưởng rằng chỉ phải điều trị chấn thương do tai nạn, nào ngờ trong lần nhập viện này, bà lại nhận tin dữ khi được bác sĩ chẩn đoán mắc u não ác tính.

Hiện bà đang đi lại điều trị tại bệnh viện, bắt đầu hành trình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo trong nỗi lo canh cánh về tiền bạc. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay gia đình càng thêm khốn khó khi những khoản chi phí điều trị căn bệnh quái ác vượt quá khả năng xoay xở.

Vừa bị bệnh tật dày vò, vừa gắng gượng chăm sóc đứa con bất hạnh, trong khi phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến bà Nghĩa kiệt quệ

Nhiều năm qua, bà Nghĩa chỉ biết trông cậy vào mảnh ruộng để kiếm sống, thu nhập ít ỏi chỉ đủ chắt chiu trang trải lo bữa ăn hằng ngày. Nay sức khỏe suy yếu, bệnh tật bủa vây, khiến gia đình vốn khó khăn lại càng thêm túng thiếu.

Giờ đây, khi bản thân mắc bệnh hiểm nghèo ở tuổi xế chiều, nỗi lo lớn nhất của bà Nghĩa không chỉ là bệnh tật hay những tháng ngày khó khăn trước mắt, mà còn là tương lai của người con đã nằm liệt giường suốt 10 năm. Nếu một ngày bà không còn đủ sức chăm sóc con, thậm chí nhắm mắt xuôi tay, ai sẽ là người ở bên để đồng hành cùng đứa con bất hạnh ấy.

Anh Vũ Xuân Hoàn - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Mật Thôn cho biết, gia đình bà Nghĩa hiện là 1 trong 4 hộ cận nghèo còn sót lại của thôn. Hiện nay, hộ bà Nghĩa thuộc diện đặc biệt, thôn đã đề xuất với lãnh đạo xã Thiệu Hóa xem xét đưa gia đình bà Nghĩa vào diện hộ nghèo năm 2027, nhằm tạo điều kiện để bà được tiếp cận các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Chính quyền địa phương cũng đã thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời vận động bà con làng, xóm và khẩn mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ gia đình bà Nghĩa vượt qua hoạn nạn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Nghĩa - Mã số 1128 xin gửi về: 1. Bà Vũ Thị Nghĩa trú tại thôn Mật Thôn, xã Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1128 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1128 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1128

Lê Thoa



