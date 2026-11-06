MS 1129: Nam sinh người H’Mông trải qua 2 lần phẫu thuật, gia đình kiệt quệ vì chi phí điều trị

MS 1127: Mất thị lực vì khối u hốc mắt, nam sinh 16 tuổi cần được giúp đỡ để sớm phẫu thuật GĐXH – Mất thị lực mắt phải, thường xuyên đau đầu vì khối u hốc mắt tái phát và xâm lấn rộng, Hoàng Tuấn Tú - người dân tộc Tày ở Lạng Sơn lại phải nhập viện phẫu thuật. Gia đình Tú hiện rất cần sự chung tay của cộng đồng vì đã kiệt quệ kinh tế sau nhiều năm đi viện.

Tại Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa và bệnh lý sàn chậu (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), hoàn cảnh của Chua khiến những người làm công tác xã hội không khỏi trăn trở. Một ca bệnh nặng vốn đã nhiều lo lắng, nhưng với những gia đình nghèo, nỗi lo viện phí đôi khi còn đè nặng không kém tình trạng bệnh tật của người thân.

Gia đình em Sùng Pao Chua – người dân tộc H’Mông ở Bản Ma Sao Thấp, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu đã kiệt quệ về kinh tế sau 2 lần phẫu thuật, chi phí ngày một tăng. Gia đình đã tính xin chuyển viện về điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh với hy vọng giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Theo chia sẻ của anh Sùng A Mông - anh trai Chua, ngày 4/10/2026, trên đường đi làm thêm trở về nhà, em không may gặp tai nạn giao thông do tự ngã, gây chấn thương nghiêm trọng vùng bụng. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, Chua được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị.

Sùng Pao Chua đã phải phẫu thuật 2 lần sau tai nạn

Pao Chua được bác sĩ chẩn đoán chấn thương khối tá tràng – đầu tụy. Vào ngày 5/10, em được phẫu thuật cắt khối tá tụy. Tuy nhiên, sau ca mổ, Chua xuất hiện tình trạng chảy máu ổ bụng, buộc phải phẫu thuật lần hai vào ngày 13/10.

Hiện em vẫn cần được theo dõi, điều trị tích cực, kiểm soát tình trạng chảy máu và khối máu tụ dưới gan phải. Với tổn thương phức tạp, quá trình điều trị của Chua vẫn còn kéo dài, đồng nghĩa với nỗi lo chi phí điều trị còn lớn.

Cán bộ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, gia đình Chua đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Hơn 50 triệu đồng vay mượn đã được dùng để đóng viện phí. Trong khi đó, nguồn thu của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, vốn chẳng dư dả.

Gia đình Pao Chua rất cần sự chung tay của cộng đồng

Gia đình Chua có 8 người gồm bố mẹ, gia đình người anh trai và 2 em nhỏ sinh năm 2010, 2013 đang tuổi ăn học. Cuộc sống vốn đã chật vật, Chua còn phải đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Vậy mà tai nạn bất ngờ khiến em phải nằm viện, bố mẹ lại phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn từng khoản tiền để lo cho con.

Khi tiền bạc ngày càng cạn kiệt, gia đình đã nghĩ đến việc chuyển Chua về điều trị ở bệnh viện tỉnh cho giảm chi phí. Nhưng điều khiến người thân lo lắng là sức khỏe của em vẫn cần được theo dõi sát sao sau 2 lần phẫu thuật.

Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình Pao Chua đã tính xin về điều trị ở tuyến tỉnh cho đỡ chi phí

Chua còn trẻ, chặng đường phía trước vẫn còn dài. Gia đình em lúc này rất cần sự sẻ chia của các nhà hảo tâm và bạn đọc. Sự giúp đỡ của cộng động lúc này dù ít hay nhiều đều giúp cho gia đình Pao Chua có điều kiện tiếp tục điều trị và sớm trở về với người thân.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Sùng Pao Chua - Mã số 1129 xin gửi về: 1. Sùng Pao Chua ở Bản Ma Sao Thấp, xã Khun Há, tỉnh Lai Châu 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1129 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1129 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0862854001 5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi: Mã Số 1129







