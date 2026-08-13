Mùng 1 tháng 7 âm lịch: Những việc cần làm ngay để tích lộc, tránh họa

Cúng lễ đầu tháng

Trong quan niệm dân gian, việc cúng lễ ngày mùng 1 âm lịch đã trở thành một nét đẹp tâm linh truyền thống, được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Vào ngày này, hầu hết các gia đình đều chuẩn bị một mâm lễ đơn giản nhưng trang trọng với hương hoa, trầu cau, trái cây, đôi khi là mâm cơm chay hoặc mặn tùy điều kiện.

Lễ cúng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là một cách để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính và tưởng nhớ cội nguồn. Đây cũng là dịp nhắc nhở mỗi người sống hướng thiện, biết ơn những gì mình đang có và nỗ lực làm điều tốt lành để tích phúc cho bản thân và gia đình.

Ngoài ra, nhiều gia đình còn kết hợp với việc dọn dẹp, lau chùi bàn thờ, thay nước, thay hoa tươi trong ngày mùng 1. Hành động này không chỉ thể hiện sự thành kính mà còn tạo nên không gian trang nghiêm, thanh tịnh, giúp tâm an và tạo năng lượng tích cực cho tháng cô hồn.

Đi chùa, làm việc thiện

Theo VTC News, ngoài việc thắp hương tại nhà, gia chủ có thể dâng hương tại đền chùa để cầu bình an. Đây không chỉ đơn thuần là nghi thức tâm linh mà còn giúp nhiều người cảm thấy bình yên trong tâm hồn.

Ngoài việc thắp hương tại nhà, gia chủ có thể dâng hương tại đền chùa để cầu bình an.

Đầu tháng còn là dịp thích hợp để làm việc thiện như giúp đỡ người khó khăn, chia sẻ đồ ăn với người vô gia cư, hoặc chỉ đơn giản là nói những lời tốt lành, động viên, chúc phúc người khác. Mỗi hành động nhỏ bé nhưng mang đến năng lượng tích cực, gieo hạt giống thiện lành có thể lan tỏa phúc khí cho bản thân và gia đình.

Thăm mộ, tưởng nhớ người thân

Người xưa quan niệm rằng, tháng 7 âm lịch là thời điểm "cửa âm mở rộng", vì thế việc tưởng nhớ tổ tiên, ông bà lại càng trở nên cần thiết. Khi con cháu thắp nén nhang thành kính, không chỉ thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", mà còn được tin rằng sẽ nhận về sự phù hộ, che chở để gia đình gặp nhiều may mắn, tránh được rủi ro trong tháng "nhạy cảm" này.

Hành động thăm mộ, dọn dẹp phần mộ, cắm hoa tươi, đốt nén hương thơm còn mang ý nghĩa gắn kết giữa hai thế giới âm – dương, giúp con cháu cảm thấy an lòng hơn, nhẹ nhõm hơn. Đây cũng là cách để mỗi người khởi đầu tháng 7 âm lịch với tâm thế bình yên, từ đó thu hút năng lượng tích cực và điều tốt lành đến với gia đình.

Thanh tẩy nơi ở và phóng sinh

Cũng theo VTV, ngay từ đầu tháng 7 âm lịch, bạn nên dùng hỗn hợp ngũ vị hương được nấu từ 5 loại hương thơm của Hồi khô, quế khô, xả, hương nhu, mùi thơm (hoặc lá bưởi) kết hợp rượu ngâm gừng (ngâm ít nhất 5 ngày) để thanh tẩy hoàn toàn trong căn nhà của mình. Cách làm này được quan niệm có tác dụng cân bằng sinh khí trong nhà.

Tháng 7 âm lịch, bạn nên thanh tẩy hoàn toàn trong căn nhà của mình. Cách làm này được quan niệm có tác dụng cân bằng sinh khí trong nhà.

Phóng sinh là một hành động nhân đạo, thể hiện lòng từ bi. Vào dịp Rằm tháng 7, nhiều gia đình thường mua cá, chim, rùa để thả về tự nhiên. Tuy nhiên, để phóng sinh thực sự có ý nghĩa, cần tránh chạy theo hình thức, phóng sinh đúng cách để bảo đảm sự sống cho các con vật.

Đặt phong bao lì xì dưới đáy hũ gạo

Bạn có thể chuẩn bị một phong bao lì xì đỏ, để tiền ở bên trong rồi đặt dưới đáy hũ gạo. Theo quan niệm phong thủy, việc này mang ý nghĩa thu hút tài lộc, giúp tiền vào như nước. Nhiều gia đình còn phủ thêm miếng vải đỏ lên nắp hũ để gia tăng vượng khí.

Ngoài ra, gia chủ cần phải giữ cho hũ gạo luôn đầy, đại diện cho tài sản trong nhà luôn đủ đầy. Hũ gạo cạn kiệt có thể đại diện cho việc gia đình thiếu thốn, gặp nhiều khó khăn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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