Giá vàng ở mức giá 17 triệu đồng/lượng người bán vàng phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu từ năm 2026

Thứ ba, 14:31 27/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Giá vàng chưa năm nào gây nhiều sự chú ý nhiều như năm nay. Nhiều người lựa chọn mua vàng là kênh đầu tư, các quy định mới về hoá đơn, chứng từ, đóng thuế cũng cần người mua đặc biệt chú ý.

Những ngày qua,  giá vàng miếng SJC đang neo quanh mốc 170 triệu đồng/lượng, mức cao kỷ lục từ trước tới nay, khiến nhiều người cân nhắc bán ra để chốt lời. Tuy nhiên, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng sẽ thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, đây là điểm mới so với quy định hiện hành.

Cụ thể, chỉ vàng miếng mới phát sinh nghĩa vụ thuế, còn vàng nhẫn và vàng trang sức không phải nộp  thuế thu nhập cá nhân. Chính phủ sẽ ban hành thêm quy định về ngưỡng giá trị giao dịch, theo đó bán vàng miếng dưới ngưỡng này có thể được miễn thuế.

Mức thuế dự kiến áp dụng là 0,1% trên giá bán, tính trên tổng giá trị giao dịch, không phụ thuộc lãi hay lỗ. Ví dụ, bán 1 cây vàng miếng giá 170 triệu đồng thì số thuế phải nộp là 170.000 đồng.

Luật có hiệu lực từ 1/7/2026, thời điểm chính thức thu thuế bán vàng miếng sẽ do Chính phủ quy định nhưng không được áp dụng trước mốc này. Để tránh phát sinh chi phí ngoài dự tính, người dân cần xác định đúng loại vàng, cập nhật ngưỡng chịu thuế và hỏi rõ cơ chế khấu trừ tại cơ sở kinh doanh trước khi giao dịch.

Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnhGiá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 25/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đang bán ra ở mức bao nhiêu?Giá vàng hôm nay 25/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đang bán ra ở mức bao nhiêu?

GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 174,3 triệu đồng - đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng.

Top