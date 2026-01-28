Giá vàng hôm nay 28/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý biến động ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh, lên 178,1-180,6 triệu đồng/lượng, tăng tới 2,8-3,3 triệu đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.
Giá vàng hôm nay trong nước
Trong nước, mở cửa phiên giao dịch 28/1, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 178,1-180,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB đầu giờ sáng nay cũng được giao dịch trong vùng giá 178,1-180,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay được điều chỉnh tăng mạnh, thiết lập kỷ lục mới.
Đầu giờ sáng 28/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 177-180 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và đắt hơn 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 177,2-180,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 177,6-180,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Tại phiên giao dịch 27/1, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh thêm khoảng 1 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 27/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 175,3-177,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.
Tới cuối giờ chiều ngày 27/1, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 174,1-176,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 173-176 triệu đồng/lượng (mua-bán). Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 174,3-177,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Trên thế giới, giá vàng hôm nay tăng mạnh, vượt 5.200 USD/ounce. Lúc 8h43' ngày 28/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.208,7 USD/ounce, tăng 140,7 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 28/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá hơn 166,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 14,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h15' ngày 27/1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 5.068 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.868 USD/ounce.
Giá vàng thế giới đêm 27/1 cao hơn khoảng 93,1% (tương đương tăng 2.443 USD/ounce) so với đầu năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 160,9 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 16,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 27/1.
