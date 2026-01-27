Giá vàng hôm nay 27/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý tăng hay giảm?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới.

Mở cửa phiên giao dịch 27/1, giá vàng miếng SJC không đổi so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 175-177 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được giao dịch trong vùng giá 175-177 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng ít biến động.

Đầu giờ sáng 27/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 173,5-176 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay đứng im so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 173-176 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 174-177 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Kết phiên giao dịch ngày 26/1, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 175–177 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 173,5–176 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt cuối tuần.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, giao dịch cuối phiên ở mức 173–176 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, chốt phiên ở mức 173,5–176,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay chững lại. Lúc 9h20' ngày 27/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.062,9 USD/ounce, tăng 0,9 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 27/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 161,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 21h ngày 26/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.062 USD/ounce, tăng 1,6% trong ngày. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 5.066 USD/ounce.