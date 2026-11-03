Sức khỏe của người mẹ đơn thân bị lao phổi và viêm phổi nặng đã tiến triển tốt nhưng hành trình điều trị còn dài

Hoàn cảnh của chị Bùi Thị Phương Thảo ở TDP Giáp Lai, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ được đăng tải trong bài viết "MS 1120: Xót xa cảnh mẹ nguy kịch trong viện, 2 con nhỏ mong ngóng mẹ về". Ở tuổi 23, khi 2 con mới 5 tuổi và 3 tuổi đang cần mẹ chăm sóc, chị Thảo lại phải nằm viện trong tình trạng bệnh nặng, sức khỏe suy kiệt.

Khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, chị Thảo bắt đầu ho, khó thở tăng dần, có đờm đặc màu vàng xanh, sốt thất thường và đau ngực nhẹ. Cơ thể thường xuyên mệt mỏi, ăn uống kém khiến chị sụt 10kg chỉ trong vòng 3 tháng.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Phổi Trung ương, chị Thảo được chẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi nặng, lao phổi và suy kiệt. Trong quá trình điều trị, chị phải thở máy, lọc máu. Tình trạng bệnh nghiêm trọng khiến chi phí điều trị của chị ngày càng tăng, trong khi hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn.

Phóng viên Phương Thuận - Đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Sức khỏe và Đời sống (áo xanh) cùng cán bộ Phòng CTXH - Bệnh viện Phổi Trung ương trao tiền cho gia đình chị Thảo.

Nỗi lo về bệnh tình và viện phí càng thêm nặng nề khi hai đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ, cần có mẹ ở bên. Sau khi hoàn cảnh được đăng tải, nhiều bạn đọc đã quan tâm, sẻ chia với gia đình.

Thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Thảo nhận được 21.925.000 đồng. Trước đó, qua sự kết nối của Báo, Quỹ Thiện Tâm đã chuyển trực tiếp 20 triệu đồng vào tài khoản gia đình chị. Tổng số tiền hỗ trợ gần 42 triệu đồng đã được kết chuyển tới gia đình để đóng thêm viện phí, giúp chị Thảo có điều kiện tiếp tục điều trị.

Đón nhận sự giúp đỡ trong lúc gia đình khó khăn, anh Nguyễn Đức Cường - người nhà chị Thảo, xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng những tấm lòng hảo tâm đã sẻ chia, hỗ trợ gia đình.

Chị Thảo đã qua cơn nguy kịch. Ảnh PT

Hiện sức khỏe chị Thảo đã tiến triển tốt hơn. Chị đã qua cơn nguy kịch và không còn phải điều trị tại Phòng Hồi sức tích cực. Tuy nhiên, chị vẫn cần tiếp tục điều trị trong thời gian dài. Một số loại thuốc và vật tư y tế chị phải sử dụng nằm ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế khiến gia đình chị tiếp tục đối mặt với áp lực kinh phí.

Sự hỗ trợ của bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình chị Thảo có thêm nguồn lực trong giai đoạn khó khăn. Dẫu vậy, chặng đường điều trị phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Hai con nhỏ vẫn mong ngày mẹ trở về, trong khi gia đình chị cần thêm sự chung tay của cộng đồng để chị có điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

Gia đình chị Thảo vẫn cần thêm sự giúp đỡ của cộng đồng. Ảnh: PT

Báo Sức khỏe và Đời sống trân trọng cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Chuyên mục Vòng tay nhân ái, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua nghịch cảnh.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Thảo - Mã số 1120 xin gửi về: 1. Chị Bùi Thị Phương Thảo ở TDP Giáp Lai, xã Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 2. Ủng hộ trực tiếp tại bệnh viện: Qua Phòng Công tác xã hội và Truyền thông – Bệnh viện Phổi Trung ương. Tầng 2, nhà S5, số 463 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Hà Nội. 3. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1120 4. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1120 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0348820285 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1120



