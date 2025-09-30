Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Xem tin bão số 10, chồng mới hiểu vì sao vợ giấu tiền gửi bố mẹ xây nhà

Thứ ba, 20:30 30/09/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Xem tin tức bão số 10 quét qua quê vợ, tôi thấy mắt cay sè, cổ họng nghèn nghẹn. Tôi chợt hiểu rõ lý do vợ lén lấy tiền gửi về quê cho bố mẹ xây nhà.

Tôi viết những dòng này trong tâm trạng vừa ngổn ngang vừa nhẹ nhõm khi đã kịp nhận ra sai lầm và sửa lỗi.

Vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ ở Đồng Nai. Chúng tôi có hai con nhỏ. Bố mẹ vợ tôi vẫn ở quê nhà tại miền Trung.

Tôi làm công nhân, còn vợ là kế toán cho một công ty nhỏ. Cuộc sống không dư dả, nhưng với mức lương của cả hai, chúng tôi vẫn có thể dành dụm được chút ít.

Tôi giao tiền lương của mình cho vợ quản lý, chỉ giữ một ít để đổ xăng. Chúng tôi ăn uống dè sẻn, chi tiêu rất cơ bản. Tiền đưa vợ, tôi nói cô ấy để vào quỹ tiết kiệm chung, sau có việc lớn cần dùng mới mang ra.

Mấy tháng trước, anh trai thứ của tôi nói muốn vay nóng 300 triệu, khoảng 1 tháng thì trả lại. Tôi bàn với vợ rút tiền tiết kiệm cho bác ấy vay, nhưng vợ lại nói, trong tài khoản chỉ còn 50 triệu đồng.

Tôi tá hỏa yêu cầu vợ trả lời về số tiền tiết kiệm. Theo tôi nhẩm tính thì trong từng ấy năm, dù chi tiêu nhiều, vợ chồng tôi cũng phải để ra được 300-400 triệu.

- Ảnh 2.

Ảnh minh họa: P.X

Tôi nghi ngờ vợ lấy tiền chung làm quỹ riêng và dùng vào việc không chính đáng, nhưng cô ấy kiên quyết nói mình không có tiền cất riêng. Bị chồng tra khảo, vợ bật khóc, thú nhận trong 3 năm qua đã gửi hơn 200 triệu đồng về quê, góp thêm cho bố mẹ vợ xây nhà.

Cô ấy bảo đã nói dối bố mẹ là vợ chồng tôi cho vay, khi nào ông bà có thì gửi lại. Cô ấy cũng định nói chuyện với tôi mấy lần nhưng lại sợ.

Dù vợ đã phân bua, tôi cũng không chấp nhận bất cứ lý do nào.

Tôi bực tức, trách vợ không nghĩ cho chồng con, chỉ lo cho nhà ngoại. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, tôi buông lời xúc phạm vợ. Kể từ đó, chúng tôi ở cùng nhà nhưng xem nhau như người xa lạ, ngoại trừ lúc nói chuyện liên quan đến con cái.

Cho đến hôm nay, khi xem tin tức về cơn bão số 10 , thấy cảnh tượng nhà cửa đổ sập, bao người trắng tay trong chốc lát, tim tôi bỗng thắt lại.

Quê vợ tôi cũng chịu ảnh hưởng trong đợt bão này, biết bao căn nhà đổ nát, tốc mái. Nhìn cảnh người già đứng xiêu vẹo trước căn nhà tan hoang, ngổn ngang gạch đá, tôi chạy vào phòng hỏi vợ tình hình bố mẹ vợ ở quê.

Vợ tôi mừng rỡ khi được chồng bắt chuyện sau 3 tháng chiến tranh lạnh. Cô ấy càng vui hơn, khoe nhờ căn nhà xây kiên cố mà bố mẹ không sao.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nghĩ đến cảnh nếu không có những đồng tiền chắt chiu của vợ, liệu bố mẹ cô ấy sẽ ra sao khi bão đến? Hóa ra suốt thời gian qua, vợ tôi không ích kỷ, cũng chẳng vô tâm với chồng con. Tôi mới là người ích kỷ, thiếu thấu đáo.

