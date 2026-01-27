Giá vàng ở mức giá 17 triệu đồng/lượng người bán vàng phải đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu từ năm 2026

Những ngày qua, giá vàng miếng SJC đang neo quanh mốc 170 triệu đồng/lượng, mức cao kỷ lục từ trước tới nay, khiến nhiều người cân nhắc bán ra để chốt lời. Tuy nhiên, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025, thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng sẽ thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, đây là điểm mới so với quy định hiện hành.

Cụ thể, chỉ vàng miếng mới phát sinh nghĩa vụ thuế, còn vàng nhẫn và vàng trang sức không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Chính phủ sẽ ban hành thêm quy định về ngưỡng giá trị giao dịch, theo đó bán vàng miếng dưới ngưỡng này có thể được miễn thuế.

Mức thuế dự kiến áp dụng là 0,1% trên giá bán, tính trên tổng giá trị giao dịch, không phụ thuộc lãi hay lỗ. Ví dụ, bán 1 cây vàng miếng giá 170 triệu đồng thì số thuế phải nộp là 170.000 đồng.

Luật có hiệu lực từ 1/7/2026, thời điểm chính thức thu thuế bán vàng miếng sẽ do Chính phủ quy định nhưng không được áp dụng trước mốc này. Để tránh phát sinh chi phí ngoài dự tính, người dân cần xác định đúng loại vàng, cập nhật ngưỡng chịu thuế và hỏi rõ cơ chế khấu trừ tại cơ sở kinh doanh trước khi giao dịch.