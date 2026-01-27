Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá vàng hôm nay 27/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý tăng hay giảm?

Thứ ba, 10:19 27/01/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC vọt lên 177 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng.

Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnhGiá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 27/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý tăng hay giảm? - Ảnh 2.

Giá vàng liên tiếp lập đỉnh mới.

Mở cửa phiên giao dịch 27/1, giá vàng miếng SJC không đổi so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 175-177 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được giao dịch trong vùng giá 175-177 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng ít biến động.

Đầu giờ sáng 27/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 173,5-176 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay đứng im so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 173-176 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 174-177 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Kết phiên giao dịch ngày 26/1, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 175–177 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên cuối tuần trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 173,5–176 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt cuối tuần.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, giao dịch cuối phiên ở mức 173–176 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, chốt phiên ở mức 173,5–176,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay chững lại. Lúc 9h20' ngày 27/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.062,9 USD/ounce, tăng 0,9 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 27/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 161,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 21h ngày 26/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.062 USD/ounce, tăng 1,6% trong ngày. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 5.066 USD/ounce.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Giá iPhone 16 mới nhất giảm sâu ở mức thấp chưa từng có, trang bị 'xịn' không kém iPhone 17

Giá iPhone 16 mới nhất giảm sâu ở mức thấp chưa từng có, trang bị 'xịn' không kém iPhone 17

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 16 thường full tính năng giá rẻ có trang bị hiện đại giống iPhone 17 đáng mua nhất hiện nay.

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng gần 2 tỷ đồng/m2.

Trải nghiệm ô tô giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, nội thất tiện nghi, chạy 170km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Trải nghiệm ô tô giá 199 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, nội thất tiện nghi, chạy 170km/lần sạc, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Ô tô mới gia nhập thị trường Việt Nam với mức giá khởi điểm từ 199 triệu đồng, hướng tới thiết kế nhỏ gọn và khả năng tiếp cận dễ dàng với người dùng phổ thông.

Giá xe ô tô Kia giảm sốc, thấp chưa từng có, Kia Morning, K3, Sorento rẻ nhất lịch sử

Giá xe ô tô Kia giảm sốc, thấp chưa từng có, Kia Morning, K3, Sorento rẻ nhất lịch sử

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất hiện vô cùng hấp dẫn nhờ ưu đãi lớn, trong đó Kia Moring chưa đến 350 triệu đồng, K3, Sorento chí phí cực rẻ.

Bất ngờ số tiền lãi nhận được khi gửi tiết kiệm 400 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Bất ngờ số tiền lãi nhận được khi gửi tiết kiệm 400 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,2 - 9%.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá đất ở tại 2 phường Tây Hồ và Phú Thượng đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 2 phường mới: Tây Hồ và Phú Thượng được hình thành từ quận Tây Hồ cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Hà Nội: Giá cho thuê biệt thự trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Đại Thanh và Hồng Vân đang biến động như nào đầu năm 2026

Hà Nội: Giá cho thuê biệt thự trên địa bàn 5 xã Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Đại Thanh và Hồng Vân đang biến động như nào đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, lượng thông tin cho thuê biệt thự, liền kề trên địa bàn huyện Thanh Trì cũ không quá rầm rộ, tập trung chủ yếu tại xã Tân Triều và Thanh Liệt cũ.

Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng hơn 2 triệu đồng/lượng.

SUV hạng B giá 327 triệu đồng đẹp sang trọng, nội thất cao cấp, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến dân tình xôn xao

SUV hạng B giá 327 triệu đồng đẹp sang trọng, nội thất cao cấp, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến dân tình xôn xao

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng B vừa ra mắt đang khiến dân tình xôn xao với mức giá siêu rẻ chỉ 327 triệu đồng, đè bẹp Kia Morning và Hyundai Grand i10.

Giá bạc hôm nay (26/1): Mở phiên tiếp đà tăng từ quốc tế, giá giao dịch trong nước bật lên 112 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (26/1): Mở phiên tiếp đà tăng từ quốc tế, giá giao dịch trong nước bật lên 112 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp đà tăng trưởng từ cuối tuần, từ 106 triệu đồng/kg bật lên vùng 112 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin khỏe, bền, cốp rộng, trang bị hiện đại chẳng kém Honda Vision, rẻ chỉ như Wave Alpha

Xe máy điện giá 23 triệu đồng pin khỏe, bền, cốp rộng, trang bị hiện đại chẳng kém Honda Vision, rẻ chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ mới sở hữu khá nhiều trang bị hiện đại, thậm chí vượt trội hơn cả Honda Vision, một chiếc xe được nhiều khách Việt ưa chuộng.

Trải nghiệm xe số Honda Wave 110cc giá 28 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách hiện đại, trang bị đỉnh cao, cốp rộng, rẻ hơn Future, cạnh tranh Wave Alpha

Trải nghiệm xe số Honda Wave 110cc giá 28 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách hiện đại, trang bị đỉnh cao, cốp rộng, rẻ hơn Future, cạnh tranh Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh

Giá cả thị trường
Hatchback hạng A giá 360 triệu đồng của Kia thiết kế nhỏ gọn, chạy hơn 200km/lần sạc, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 về Việt Nam sẽ có giá ra sao?

Hatchback hạng A giá 360 triệu đồng của Kia thiết kế nhỏ gọn, chạy hơn 200km/lần sạc, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 về Việt Nam sẽ có giá ra sao?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 25/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đang bán ra ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/1: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đang bán ra ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top