Tôi không hiểu cho tấm lòng người con xa bố mẹ, không hiểu quê vợ quanh năm đối mặt với mưa bão. Mỗi mùa mưa bão, vợ tôi đều đứng ngồi không yên. Cô ấy lo cho bố mẹ không có một mái ấm tử tế để nương náu.

Tôi đã sai khi chỉ nhìn mọi chuyện từ góc độ của mình. Tôi ích kỷ vì chỉ muốn vun vén cho tổ ấm nhỏ, mà quên rằng vợ cũng là con, cũng có chữ hiếu phải tròn.

Hiểu ra mọi chuyện, tôi ngồi lại bên vợ, nắm tay cô ấy và nói lời xin lỗi. Tôi hứa sẽ cùng vợ lo cho bố mẹ, không để cô ấy âm thầm lo lắng nữa.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Bí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệtBí quyết sống của người phụ nữ tự tin: Đơn giản nhưng khác biệt

GĐXH - Người phụ nữ tự tin không chỉ thu hút nhờ vẻ bề ngoài, mà còn bởi phong thái, tư duy và cách sống. Họ biết trân trọng giá trị bản thân, dám đương đầu thử thách và luôn lan tỏa năng lượng tích cực.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Người khôn ngoan hiểu: Nghèo không làm 2 việc, giàu tránh 3 kiểu người

Cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông chỉ muốn cưới ngay vì tài nấu nướng tuyệt đỉnh

Cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông chỉ muốn cưới ngay vì tài nấu nướng tuyệt đỉnh

Top con giáp nắm bắt cơ hội kiếm tiền cực nhanh, dễ giàu sang

Top con giáp nắm bắt cơ hội kiếm tiền cực nhanh, dễ giàu sang

Giờ sinh Âm lịch của người có phúc phận sâu dày, khó khăn luôn có quý nhân phù trợ

Giờ sinh Âm lịch của người có phúc phận sâu dày, khó khăn luôn có quý nhân phù trợ

Dạy con đúng cách theo Harvard: Không tốn tiền, con vẫn phát triển trí tuệ vượt bậc

Dạy con đúng cách theo Harvard: Không tốn tiền, con vẫn phát triển trí tuệ vượt bậc

Cùng chuyên mục

Bố chồng vừa qua đời, tôi vô tình phát hiện bí mật của mẹ chồng khi đi chùa cùng bà

Bố chồng vừa qua đời, tôi vô tình phát hiện bí mật của mẹ chồng khi đi chùa cùng bà

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi biết chuyện, tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình là thế nào. Tôi thương mẹ chồng khi phải mang trên mình gánh nặng cảm giác tội lỗi nhưng cũng thương bố chồng quá cố và thương chồng tôi.

Bạn của chồng muốn tặng 'món quà' đặc biệt, biết lý do tôi giật mình, khó xử

Bạn của chồng muốn tặng 'món quà' đặc biệt, biết lý do tôi giật mình, khó xử

Tâm sự - 16 giờ trước

Trong lúc chới với, đau khổ, tôi được bạn của chồng ngỏ lời tặng "món quà' đặc biệt. Nhưng khi biết lý do, tôi bối rối và không biết phải xử trí ra sao.

Mẹ liên tục gọi điện xin tiền làm từ thiện, con gái tá hỏa khi biết sự thật

Mẹ liên tục gọi điện xin tiền làm từ thiện, con gái tá hỏa khi biết sự thật

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ muốn tôi gửi tiền về quyên góp cho các quỹ khuyến học, chương trình từ thiện ở địa phương nhưng gần đây, tôi rất sốc khi phát hiện sự thật.

Lén cho bố mẹ đẻ 200 triệu sửa nhà, tôi bàng hoàng trước phản ứng của cả gia đình nhà chồng

Lén cho bố mẹ đẻ 200 triệu sửa nhà, tôi bàng hoàng trước phản ứng của cả gia đình nhà chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi cứ ngồi đó, nghe những lời giáo huấn của bố mẹ chồng, cảm giác mình như kẻ tội đồ trong gia đình.

