Mức lương hưu thấp nhất từ 2027 có sự thay đổi?

Đề xuất thay đổi quy định về mức lương hưu thấp nhất

Theo báo Lao động, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã nghe Tờ trình tóm tắt và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Dự thảo Luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Đáng chú ý nội dung tờ trình là đề xuất sửa đổi mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức tham chiếu đối với một số nhóm có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

Tại khoản 33 Điều 1 của dự thảo Luật, Chính phủ đề xuất sửa đổi khoản 11 Điều 141 của Luật BHXH năm 2024.

Chính sách này áp dụng dành riêng cho một số nhóm đối tượng cụ thể, đòi hỏi phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện được quy định tại điểm a, b, c, d, đ, g và i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH; Người tham gia đã bắt đầu tham gia BHXH trước thời điểm Luật sửa đổi chính thức có hiệu lực thi hành; Có thời gian thực tế đóng BHXH bắt buộc từ đủ 20 năm trở lên.

Theo cơ quan soạn thảo, mức lương hưu thấp nhất được neo theo mức tham chiếu tại thời điểm giải quyết hưởng chế độ, chứ không phải là một khoản tiền cố định được quy định cứng trong văn bản luật. Đây cũng là quy định mang tính đặc thù hỗ trợ cho các nhóm đối tượng cụ thể, không áp dụng cào bằng cho tất cả người tham gia hay mọi trường hợp nghỉ hưu.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đề xuất thay đổi quy định về mức lương hưu thấp nhất. Ảnh minh họa: TL

Các nhóm đối tượng quy định tại điểm a, b, c, d, đ, g và i khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH 2024 gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân và viên chức quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;

i) Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Mức lương hưu thấp nhất hiện nay là bao nhiêu?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức lương hưu thấp nhất sẽ không còn là con số cố định mà phụ thuộc vào mức tham chiếu do Chính phủ quy định, nhất là khi mức này không thấp hơn mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8%.

Đồng thời mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng 8% từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Theo đó mức lương hưu thấp nhất không còn được xác định bằng mức lương cơ sở như trước đây mà phụ thuộc vào mức tham chiếu do Chính phủ quy định, nhất là khi mức này không thấp hơn mức lương cơ sở.