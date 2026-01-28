Giá vàng ở mức 170 triệu đồng/lượng, mua bán vàng nhẫn có phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Năm nay, thị trường vàng chứng kiến những diễn biến chưa từng có khi giá vàng liên tục lập đỉnh. Vàng miếng SJC hiện đang vượt mốc 170 triệu đồng/lượng, thu hút sự quan tâm lớn của người dân không chỉ với mục đích tích trữ mà còn đầu tư, chốt lời. Trong bối cảnh đó, các quy định mới về thuế đối với hoạt động mua bán vàng đang được đặc biệt chú ý, nhất là câu hỏi: vàng nhẫn có phải đóng thuế 0,1% hay không?

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực từ 1/7/2026, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng lần đầu tiên được đưa vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân, với mức thuế suất dự kiến là 0,1% trên giá trị giao dịch. Điểm cần nhấn mạnh là chỉ vàng miếng mới thuộc diện chịu thuế, còn vàng nhẫn, vàng trang sức không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định này.

Mức thuế 0,1% được tính trực tiếp trên tổng giá trị bán ra, không phân biệt người bán lãi hay lỗ. Ví dụ, nếu bán 1 lượng vàng miếng với giá 170 triệu đồng, số thuế phải nộp là 170.000 đồng. Luật cũng giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị giao dịch chịu thuế, theo đó các giao dịch bán vàng miếng dưới ngưỡng nhất định có thể được miễn thuế, nhằm loại trừ các trường hợp mua bán nhỏ lẻ, mang tính tiết kiệm.

Theo các chuyên gia, đây là bước đi mang tính quản lý hơn là tận thu. Mức thuế rất thấp nên gần như không ảnh hưởng đến quyết định mua – bán vàng của người dân, mà chủ yếu nhằm minh bạch hóa giao dịch, bổ sung dữ liệu quản lý và đưa hoạt động mua bán vàng miếng vào khuôn khổ pháp lý tương tự các loại tài sản khác.

Dù vậy, để tránh phát sinh chi phí ngoài dự tính, người dân cần xác định rõ loại vàng giao dịch là vàng miếng hay vàng nhẫn, cập nhật quy định về ngưỡng chịu thuế và hỏi rõ cơ chế khấu trừ tại các cơ sở kinh doanh vàng trước khi mua bán. Nếu được hướng dẫn rõ ràng, chính sách này sẽ trở thành một "công cụ quản lý mềm", góp phần ổn định thị trường vàng trong thời gian tới.