Tôi mất trắng 1,8 tỷ đồng vì cho con nuôi vay tiền: Bài học quá đắt về lòng người

Tôi mất trắng 1,8 tỷ đồng vì cho con nuôi vay tiền: Bài học quá đắt về lòng người

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì một phút yếu lòng, tôi đã đánh mất toàn bộ tiền dưỡng già vào tay con nuôi.

Bố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều này

Bố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều này

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đến bây giờ khi tôi muốn đề cập chuyện cưới xin, bố mẹ bắt đầu tỏ rõ thái độ không đồng ý.

Chồng lười việc nhà nhưng người yêu cũ nhờ gì cũng làm, mèo ốm chị ấy cũng gọi

Chồng lười việc nhà nhưng người yêu cũ nhờ gì cũng làm, mèo ốm chị ấy cũng gọi

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi nhờ việc gì chồng cũng từ chối hoặc trì hoãn mãi, nhưng người yêu cũ thì hễ gọi là anh đi ngay, từ máy tính hỏng, xe chết máy đến mèo bị ốm cần mang đi khám.

Tận tụy chăm mẹ chồng nằm viện, tôi rơi nước mắt cay đắng trước câu nói của bà với người lạ

Tận tụy chăm mẹ chồng nằm viện, tôi rơi nước mắt cay đắng trước câu nói của bà với người lạ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghe câu nói của mẹ chồng, tôi thấy đau đớn, tủi thân vô cùng. Tôi chạy vào nhà vệ sinh để giấu đi những giọt nước mắt cay đắng nhưng càng cố kiềm chế, nước mắt càng rơi nhiều.

Chồng giấu tiền riêng nhưng cách anh tiêu mới là điều khiến tôi lạnh gáy

Chồng giấu tiền riêng nhưng cách anh tiêu mới là điều khiến tôi lạnh gáy

Tâm sự - 2 ngày trước

Chuyện bắt đầu từ lúc tôi tình cờ phát hiện trong cốp xe anh có một phong bì dày.

Mới cưới 2 tháng mà tôi đã muốn ly hôn ngay vì sự lập dị và oái oăm của cả nhà chồng

Mới cưới 2 tháng mà tôi đã muốn ly hôn ngay vì sự lập dị và oái oăm của cả nhà chồng

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi không còn thấy chút hy vọng nào nơi căn nhà này.

Xem nhiều

Tận tụy chăm mẹ chồng nằm viện, tôi rơi nước mắt cay đắng trước câu nói của bà với người lạ

Tận tụy chăm mẹ chồng nằm viện, tôi rơi nước mắt cay đắng trước câu nói của bà với người lạ

Tâm sự

GĐXH - Nghe câu nói của mẹ chồng, tôi thấy đau đớn, tủi thân vô cùng. Tôi chạy vào nhà vệ sinh để giấu đi những giọt nước mắt cay đắng nhưng càng cố kiềm chế, nước mắt càng rơi nhiều.

Bố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều này

Bố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều này

Tâm sự
Bạn thân có bầu, chồng tôi nhận lời đóng giả bạn trai về quê ra mắt

Bạn thân có bầu, chồng tôi nhận lời đóng giả bạn trai về quê ra mắt

Tâm sự
Mẹ liên tục gọi điện xin tiền làm từ thiện, con gái tá hỏa khi biết sự thật

Mẹ liên tục gọi điện xin tiền làm từ thiện, con gái tá hỏa khi biết sự thật

Tâm sự
Lén cho bố mẹ đẻ 200 triệu sửa nhà, tôi bàng hoàng trước phản ứng của cả gia đình nhà chồng

Lén cho bố mẹ đẻ 200 triệu sửa nhà, tôi bàng hoàng trước phản ứng của cả gia đình nhà chồng

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top