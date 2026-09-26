Giả danh Cảnh sát cơ động chặn xe, người dân tránh né rồi tử vong

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Nguyễn Như Ý (SN 2000, trú tại xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giả danh Cảnh sát cơ động, chặn phương tiện nhằm đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Theo tài liệu điều tra, trước đó Ý nảy sinh ý định giả danh Cảnh sát cơ động để chặn các phương tiện vi phạm giao thông nhằm đe dọa và tư lợi cá nhân. Để thực hiện ý đồ, Ý tìm mua các vật dụng giống trang bị của Cảnh sát cơ động như biển tên, trang phục, dùi cui, đèn pin, còi.

Tối 24/9/2026, Ý điều khiển xe máy, mang theo các vật dụng trên từ phòng trọ tại phường Phan Đình Phùng đến địa bàn xã Vô Tranh. Sau đó, Ý tìm đến khu vực vắng người để thay trang phục Cảnh sát cơ động, cầm dùi cui, đèn pin và thực hiện ý định.

Khoảng 21h40 cùng ngày, phát hiện một người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, Ý ra tín hiệu uy hiếp tinh thần và yêu cầu người này dừng phương tiện.

Do lo sợ bị bắt, người điều khiển xe mô tô đã đi lấn sang phần đường ngược chiều để tránh Ý. Đúng lúc này, phương tiện xảy ra va chạm với một xe ô tô khách đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Lực lượng công an làm việc với Nguyễn Như Ý - (ảnh CATN).

Vụ va chạm khiến người điều khiển xe mô tô bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhưng sau đó tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ý rời khỏi hiện trường, đem các vật dụng giả danh Cảnh sát cơ động vứt ở nhiều nơi rồi trở về phòng trọ.

Đến rạng sáng 25/9, Ý đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông, nếu gặp người tự xưng là cán bộ công an có biểu hiện chặn xe, đe dọa, yêu cầu tiền hoặc tài sản, hoặc xử lý vi phạm không rõ căn cứ, cần bình tĩnh, chấp hành yêu cầu để bảo đảm an toàn, không tranh cãi, chống đối hoặc có hành vi nguy hiểm.

Trong điều kiện cho phép, người dân cần ghi nhận đặc điểm nhận dạng, phương tiện, địa điểm và các thông tin liên quan để phục vụ việc xác minh.

Khi nghi ngờ gặp trường hợp giả danh lực lượng Công an, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gọi số 113 để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

