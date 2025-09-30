Bạn của chồng muốn tặng 'món quà' đặc biệt, biết lý do tôi giật mình, khó xử
Trong lúc chới với, đau khổ, tôi được bạn của chồng ngỏ lời tặng "món quà' đặc biệt. Nhưng khi biết lý do, tôi bối rối và không biết phải xử trí ra sao.
Tôi 33 tuổi, lập gia đình 6 năm và có một con trai nhỏ. Cuộc sống vốn yên bình cho đến khi chồng tôi phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối.
Sau thời gian dài chạy thận, bác sĩ cho biết anh cần ghép thận để duy trì sự sống. Ghép thận không chỉ phụ thuộc nhóm máu mà còn đòi hỏi sự tương thích HLA (kháng nguyên bạch cầu người). Càng nhiều chỉ số phù hợp, khả năng thành công càng cao và nguy cơ thải ghép càng thấp. Chính vì vậy, việc tìm được thận tương thích vô cùng khó khăn.
Nghe tin, người thân trong gia đình tôi đều sẵn sàng hiến thận. Nhưng sau hàng loạt xét nghiệm, không ai phù hợp. Chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi phép màu. Mẹ chồng ngày ngày cầu nguyện mong có ai đó hiến thận nhân đạo cho anh.
Suốt thời gian anh đau bệnh, cuộc sống gia đình tôi chỉ toàn nước mắt. Dù không muốn bi lụy nhưng nghĩ đến việc những ngày mẹ con tôi bên anh dần ngắn lại, tôi rất đau lòng.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi nhận được tin nhắn từ Đ., bạn thân của chồng. Anh hẹn gặp và cho biết đã tìm được người hiến thận phù hợp với chồng tôi.
Tôi mừng vui như người "chết đuối vớ được cọc" nên nhanh chóng đến gặp anh. Gặp nhau, tôi thêm một lần bất ngờ. Anh Đ. cho biết, người có thận phù hợp với chồng tôi chính là anh. Và, anh sẵn sàng hiến một bên thận của mình cho chồng tôi.
Chuyện sẽ chẳng có gì khó xử nếu giữa chúng tôi không có mối quan hệ đặc biệt. Anh Đ. và chồng tôi vốn là đôi bạn thân. Ngày còn trẻ, cả hai cùng yêu tôi say đắm.
Vì là bạn thân, hai người thỏa thuận sẽ chinh phục tôi một cách văn minh. Tôi chọn ai thì người còn lại sẽ rút lui và vẫn giữ nguyên tình bạn.
Những năm ấy, cả hai người đều đến với tôi bằng tấm chân tình. Nhưng trái tim tôi chỉ nghiêng về người chồng hiện tại.
Dù rất đau khổ, anh Đ. chấp nhận rút lui. Như đã thỏa thuận, anh Đ. và chồng tôi vẫn là bạn và vẫn giữ mối quan hệ thân tình.
Sau khi chúng tôi kết hôn , anh Đ. đi lập nghiệp xa. Theo lời chồng tôi, anh Đ. làm vậy để quên đi chuyện tình buồn của mình. Vì là bạn thân, anh Đ. và chồng tôi biết rất rõ chỉ số sức khỏe của nhau. Anh cũng biết việc chồng tôi thuộc nhóm máu hiếm.
Vì vậy, khi nghe tin chồng tôi bệnh nặng, anh lập tức đi kiểm tra và phát hiện mình tương thích, đủ điều kiện hiến thận. Anh thương chồng tôi, anh nói không muốn chồng tôi ra đi khi còn quá trẻ, không muốn con tôi mồ côi cha…
Nghe anh nói, tôi nghẹn ngào trong nước mắt. Sự hy sinh của anh khiến tôi bối rối vô cùng.
Nghe một người quen nói, tôi biết thông tin, ngoài những lý do trên, việc anh hiến thận còn vì tình cảm từng dành cho tôi. Anh vẫn chưa quên được tôi. Vẫn như lúc trẻ, anh vẫn làm tất cả để tôi được hạnh phúc.
