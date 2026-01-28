Giá vàng hôm nay 28/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý biến động ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 177,6-180,6 triệu đồng/lượng

Trong nước, mở cửa phiên giao dịch 28/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 178,1-180,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được giao dịch trong vùng giá 178,1-180,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được điều chỉnh tăng mạnh, thiết lập kỷ lục mới.

Đầu giờ sáng 28/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 177-180 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và đắt hơn 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 177,2-180,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 177,6-180,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại phiên giao dịch 27/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 27/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 175,3-177,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Tới cuối giờ chiều ngày 27/1, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 174,1-176,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 173-176 triệu đồng/lượng (mua-bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 174,3-177,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Trên thế giới, giá vàng hôm nay tăng mạnh, vượt 5.200 USD/ounce. Lúc 8h43' ngày 28/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.208,7 USD/ounce, tăng 140,7 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 28/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 166,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h15' ngày 27/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.068 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.868 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 27/1 cao hơn khoảng 93,1% (tương đương tăng 2.443 USD/ounce) so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 160,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 27/1.