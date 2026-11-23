Hiện nay, tỷ lệ nam giới vô sinh tăng lên so với nhiều năm trước đây. Những bất thường trong quá trình sản xuất tinh trùng, chất lượng tinh trùng hoặc khả năng di chuyển của tinh trùng để gặp trứng khiến việc thụ thai tự nhiên trở nên khó khăn hơn.

Theo các chuyên gia y tế, một số bệnh lý và tình trạng sức khỏe có thể làm giảm số lượng, chất lượng tinh trùng hoặc ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hormone sinh dục nam.

1. Các bệnh lý ảnh hưởng đến tinh hoàn

Tinh hoàn là cơ quan đảm nhiệm hai chức năng quan trọng: sản xuất tinh trùng và tiết hormone testosterone. Vì vậy, bất kỳ tổn thương hay bệnh lý nào ảnh hưởng đến cơ quan này đều có thể tác động đến khả năng sinh sản.

Theo ThS.BS. Nguyễn Trần Thành - Phó Trưởng khoa Tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện 19-8, vô sinh nam có thể là hệ quả của các bệnh lý hay do can thiệp điều trị các bệnh lý khác như: giãn tĩnh mạch thừng tinh, nhiễm trùng, vấn đề xuất tinh, tinh hoàn không di chuyển xuống dưới, kháng thể kháng tinh trùng, khối u, tắc nghẽn ống dẫn tinh, mất cân bằng nội tiết tố, khiếm khuyết nhiễm sắc thể,...

Một số tình trạng thường gặp gồm:

Giãn tĩnh mạch thừng tinh: Tình trạng các tĩnh mạch quanh tinh hoàn bị giãn, có thể làm tăng nhiệt độ tại vùng này, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và chất lượng tinh trùng.

Tình trạng các tĩnh mạch quanh tinh hoàn bị giãn, có thể làm tăng nhiệt độ tại vùng này, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và chất lượng tinh trùng. Viêm tinh hoàn: Thường do nhiễm virus hoặc vi khuẩn, có thể gây tổn thương mô tinh hoàn và ảnh hưởng đến khả năng sản xuất tinh trùng.

Thường do nhiễm virus hoặc vi khuẩn, có thể gây tổn thương mô tinh hoàn và ảnh hưởng đến khả năng sản xuất tinh trùng. Tinh hoàn ẩn: Là tình trạng một hoặc cả hai tinh hoàn không di chuyển xuống bìu trong quá trình phát triển. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.

Là tình trạng một hoặc cả hai tinh hoàn không di chuyển xuống bìu trong quá trình phát triển. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Chấn thương tinh hoàn: Những tổn thương nghiêm trọng có thể làm suy giảm chức năng sản xuất tinh trùng.

2. Rối loạn nội tiết tố

Quá trình sản xuất tinh trùng được kiểm soát bởi hệ thống nội tiết, đặc biệt là sự phối hợp giữa vùng dưới đồi, tuyến yên và tinh hoàn.

Vùng dưới đồi và tuyến yên trong não tiết ra các hormone điều hòa hoạt động của tinh hoàn. Trong đó, hormone LH kích thích tế bào Leydig sản xuất testosterone, còn FSH tham gia điều hòa quá trình tạo tinh trùng.

Khi vùng dưới đồi hoặc tuyến yên gặp vấn đề, lượng hormone được sản xuất có thể giảm hoặc mất cân bằng. Điều này khiến tinh hoàn không nhận được tín hiệu cần thiết để duy trì quá trình sản xuất testosterone và tinh trùng, từ đó làm suy giảm khả năng sinh sản.

3. Các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của tinh trùng

Để thụ tinh thành công, tinh trùng cần có khả năng di chuyển phù hợp qua đường sinh dục nữ để tiếp cận trứng. Tuy nhiên, một số bất thường có thể cản trở quá trình này.

Chẳng hạn, các vấn đề ở mào tinh, ống dẫn tinh hoặc những bất thường về cấu trúc của đuôi tinh trùng có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động. Ngoài ra, một số trường hợp nhiễm trùng đường sinh dục cũng có thể gây viêm, làm tổn thương hoặc tắc nghẽn đường dẫn tinh.

Khi tinh trùng di chuyển kém hoặc không thể đi qua đường sinh dục nam, cơ hội thụ tinh tự nhiên có thể giảm.

4. Nhiễm trùng đường sinh dục

Một số bệnh nhiễm trùng, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tình dục như chlamydia và lậu, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nam giới.

Vô sinh ở nam giới nếu được chẩn đoán và điều trị sớm có thể cải thiện đáng kể cơ hội thụ thai. Ảnh minh họa.

Nếu không được phát hiện và điều trị, tình trạng nhiễm trùng có thể gây viêm mào tinh hoàn, viêm tinh hoàn hoặc hình thành mô sẹo gây tắc ống dẫn tinh. Những tổn thương này có thể cản trở quá trình vận chuyển tinh trùng, thậm chí dẫn đến vô sinh trong một số trường hợp.

5. Bất thường di truyền

Một số vấn đề về khả năng sinh sản ở nam giới bắt nguồn từ những bất thường di truyền.

Ví dụ, hội chứng Klinefelter là tình trạng nam giới có thêm một nhiễm sắc thể X (kiểu nhiễm sắc thể 47,XXY thay vì 46,XY như thông thường), có thể khiến tinh hoàn phát triển không bình thường và giảm nghiêm trọng khả năng sản xuất tinh trùng.

Ngoài ra, một số bất thường trên nhiễm sắc thể Y hoặc đột biến gene liên quan đến quá trình tạo tinh trùng cũng có thể làm giảm số lượng tinh trùng, thậm chí khiến tinh dịch không có tinh trùng.

6. Tuổi tác cũng có thể ảnh hưởng tới vô sinh

Khi nam giới càng lớn tuổi, số lượng tinh trùng giảm đi, khả năng di chuyển của tinh trùng kém và hình thái tinh trùng bất thường nhiều hơn. Điều này ảnh hưởng và tương quan với khả năng sinh sản giảm.

Khả năng sinh sản suy giảm không đồng nghĩa với việc nam giới hoàn toàn không thể có con. Theo ThS.BS. Nguyễn Trần Thành, hiện nay với sự phát triển của y học, những phác đồ mới, phương pháp mới và thuốc mới được đưa vào điều trị, phần lớn các nguyên nhân gây vô sinh nam có thể chữa được. Thậm chí nhiều nam giới vô tinh, vô sinh nhiều năm vẫn có cơ hội làm bố bằng chính tinh trùng của mình.

Nếu hai vợ chồng quan hệ đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng chưa có thai sau 12 tháng (hoặc sau 6 tháng nếu người nữ từ 35 tuổi trở lên), nên đi khám sức khỏe sinh sản. Nam giới có thể được chỉ định xét nghiệm tinh dịch đồ, kiểm tra nội tiết và thăm khám chuyên khoa để xác định nguyên nhân, từ đó có hướng điều trị phù hợp.