Nghe vậy, tôi càng khó xử và áy náy hơn. Đây có thể sẽ là cơ hội duy nhất để tôi cứu sống chồng mình, cứu sống cha của con tôi. Nhưng nếu nhận lời, tôi cảm thấy mình thật ích kỷ, thật bất công với anh Đ..
Tôi không muốn tự tay khép lại cánh cửa sống còn duy nhất của chồng nhưng cũng không muốn bất công, mang món nợ khó trả với người đàn ông yêu, sẵn sàng hy sinh tất cả vì mình.
Tôi phải làm sao đây?
Độc giả giấu tên
Xem tin bão số 10, chồng mới hiểu vì sao vợ giấu tiền gửi bố mẹ xây nhàTâm sự - 3 giờ trước
Xem tin tức bão số 10 quét qua quê vợ, tôi thấy mắt cay sè, cổ họng nghèn nghẹn. Tôi chợt hiểu rõ lý do vợ lén lấy tiền gửi về quê cho bố mẹ xây nhà.
Bố chồng vừa qua đời, tôi vô tình phát hiện bí mật của mẹ chồng khi đi chùa cùng bàTâm sự - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi biết chuyện, tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình là thế nào. Tôi thương mẹ chồng khi phải mang trên mình gánh nặng cảm giác tội lỗi nhưng cũng thương bố chồng quá cố và thương chồng tôi.
Mẹ liên tục gọi điện xin tiền làm từ thiện, con gái tá hỏa khi biết sự thậtTâm sự - 1 ngày trước
Mẹ muốn tôi gửi tiền về quyên góp cho các quỹ khuyến học, chương trình từ thiện ở địa phương nhưng gần đây, tôi rất sốc khi phát hiện sự thật.
Lén cho bố mẹ đẻ 200 triệu sửa nhà, tôi bàng hoàng trước phản ứng của cả gia đình nhà chồngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi cứ ngồi đó, nghe những lời giáo huấn của bố mẹ chồng, cảm giác mình như kẻ tội đồ trong gia đình.
Tôi mất trắng 1,8 tỷ đồng vì cho con nuôi vay tiền: Bài học quá đắt về lòng ngườiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ vì một phút yếu lòng, tôi đã đánh mất toàn bộ tiền dưỡng già vào tay con nuôi.
Bố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều nàyTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Đến bây giờ khi tôi muốn đề cập chuyện cưới xin, bố mẹ bắt đầu tỏ rõ thái độ không đồng ý.
Chồng lười việc nhà nhưng người yêu cũ nhờ gì cũng làm, mèo ốm chị ấy cũng gọiTâm sự - 2 ngày trước
Tôi nhờ việc gì chồng cũng từ chối hoặc trì hoãn mãi, nhưng người yêu cũ thì hễ gọi là anh đi ngay, từ máy tính hỏng, xe chết máy đến mèo bị ốm cần mang đi khám.
Tận tụy chăm mẹ chồng nằm viện, tôi rơi nước mắt cay đắng trước câu nói của bà với người lạTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Nghe câu nói của mẹ chồng, tôi thấy đau đớn, tủi thân vô cùng. Tôi chạy vào nhà vệ sinh để giấu đi những giọt nước mắt cay đắng nhưng càng cố kiềm chế, nước mắt càng rơi nhiều.
Chồng giấu tiền riêng nhưng cách anh tiêu mới là điều khiến tôi lạnh gáyTâm sự - 2 ngày trước
Chuyện bắt đầu từ lúc tôi tình cờ phát hiện trong cốp xe anh có một phong bì dày.
Mới cưới 2 tháng mà tôi đã muốn ly hôn ngay vì sự lập dị và oái oăm của cả nhà chồngTâm sự - 2 ngày trước
Tôi không còn thấy chút hy vọng nào nơi căn nhà này.
Tận tụy chăm mẹ chồng nằm viện, tôi rơi nước mắt cay đắng trước câu nói của bà với người lạTâm sự
GĐXH - Nghe câu nói của mẹ chồng, tôi thấy đau đớn, tủi thân vô cùng. Tôi chạy vào nhà vệ sinh để giấu đi những giọt nước mắt cay đắng nhưng càng cố kiềm chế, nước mắt càng rơi nhiều.