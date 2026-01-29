Mua bán vàng miếng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh sẽ bị tịch thu từ 9/2/2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Trong khi giá vàng miếng tăng phi mã, quanh ngưỡng 180 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC, giới đầu tư cần nắm rõ quy định xử phạt mua bán, sản xuất, kinh doanh vàng, đặc biệt là vàng miếng để đảm bảo quyền lợi.

Một trong những điểm nổi bật của Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 25/12/2025, có hiệu lực từ 09/02/2026 là quy định chi tiết mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, trong đó siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Cụ thể căn cứ theo khoản 8 Điều 28 Nghị định 340/2025/NĐ-CP, những hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng:

1. Sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng.

2. Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

3. Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, theo khoản 9 điều luật này người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm.