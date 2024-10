Mưa lớn khiến nhiều đường TP Đồng Hới tê liệt

Gió to, kèm theo mưa lớn đã đánh chìm một thuyền câu mực của ngư dân xã Bảo Ninh khi đang trên đường vào bờ. Rất may 2 ngư dân trên thuyền bơi vào bờ an toàn. Hiện chính quyền và người dân địa phương đang tìm cách trục vớt con thuyền bị đắm. Ngư dân xã Bảo Ninh cho rằng, cửa biển Nhật Lệ bị bồi lấp là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn tàu thuyền khi vào ra cửa biển này.