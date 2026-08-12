Thời điểm vàng người tuổi này giàu có bất ngờ trong tháng cô hồn

Thông tin trên VTV, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn, nhiều người lo lắng sẽ gặp điều không hay. Tuy nhiên, theo chuyên gia phong thủy NA (CTCP Kiến trúc phong thủy AN) cho biết, bất cứ ai cũng phải có những đề phòng về tâm linh, phong thủy trong cuộc sống. Vì thế, không phải cứ tháng cô hồn là gặp những điều xui xẻo. Chuyên gia phong thủy NA đã chỉ ra một số người tuổi này có thể sẽ gặp may mắn và nhiều tài lộc trong tháng 7 âm lịch.

Tuổi Thân

Trong tháng 7 âm lịch, tài lộc của con giáp tuổi Thân cũng được Thần tài phù hộ. Những người này tuổi này có thể sẽ bước vào giai đoạn phát triển suôn sẻ, có thể đạt được những thành tựu tốt trong sự nghiệp, thu nhập cũng ngày càng dư dả.

Dù có làm công chức hay thương gia thì người tuổi Thân đều sẽ đảm đương tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc công việc được giao phó.

Các dự án mới xuất hiện cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển của người tuổi Thân, giúp họ nâng cao hiệu quả làm việc, được lãnh đạo đánh giá cao và công nhận, thăng chức tăng lương đều đặn.

Trong tháng 7 âm lịch, tài lộc của con giáp tuổi Thân cũng được Thần tài phù hộ.

Chỉ cần tiếp tục duy trì động lực tốt trong quá trình phát triển trong tương lai, họ sẽ sớm đạt được mục tiêu mà mình đã dự định.

Tuổi Mão

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, tuổi Mão bản tính ít nói, không thích gây sự, hoàn cảnh gia đình sẽ được cải thiện nhờ nỗ lực của bản thân. Họ luôn là người có thái độ tốt, lòng tốt có thể khiến những người xung quanh nhìn nhận giá trị của họ.

Bên cạnh đó, người tuổi Mão còn có tầm nhìn xa trông rộng, tính cách trầm tĩnh, sắc sảo. Họ biết nắm bắt cơ hội nghề nghiệp mới ở mọi nơi, kể cả ở môi trường công sở mới.

Người tuổi Mão có thể rất bình ổn trong tháng 6, phát triển có thể chậm hơn một chút nhưng bắt đầu từ tháng 7, cuộc sống của họ sẽ viên mãn hơn. Bước sang tháng 7, họ sẽ có một khởi đầu mới tiến bộ vượt bậc, nhiều vấn đề được giải quyết, thu nhập tăng tiến, gặp gió thuận hòa.

Tháng 7 có nhiều quý nhân xuất hiện bên cạnh họ, việc thăng quan tiến chức có thể xảy ra. Người tuổi Mão có những bước tiến xa hơn, mọi việc hanh thông như ý.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn bước sang tháng 7 âm lịch với vận trình có khởi sắc rõ rệt nhờ cục diện Tam Hợp quý nhân nâng đỡ. Công danh sự nghiệp có dấu hiệu bừng sáng bất ngờ. Người tuổi này biết cách thuận theo chiều hướng phát triển mà lựa mình, linh hoạt thay đổi để không đánh mất bản sắc mà vẫn gây được sự chú ý nhất định.

Bản mệnh cũng có thể mưu cầu đại sự ở thời điểm này. Tuy nhiên, cần chú ý bởi dân gian quan niệm thấng 7 âm lịch là tháng cô hồn và thời tiết mưa ngâu, vì thế bạn nên xem ngày tốt xấu trước khi tiến hành bất cứ việc lớn nhỏ gì để đề phòng bất trắc.

Tài lộc trong tháng vẫn đang trên đà khởi sắc. Nỗ lực làm việc của người tuổi này sẽ đem lại viễn cảnh tươi sáng trong tương lai cho bạn.

Những việc cần làm giúp tuổi Thân, Mão, Thìn giữ ấm năng lượng dương trong nhà

Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương chia sẻ với Gia đình và Xã hội, do ảnh hưởng trực tiếp từ tiết khí khi sang tháng 7 âm âm khí lấn át dương khí, khiến nhiệt độ xuống thấp, khí lạnh bắt đầu sinh ra. Do đó, cần củng cố trạch vận, tối ưu dương khí nhà ở.

Cách đơn giản nhất là gia chủ tận dụng dương khí từ ánh sáng và gió tự nhiên qua hệ cửa chính, cửa sổ, giếng trời - giúp không gian sống luôn khô thoáng, dương khí luân chuyển đều đặn.

Treo đèn lồng trước nhà, đốt trầm, xông thảo mộc

Treo đèn lồng đỏ trước hiên nhà - sắc đỏ mang ý nghĩa may mắn, dương khí dồi dào. Ngoài ra, nên dùng đèn ngủ, đèn bàn hay đèn lồng có ánh vàng, màu ấm, dịu mắt, tạo cảm giác dễ chịu, thư thái đặc biệt là buổi tối.

Bạn có thể treo đèn lồng đỏ trước hiên nhà - sắc đỏmang ý nghĩa may mắn, dương khí dồi dào.

Tháng 7 âm lịch nên đốt trầm hương, hoặc nhang sạch, xông thảo mộc 2–3 lần/tuần. Hoặc đơn giản là nấu nồi nước vỏ cam + quế xông hương tự nhiên khắp nhà. Mùi thơm tự nhiên từ trầm, sả, vỏ bưởi, hồi hay quế không chỉ thơm mà còn xua uế khí, giữ sạch không gian và đánh thức tinh thần - nhất là sau 19 giờ âm khí dễ tích tụ.

Đặt cây xanh và dùng nhóm ngũ vị dương khí

Một chậu cây đẹp khỏe, hoặc một lọ hoa tươi (hoa cúc vàng, hướng dương, hoa hồng cam, lay ơn) đẹp và mang năng lượng dương mạnh mẽ vào nhà. Nên đặt một chậu hương thảo, bạc hà hoặc tía tô trong bếp giúp lọc khí, nâng hứng khởi nấu nướng.

Ngoài ra,vỏ cam, bưởi khô với vài lát chanh và rắc một chút quế đặt ở góc bếp, nhà tắm hoặc phòng ngủ – là cách tự nhiên giúp khử mùi, khử âm, tăng sinh khí. Hãy làm túi thơm nhỏ để trong tủ quần áo, ô tô, bàn làm việc vừa sạch thơm, vừa giữ tinh thần phơi phới.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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